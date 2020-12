Oroscopo di oggi 27 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 dicembre.

Se siete single, approfittate di questo momento di gioia di vivere, di espansione, di conferme per il vostro Io per proiettarvi in vista di conquiste mirate e maggiormente apprezzate. Se oggi che è domenica volete restare nel comfort della vostra dimora di fronte alla tv, vi potrete godere una delle serie preferite. Scorrendo tra quelle più di successo, eventualmente da rivedere godendo dei passaggi che vi erano sfuggiti, ecco “1992”, senza perdervi “1993”, e “1994”, dedicati agli anni e alle vicende di Mani pulite. Tra i protagonisti una ruggente Ariete: Miriam Leone.

Ancora un Saturno dispettoso può non farvi intendere con la persona amata quest’oggi, perlomeno in quella maniera completa come di solito voi ambite a realizzare. Non vi fate frastornare dall’emotività e recuperate un dialogo sereno ed equilibrato con il vostro partner. Se volete godervi una delle vostre serie tv preferite nella quiete della domenica tra le feste natalizie, gli astri vi consigliano di vedere o rivedere sia “The young Pope” che “The new Pope”, diretto dal bravissimo Paolo Sorrentino.

In famiglia Nettuno contrario vi invita a trovare alcune vie di mediazione, specie con sorelle e fratelli, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. La vostra proverbiale tendenza al flirt è oggi tesa al massimo grado con la Luna nel segno dei Gemelli, se il vostro cuore è libero e disimpegnato. Se volete rilassarvi in casa stasera potreste godervi una serie tv che si confà al vostro carattere dinamico e d’azione. Per esempio l’acclamata “Gomorra” in cui ammiriamo uno strepitoso Marco d’Amore che appartiene proprio al vostro segno dei Gemelli.

Non abbracciate posizioni troppo nette riguardo a un viaggio prossimo organizzato con la persona amata e piuttosto lasciatevi spazio ad atteggiamenti flessibili e meno compatti. I single nati in giugno liberati da tutti i transiti negativi che si sono avvicendati nel corso degli ultimi tempi, possono se single lanciarsi verso ambiziose imprese sentimentali. Per il vostro carattere fantasioso, desideroso di immaginare scenari del lontano passato, ideale si rivela l’avventuroso “Britannia” dove si racconta della dominazione romana nelle isole britanniche. Tra le protagoniste la brava attrice Kelly Reilly che interpreta Kerra appartiene appunto al vostro segno del Cancro.

Se avete il cuore libero e se avete intenzione di giocarvi le vostre conquiste con lo spirito lieto che vi contraddistingue, i transiti sono pronti a spalleggiarvi. I single nati nella terza decade beneficia dell’aspetto felice di Marte nel segno dell’Ariete e se lo desidera si lancia in conquiste che li vedono vincitori assoluti. Se stasera nella quiete della domenica natalizia vorrete godervi la visione di una bella serie tv, per il vostro segno gli astri suggeriscono la fresca e scoppiettante “We are who we are”, il cui regista talentuoso Luca Guadagnino è nato nel vostro solare segno del Leone.

La fine delle feste che per il momento celebravano il Natale vi riporta a una consuetudine di normalità con il vostro partner che vi piace molto. Stasera vorrete rilassarvi nella vostra placida dimensione casalinga. Quale migliore compagnia se non quella di un buon film di una serie televisiva? Se l’avete persa gli astri consigliano “Diavoli”, molto avvincente e legato al mondo delle transazioni dell’alta finanza e dei suoi giochi sporchi. Protagonista nel ruolo dello spregiudicato ma umano Massimo Ruggero, è Alessandro Borghi appartenente proprio al vostro segno della Vergine.

Qualche piccola fase di incomprensione con la vostra dolce metà può costellare la giornata. Recupererete in serata grazie alla vostra amabilità, alla capacità di “comprendere”, che parte dal cuore e dimentica ogni ostacolo. Domenica di festività natalizie in cui lo Zodiaco vi stimola a guardare un’appassionante serie televisiva. Potrebbe essere la coinvolgente “Romanzo Criminale” che si ispira alle vicende della banda della Magliana. Tra i protagonisti della serie il bravo Francesco Montanaro appartenente al vostro segno della Bilancia.

Una grande passione vi sta facendo un po’ perdere la bussola, specie se appartenete alla terza e seconda decade del vostro segno. Ne siete in parte soddisfatti, ma, al contempo avvertite che vi porta via tante energie. Capite che per realizzare un sogno d’amore la fatica è tanta, bisogna crederci e lavorarci su parecchio, non solo in termini emotivi. Decidete di restare a casa con i vostri cari visto che questa domenica conclude un lungo momento di festa. Potete vedervi una bella e avvincente serie tv, magari persa nei mesi precedenti. Gli astri consigliano “Zero zero zero”, sul traffico internazionale di droga, interpretata dalla convincente Andrea Louise Risenborough appartenente al vostro segno dello Scorpione.

Il gusto per l’avventura è in voi fortissimo, non vi abbandona davvero mai. Venere nel vostro segno vi stimola prontamente a raccogliere una sfida sentimentale che vi è stata lanciata. Dato il vostro carattere avventuroso e desideroso di conoscere nuovi ambienti e paesi, siete conquistati da “Le bureau” dedicato all’attività di spionaggio. La interpreta magistralmente Mathieu Cassovitz, nei panni dell’indomito e mai pago di servire il suo paese la Francia, Guillame Debailly, appartenente proprio al vostro segno del Sagittario.

Vi attende una fase di benessere che dedicate alla vita emotiva in modo completo. Non vi dispiace mettervi in gioco, sia che siate single oppure che abbiate una relazione di lungo corso. In quest’ultimo caso l’espressione sentimentale non vi mancherà e riuscirete a stupire prima di tutto voi stessi. Vi rilassate questa domenica nel placido comfort del vostro nido. Lo Zodiaco vi consiglia di vedere o rivedere una serie tv recente. Per esempio “Diavoli”, spietato ma molto d’azione. L’ideatore e regista della serie, Gareth Huw Evans, è nato sotto il segno del Capricorno.

L’azione benefica di Marte e Venere vi consente di farvi avanti e proporvi con chi avete scelto di conquistare, specie se appartenete alla seconda e terza decade. L’intelligenza, la strategia, l’inserimento nel momento e nel luogo più opportuni, uniti all’audacia, vi consentono di avere una base di successo sicuro. Non vi tirate indietro all’ultimo, però, facendovi prendere da strane insicurezze. Oggi vorrete un po’ rilassarvi nella quiete della vostra casa, magari sdraiati sul divano. Quale la seri tv che potrebbe oggi che è domenica interessarvi e farvi emozionare? Ma senz’altro la bella “Romulus” diretta da Matteo Rovere, regista che nasce appunto nel vostro segno dell’Aquario.

Le coppie stabili con il contributo di Urano se siete nati in febbraio, quello di Nettuno se siete nati in marzo vivono un momento di felice ritorno di fiamma. Dopo la bagarre di tante feste e celebrazioni stasera decidete di godervi l’intimità della vostra casa. È il momento ideale per rivedere o gustarvi se non l’avete vista una stupenda serie televisiva. Si tratta di “Babylon Berlin” che lo Zodiaco ritiene in armonia al vostro sentire. Protagonista e nei panni del commissario Gereon Rath, il bravissimo Volker Bruch, nato sotto il segno dei Pesci.