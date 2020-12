Oroscopo di oggi 29 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 dicembre.

Ultimo martedì del 2020 che vede l’Ariete galoppare ad alta velocità. Giove e Saturno dall’Aquario e Venere in Sagittario vi donano la capacità di comunicare e farvi capire. I rapporti con fratelli e sorelle e con figlie e figli sono al top, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 14 di aprile. Fervono i preparativi per il fine anno e vi riempie di gioia l’idea di passare la notte di San Silvestro con la persona che amate, specie se siete nati nella seconda decade. Scegliere la sede migliore, trovare l’atmosfera più congeniale, non far mancare nulla che esalti l’aspetto celebrativo della serata è quello che impegna la vostra coppia all’unisono quest’oggi. Il pianeta della bellezza, Venere, asseconda le vostre mosse. Lavorate anche oggi? Inquadrate molto bene un problema da superare in ufficio, primo passo verso una soluzione efficace che si avvicina con facilità. I vostri colleghi e collaboratori vi attestano stima e fiducia. Il bilancio che chiude il vostro 2020 fa decisamente aumentare le vostre quotazioni rispetto all’anno precedente.

Un’attenzione costante alla realtà che vi circonda vi caratterizza in questa giornata. La famiglia, gli amici, gli affetti stabili: state per elaborare un bilancio di quel che è successo nell'anno, valutando ciò che siete riusciti a realizzare o meno, specie se appartenete alla seconda decade. Mercurio in benefico aspetto per il vostro segno vi predispone felicemente all’accordo con la persona che avete accanto. Non c’è bisogno di parlare: riuscite a sintonizzarvi semplicemente con la forza dello sguardo. Con questo straordinario asso nella manica, la vostra coppia può veleggiare tranquilla e superare imperterrita ogni tempesta. Tutto questo più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 15 di maggio. Luna in Cancro e Nettuno nei Pesci favoriscono chi di voi è single con incontri sorprendenti. Vi aspetta una giornata soddisfacente in cui svolgete le vostre mansioni con un’invidiabile semplicità, raggiungendo lo scopo.

Quadro dei transiti planetari che mostra una situazione di alti e bassi. Saturno, Giove e Urano sono vostri alleati, ma Nettuno e Venere vi guardano imbronciati. Vi date da fare per cogliere il meglio da questi singolari incastri planetari, specie se appartenete alla seconda e terza decade. Siete cuori solitari in cerca di un nuovo legame? Intuite un’intensità emotiva che è tutta da scoprire tra voi e una persona conosciuta da poco. Mostrate che il vostro cuore è libero, che siete incuriositi e interessati a capire cosa di bello o di intrigante potrebbe rivelarvi il nuovo incontro. Vedrete che la persona in questione vi risponderà in modo da sorprendervi positivamente, specie se siete nati nel mese di maggio. Agite con determinazione e inflessibilità di fronte a chi vi vorrebbe mettere in minoranza o svalutare sul lavoro.

Piano zodiacale sostanzialmente sereno, malgrado qualche disturbo si verifica nel segno del Capricorno. Fanno eccezione i nati nella seconda e terza decade. I primi alle prese con la contrarietà di Mercurio e Sole, i secondi con quella di Plutone e Marte. La Luna nel vostro segno e Nettuno nei Pesci vi avvicinano con dolcezza alla persona amata. Magiche atmosfere e un contatto esclusivo che non assaporavate da tempo sono tutti elementi che vi consentono di capire che questa giornata in campo amoroso è quella dove poter esprimere al meglio voi stessi. Urano e Nettuno vi donano una forza irresistibile sul lavoro, non disgiunta da un elemento di fortuna. State per concludere un anno che potrebbe aver dato sì soddisfazioni, ma conquistate anche con dure fatiche. Scoprite tuttavia, con sorpresa, che il bilancio per il 2020 si chiude per voi in attivo.

Alcune piccole turbolenze che provengono dal nume della fortuna, Giove, nel segno dell’Aquario, non disturbano il clima lieto che si è instaurato in famiglia. Non fate però passare sotto gamba un’incomprensione nel rapporto di coppia. È opportuno avviare un dialogo e cercare di mettere in chiaro alcuni punti per venirsi incontro e comprendersi. Se siete nati nella prima e nella seconda decade, tenete il timone dell’autocontrollo e non vi lasciate andare a commenti o parole non ragionate. Ricordate che in questo momento Urano, nel segno del Toro, è imbronciato con voi e potrebbe dunque farvi dire ciò che non pensate. La vostra energia vi consente di contrastare un atteggiamento di prepotenza sugli altri che osservate nell’ambiente di lavoro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 27 di luglio. Sostenere con vigore chi attraversa un momento di difficoltà è un talento del vostro segno.

Transiti che sembrano compensarsi a vicenda quest’oggi. Da un lato Plutone, Mercurio e Urano positivi, dall’altro Venere e Nettuno tecnicamente contrari. Vi districherete abilmente con la consueta fermezza di carattere e arriverete a concludere la giornata soddisfatti delle vostre mosse. Un Urano nel segno del Toro vi predispone a incontri da non dimenticare, se siete ancora single e nati in agosto. Non escludete la possibilità che possano sfociare in qualcosa di serio. È possibile che tra i tanti contatti che state coltivando ci sia proprio il rapporto d’amore che voi state cercando. Chi di voi invece è in una coppia stabile, si rifugia piacevolmente nel nido e assapora la gioia della condivisione. Si aggiunge poi, in serata, l’organizzazione del prossimo week-end di fine anno orchestrato con la persona amata. Concludete questo anno di lavoro con la serena consapevolezza di non dovervi rimproverare nulla. Il vostro senso del dovere vi ha sempre accompagnati, la vostra onestà è stata il fiore all’occhiello delle scelte compiute.

Una splendida Venere nel segno del Sagittario vi promette un giorno abbastanza soddisfacente. Risolvete una questione complicata che vi aveva dato qualche preoccupazione e che aveva riguardato conoscenti e persone che frequentate in compagnia del vostro partner. Liberati da qualsiasi pensiero, potrete organizzare, con totale disinvoltura e senza più intralci e interferenze esterne, il vostro Capodanno con la persona amata. Se siete ancora single accettate un invito che, all’improvviso, vi viene proposto. Vi riserverà una piacevole sorpresa sentimentale. Chi lavora anche in questi giorni festivi attraversa una fase piuttosto intensa. In particolare se svolgete attività artistiche avrete dalla vostra parte una comunicativa Venere, che dal segno del Sagittario vi sorreggerà con tutto il suo vigore. Buone prospettive professionali per tutti i comunicatori, gli addetti stampa, i cronisti, i giornalisti di radio e televisione. Tutto questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di settembre.

Vi godete una giornata positiva con Sole e Mercurio che vi guardano sorridenti. Plutone nel Capricorno stimola la vostra creatività, Nettuno vi dona la capacità intuitiva per non farvi sfuggire nulla. La Luna infine, specie se siete nati nella prima decade, vi infonde dolcezza e calore umano. Non vi dispiace vivere una passione travolgente che vi prende anima e corpo: sappiate approfittarne e assaporatela intensamente. La Luna nel romantico e sensuale Cancro è dalla vostra parte. Se svolgete una professione legata all’intrattenimento, mettendo in scena eventualmente anche le vostre doti artistiche, potrete contare su una fase estremamente benefica che gli astri stanno preparando. Sarete invogliati a dare il meglio di voi stessi, raccogliendo consensi e apprezzamenti per la vostra bravura. Anche l’aspetto economico non dovrebbe lasciarvi delusi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 9 di novembre.

Passaggi planetari in linea di massima molto benefici per il vostro cielo. Solo Nettuno si mette oggi di traverso e vi può dare alti e bassi nel tono e nell’umore, ma voi riuscite a superare benissimo questa momentanea difficoltà. Le serate di festa provocano a volte differenti vedute e posizioni tra amici e parenti? Trovate un accordo che accontenta tutti, grazie alla mediazione intelligente della persona che avete accanto. Chi oggi lavora, in particolare tutti coloro che svolgono una professione nell’ambito dell’intrattenimento, avrà l’appoggio di pianeti ideali per questo tipo di mestieri. In particolar modo Plutone sarà al vostro fianco, specie se siete nati dal giorno 10 al 13 del mese di dicembre.

Respirate oggi un’aria di particolare allegria. Mercurio, dio del gioco, dello scherzo, della capacità di non prendersi mai sul serio, vi guarda benefico in congiunzione al vostro segno. Vi godete una sicura armonia nel gruppo dei parenti. Siete uno dei segni più favoriti in amore in questo momento. I corpi celesti deputati al sentimento e all’espressione del desiderio orbitano a vostro completo favore. Da Venere a Nettuno, da Urano a Plutone, fino al generoso Giove, non dovete far altro che scendere in campo e chiedere, perché molto di quel che chiederete, oggi, vi sarà dato. Fate attenzione però a commisurare le vostre ambizioni con le effettive e reali possibilità. Durante questi giorni alcuni di voi lavorano nel settore dell’intrattenimento, dello spettacolo e della comunicazione attraverso i giornali, la stampa, la tv: una splendida Venere, uno dei pianeti dell’espressione creativa, si trova in bel rapporto col segno del Capricorno e consente una chiara manifestazione del vostro talento.

Moti planetari positivi vi assicurano intuito e una speciale sensibilità. Una buona posizione di Venere vi fa sperimentare una fusione emotiva con la vostra dolce metà, come non avvertivate da tempo. Scoprite una completa compenetrazione tra la parte passionale e quella emotiva, tra quella della comunicazione intellettuale con quella di una visione onnicomprensiva del vostro sentimento, anche gettando uno sguardo in direzione futura. Se svolgete una professione nell'intrattenimento e in particolare che opera per tenere alto il morale del vostro prossimo, sarete quest’oggi particolarmente favoriti dai transiti planetari, in particolar modo da Nettuno nel segno dell’arte, della bellezza e dell’estro: i Pesci. Questa bella posizione del pianeta vi darà la possibilità di lavorare divertendovi a vostra volta. La fatica non vi peserà e troverete il modo di perfezionare le vostre performance.

Ad aggiungere un pizzico di pepe alla giornata di oggi ci pensa un Mercurio in Capricorno, segno amico, ma piccante e vivace. Molti pianeti remano a vostro favore, permettendovi di agire con azioni fortunate che vi fanno ottenere, alla fine, più di quel che avevate programmato o previsto. Cercate una mediazione intelligente riguardo a una questione pratica con la vostra dolce metà, specie se siete nati dal 27 febbraio al 5 marzo. Venere tecnicamente ostile vi obbliga a rinunciare a qualcosa, ma in vista di un migliore risultato in seguito. In questa giornata quasi festiva forse lavorate, specialmente se svolgete una professione in ambito artistico o nell’informazione. Giornalisti radiofonici e televisivi, commentatori e opinionisti affollano il vostro segno. In questo caso, pianeti come Nettuno, principe dell’espressione, attualmente in transito con la Luna in Cancro, vi sorridono e promettono performance da veri fuoriclasse.