Giochi con me? Sorprese di fine anno

Ultima puntata di questo 2020. Un anno difficile, un anno in cui si siamo scoperti fragili e spesso indifesi. Un anno nel quale abbiamo però avuto modo di trascorrere più tempo con i nostri bambini e magari leggere qualche libro con loro. Il nostro è l'augurio di un 2021 sereno, pieno di libri, giochi e soprattutto ricco di tempo da trascorrere con i vostri piccoli. Buon 2021! Condividi:

MIO NONNO E' UN EXTRATERRESTRE di Emma Robert e Rémi Saillard Ed. Clichy Età consigliata: da 3 anni "Fin da quando sono piccolo vedo il mio nonno fare un sacco di cose strane. L'ho osservato bene ma ora sono sicuro: Mio nonno è un extraterrestre! Volete delle prove? Guardate tutti gli indizi che sono riuscito a trovare..."

MIO NONNO Émilie Chazerand e Nicolas Duffaut Ed. Clichy Età consigliata: da 5 anni Mio nonno sa fare cose straordinarie: dare i nomi alle stelle, suonare l'armonica, fischiare con un filo d'erba... Ma quando gli ho dato la lista di tutte le cose che mi aveva insegnato, ha fatto una faccia strana. E se il nonno non sapesse leggere?.

L’ACCALAPPIALUNA Barroux e Séverine Vidal Ed. Clichy Età consigliata: da 4 anni Un nonno e un nipote. Lo schema classico per una storia dolce e poetica. Ma il nonno in questione non è certo dei più tranquilli, con il suo cappellino rosso ha affrontato mille avventure, solcato i sette mari e conosciuto bellissime sirene... il nipotino ascolta e crede ciecamente alle storie del nonno, e fa bene! Basta chiudere gli occhi ed ecco che si ritrova a campeggiare sulla luna insieme al nonno e al loro gattino! Un bel giorno il nonno si sente un po' stanco, è l'ora di passare il testimone... consegna il suo cappellino rosso al ragazzino, ormai giovane adulto, che parte per le nuove avventure e a sua volta le racconta al nonno che ascolta meravigliato e felice!

LA NOTTE DELLE MALOMBRE di Manlio Castagna ed Mondadori Età consigliata: da 11 anni Un tragico viaggio in cui le storie di tre ragazzi si intrecciano alla Storia, le leggende alla realtà del più grave disastro ferroviario italiano – per tanti anni dimenticato – in un racconto magistrale e potente. Nella gelida notte del 3 marzo 1944, il treno che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a Potenza viene trovato fermo in una galleria all'altezza di Balvano. Dentro e intorno, centinaia di cadaveri. Certo, una strage non è inconsueta in tempo di guerra, ma questi morti sono senza ferite. Per dipanare il mistero del treno merci 8017 bisogna tornare indietro nel tempo, salire sgomitando su quel lungo convoglio e guardare in faccia i suoi passeggeri clandestini. Come Rocco il mariuolo, che nella bolgia cerca bottino. O Brando, costretto a farsi carico della famiglia troppo presto. Quando il suo sguardo, puro e determinato, incrocia quello di Nora, la figlia del dottore, le loro anime si legano indissolubilmente. C'è qualcosa però che tormenta la ragazza: ha visto il pericolo incombente sotto forma di malombre, presenze oscure che secondo le credenze popolari annunciano la morte. Ma chi le crederà?

IL VIAGGIO MERAVIGLIOSO DI NILS HOLGERSSON di Selma Lagerlöf Ed. Rizzoli Età consigliata: da 10 anni Nils è un bambino pestifero e svogliato trasformato per incantesimo in un minuscolo folletto. Per poter tornare un ragazzino in carne e ossa dovrà attraversare la Svezia in groppa a un papero avventuroso e scoprire il potere della solidarietà e dell'amicizia superando prove di astuzia, bontà e coraggio. Un nuovo sguardo su un grande classico della letteratura per bambini. Un'ode appassionata all'infanzia e alla sua mutevolezza nel racconto di un viaggio salvifico attraverso i paesaggi svedesi qui vividamente resi dalle gouache di Yvan Duque.

CANGURI e altri animali dell’Australia. Di Dan Kainen Ed. Rizzoli Età consigliata: da 6 anni Grazie alla tecnologia photicular gli animali si muovono davvero! Nell’immenso territorio australiano, animali unici si sono adattati a un territorio straordinario e suggestivo. Un maestoso canguro sfreccia fulmineo in una distesa verde. Il ragno pavone si esibisce nella sua ammaliante danza variopinta. Un koala mastica placido la sua foglia di eucalipto. Il clamidosauro corre spedito sulle sole zampe posteriori.

GATTI COME NOI di Jimmy Liao Ed terre di mezzo Età consigliata: da 4 anni La sera in cui si lasciano, anche la sua gatta scompare. Lei la cerca ovunque. All'improvviso il mondo è diventato un posto buio e freddo. Niente ha più senso. Le manca la sua gatta, e le manca lui. Finché un giorno nella pianta di rose appassita sul davanzale spunta un delicato bocciolo... La cronaca poetica di una discesa nell'abisso e di un ritorno alla speranza, che interroga ciascuno di noi.

LA NUOVA GATTINA di Joyce Carol Oates Ed. HarperCollins Età consigliata: da 4 anni Un delizioso albo illustrato in cui due gatte imparano a condividere una famiglia e una casa. Cherie adora essere l’unica gatta della famiglia Smith... finché non arriva una nuova gattina. La nuova gattina può comportarsi da monella, mentre a Cherie non è permesso. La nuova gattina segue Cherie ovunque lei vada. La nuova gattina vuole diventare la migliore amica di Cherie anche se lei le soffia e le dice: «Pussa via!». Cherie non desidera altro che tornare a essere l’unica gatta di casa. Poi, un giorno, la nuova gattina si caccia nei guai... Che sia Cherie l’unica in grado di aiutarla?

LIBERO COME UN PESCE di Jimmi Liao Ed. terre di mezzo Età di lettura: da 5 anni Il protagonista di questa storia è un uomo solo. Un giorno in un acquario vede un pesce che gli sorride, e da quel momento inizia a vederlo sempre e dappertutto, così decide di portarlo a casa. Finalmente ha qualcuno che gli fa compagnia, finalmente è felice. Ma una notte, in sogno, capisce che l'unico modo per rendere felice anche il pesce è ridonargli la sua libertà.

QUANDO GLI ANIMALI NON AVEVANO LA CODA di Anselmo Roveda e Elisabetta Civardi Ed. terre di mezzo Età consigliata: da 5 anni Tanto tempo fa gli animali non avevano la coda. Ma era un bel problema: il cane non poteva fare le feste al suo padrone, la volpe non poteva farsi bella, il cavallo non poteva scacciare le mosche… Così un giorno il leone chiamò a raccolta i suoi sudditi e distribuì code a tutti. I primi ricevettero le code migliori, gli ultimi invece…

PIANETA NASCOSTO. Una dichiarazione d'amore alla Terra. di Ben Rothery Ed. Rizzoli Età consigliata: da 8 anni "Questa è la mia lettera d'amore per il pianeta Terra. Spero che possa risvegliare in voi lo stesso senso di meraviglia che da sempre provo di fronte alla natura." Così Ben Rothery ci presenta "Pianeta nascosto", volume che celebra i segreti di specie animali più o meno note del nostro pianeta: dai maestosi leoni africani al minuscolo uistitì pigmeo. I suoi disegni incredibilmente realistici, accompagnati da testi brevi e accurati, ci mostrano la straordinaria varietà della natura attraverso gli occhi del raffinato illustratore che Ben è oggi e del bambino appassionato del mondo animale che è stato.

POMELO, ELEFANTINO INNAMORATO di Ramona Badescu e Benjiamin Chaud Ed. terre di Mezzo Età consigliata: da 4 anni Il secondo volume della serie dedicata a Pomelo Tre nuove storie poetiche e divertenti che fanno sorridere grandi e piccini. Scopriamo tutti i suoi amori più grandi: la rana Rita (che però non lo guarda mai), l’undicesimo rapanello della terza fila, la pioggerella che ogni sera cade sull’orto da un tubo misterioso! E ci troviamo insieme a lui a osservare l’arrivo dell’inverno, quando il giardino si fa deserto, o ad ammirare i suoi superpoteri, tra cui diventare invisibile davanti a uno sfondo rosa!

LA VITA STRAORDINARIA DI BEATRIX POTTER di Linda Elovitz Marshall Ed. EDT Età consigliata: da 7 anni Al terzo piano di una casa nella città di Londra, una bambina disegnava bozzetti del suo coniglio, Benjamin Bouncer. Disegnava anche rane, salamandre, tartarughe e topi. Il suo nome era Beatrix Potter. Amava la natura e la campagna.

BAFFO E LO SPIRITO DEL NATALE di Armelle Renoult Ed. Gribaudo Età consigliata: da 5 anni Una collana di storie da raccontare, ascoltare e condividere, tutte dedicate agli animali. Avventure buffe, tenere e divertenti… come i nostri amici a quattro zampe! È la vigilia di Natale e Baffo sta giocando nella piazza del villaggio. Mentre salta sui rami del grande abete fa cadere la stella dorata, che si rompe in mille pezzi. Oh, no! E adesso? Per rimediare, Baffo va nel bosco alla ricerca di ramoscelli con cui intrecciare una nuova stella, e scopre che là gli animali sono al freddo e non hanno cibo… anche se è Natale. Così Baffo decide di portare loro doni e un po’ di allegria. La sua generosità sarà premiata da una persona molto speciale.

POESIA CON FUSA di Chiara Carminati e Alessandro Sana Ed. Lapis Età consigliata: da 4 anni «Un albo molto raffinato - sia per i disegni sia per la narrazione che procede per taches impressioniste - che interpreta i comportamenti dei mici mettendoli in versi vaporosi e divertenti» - Arianna Di Genova, il Manifesto. Teneri, altezzosi, buffi, raffinati, imprevedibili, segreti... e sempre irresistibili. Una raccolta poetica di parole e immagini dedicata ai gatti, nostri adorabili padroni, i più sfuggenti e ineffabili tra i felini.

L’ALBUM DELLE MERAVIGLIE di Adele Cammarata ed. Kalòs Età consigliata: da 7 anni Un sogno da sfogliare come un album dei ricordi ritrovato per caso... le curve sinuose e gli ornamenti floreali di una villa, i profumi e i motivi di un giardino, il rombo di vecchie automobili, lo sventolio di fazzoletti, i velluti rossi del teatro, i ritagli di un giornale, un tuffo al mare... Le tracce di un'avventura alla scoperta di Palermo, di uno stile e di un'epoca.

IL BAMBINO, LA TALPA, LA VOLPE E IL CAVALLO di Charlie Mackesy Ed. Salani Età consigliata: da 7 anni Un'ode all'innocenza e alla gentilezza, una lezione di vita che ha già toccato il cuore di milioni di lettori. Una storia universale che fa bene all'anima di grandi e bambini. Il racconto dell'amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile. Tutti e quattro esplorano il vasto mondo. Si fanno tante domande. Attraversano la tempesta. Imparano che cos'è l'amore.

SONO IO IL PIU’ FORTE! di Mario Ramos Ed. Babalibri Età consigliata: da 3 anni Il lupo poi incontra Cappuccetto Rosso. "Ma lo sai che questo colore ti dona? Sei proprio un delizioso bocconcino da sgranocchiare... Dimmi, mocciosa, chi è il più forte?" le chiede il lupo