Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 dicembre.

C’è la necessità di trovare il giusto mezzo per una questione che riguarda la famiglia d’origine, vostra o della persona che adesso avete accanto. Tutto questo più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Imprimete una svolta dinamica alla vostra attività professionale, specie se siete nati dal giorno 17 al 20 del mese di aprile e lavorate anche oggi. Marte è al vostro fianco e vi consente di spiazzare, con mosse da maestro, i concorrenti e gli avversari, se è in corso una partita che vi vede giocare in prima persona. Vincete e, il trionfatore, si sa, prende tutto.

Un bel Nettuno vi invoglia a nutrire la parte emotiva di voi stessi. Se siete single sentite il bisogno di colmare questa attuale vostra condizione di solitudine e accettate l’invito di un amico di andare a una festa dove conoscerete gente molto interessante. Siete impegnati e lavorate anche oggi durante le feste? Le vostre capacità di lavoro sono davvero di primordine e lo dimostrate in questa giornata nel vostro impegno abituale, quando riuscirete a terminare molti impegni che vi sono arrivati quasi senza preavviso.

Urano, pianeta della forza di decisione, che, dal segno del Toro e se siete nati in maggio, continuerà a guardarvi benevolo, permettendo a voi e alla vostra dolce metà di sciogliere ogni dubbio, con sicurezza in serata. È una giornata un po’ frenetica per voi in cui potrete avvertire la necessità di far fronte a varie incombenze, vari impegni se siete in un’attività lavorativa dipendente. Se siete studenti e state preparando esami, Venere non vi permette una concentrazione ottimale, quella che di solito possedete. In entrambi i casi questa ipotesi è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 21 giugno.

Vi guarda benevolo oggi Urano, dal segno amico del Toro e vi fa sintonizzare, senza il minimo sforzo, sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che ha colpito il vostro interesse, in special modo se siete nati nella prima decade. Riuscite ad esprimere molto bene le vostre prerogative in questa giornata, se pure oggi lavorate e siete di fronte a un pc. Un collega che vuole diventarvi amico, vi darà una mano per sciogliere le contrarietà che incontrerete sul vostro cammino. Tutto questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 22 del mese di giugno al 4 del mese di luglio.

Grandi manovre in campo amoroso: Luna e Venere, tra Gemelli e Sagittario, molto positive, stanno preparando l’inizio di un amore per voi esaltante, come non lo avete mai vissuto. Giocate una partita dove i transiti vi decretano trionfatori. Se fate una professione indipendente, magari siete liberi professionisti, avete un’attività commerciale, siete imprenditori, in tutti questi casi potete contare sul pianeta più legato a questo genere di attività che è in grado di farvi compiere notevoli balzi in avanti: Marte.

Plutone continua a transitare favorevolissimo: il pianeta dell’eros è bendisposto per il vostro segno e vi accende di desiderio e di forza di espressione sentimentale. Trovate un escamotage geniale per non farvi coinvolgere in un impegno professionale troppo gravoso e che non vi interessa più di tanto al livello di una vostra eventuale crescita lavorativa.

C’è da risolvere una questione di carattere pratico in coppia col vostro amore. Marte contrario, specie se siete nati nell’ultima decade, non vi dà la possibilità di essere decisi ed efficienti, ma, non ve ne fate un problema grosso: la persona che ha scelto di stare accanto a voi vi conosce bene e non ne farà una tragedia. Se continuate, pure in questo intermezzo tra Natale e Capodanno a lavorare, vi toccherà oggi correre. Riuscirete poi ad arrivare al traguardo che vi siete prefissati senz’altro, ma la fatica che ci avrete messo, non sarà stata poca roba. Chi di voi svolga un mestiere connesso con la vendita, con il commercio e la pubblicità, ha, dalla sua, la Luna in Gemelli, che gli consente facilitazioni insperate negli scambi e nella comunicazione.

Nonostante la grande positività celeste, la vostra dolce metà può mostrare qualche momentaneo capriccio quest’oggi. Cercate di non esagerare nelle vostre rimostranze e nel non restituire pure voi, a lei o lui, intemperanze e musi lunghi. Chi di voi è single, avverte invece una certa irrequietezza che cerca di placare lanciandosi nell’impresa di contattare una persona che è stata una sua o un suo ex, in special modo se siete nati nella seconda e terza decade. L’entusiasmo che riscontrate dall’altra parte vi esalta e vi contagia.

La configurazione planetaria vi apre a nuovi amori che sorgono per voi molto facilmente all’orizzonte. Venere, che sta viaggiando nel vostro segno, è l’agile promotrice di contatti che avranno poi tutta l’aria di trasformarsi in interessi sentimentali. Attivate tutte le vostre energie per costruire un ambizioso progetto professionale se svolgete una professione autonoma.

Momento molto positivo per la vostra vita sentimentale e passionale. Grinta, volontà di imporvi e combattività efficace verso gli eventuali avversari, non vi mancano. Esibite la vostra carica per imporvi, per far valere le vostre prerogative. E questo in special modo se siete nati nella seconda decade del Capricorno. Non importa se svolgete una libera professione o se siete stabilmente inseriti in un’attività di dipendente pubblico: in ogni caso gli effetti di tali transiti tenderanno ad esprimersi alla grande.

Osservate qualche piccolo malumore nella vostra dolce metà quest’oggi. Non ve ne fate un cruccio, tuttavia. È possibile che alcuni momenti di stress lavorativo l’abbiamo messa alla prova. Svolgete un’attività libera come quella di imprenditore, di commerciante, di promotore finanziario o di agente di borsa? Guidati dal vostro impareggiabile tempismo, vi guadagnate oggi una tappa importante nel vostro cammino professionale. A maggior ragione se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 26 al 31 del mese di febbraio.

Giove e Nettuno, i vostri pianeti prediletti, sono schierati per darvi momenti di rara condivisione amorosa, di sentimenti corrisposti che vi donano un senso di completezza e di comunione col mondo. Avete un’attività libera, o siete nella fase di chi deve imboccare una nuova strada professionale? È il momento per chi di voi abbia in mente di realizzare e di mettersi in proprio, di non porre tempo in mezzo e decidersi a farlo.