Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 dicembre.

Festa di Santo Stefano animata dai migliori auspici planetari. Venere nel segno amico del Sagittario vi apre il cuore a una condivisione affettiva completa con la persona che avete accanto, specie se siete nati dal 31 di marzo al 4 di aprile. Oggi non perdiamo l’occasione di vedere come l’Ariete vive il senso del dono. Appartenente al Fuoco, irradia calore umano e sa dare prova di una schietta generosità, anche se, spesso non compaiono in lui le manifestazioni esteriori d’affetto.

Giornata di Santo Stefano che nasce con un ottimo augurio celeste che viene da Mercurio in posizione splendida per il vostro segno. Avrete l’occasione di gustare l’emozione del Natale in compagnia della persona amata. Come vivono i rappresentanti del vostro segno, il Toro, l’esperienza del dono? Per loro, va detto, il piacere di donare supera di gran lunga quello di ricevere, meravigliano con regali che corrispondono alle esigenze reali di coloro che vogliono gratificare, spesso amorevolmente e senza aspettarsi nulla in cambio; salvo una fedele solidarietà.

Eccoci arrivati a Santo Stefano, giornata in cui sarà Giove la vostra mascotte celeste la stella, che su tutti, vi porgerà gli auguri più fortunati. Una visione scanzonata delle ritualità, Natale compreso, è il leitmotiv fondamentale del vostro carattere spiritoso e che vi piace condividere assieme a chi avete accanto. Come vivono i Gemelli la gioia di ricevere i doni? Si entusiasmano per i doni più curiosi e privilegiano le sorprese, gli oggetti anche inutili, ma che hanno il potere di stupirli e divertirli.

Sono Urano, Luna e Nettuno a creare un coro di auguri oggi per voi! Riuscite a integrare gli affetti della famiglia di partenza con la vostra storia d’amore stabile e gli affetti amicali costruiti nel tempo. Come vivono i Cancerini il dono natalizio? Sono sensibili e delicati verso il prossimo, teneri e appassionati nei confronti del partner, ma non emergono, di solito per un vigoroso slancio altruistico: il loro lato lunare e infantile, di solito, li fa tendere più a ricevere che a dare.

Il buon augurio per questo Santo Stefano 2020 vi arriva da due corpi celesti che vi inviano i loro influssi benefici: si tratta di Marte in Ariete e di Venere nell’amico Sagittario. Ci sono sorprese sentimentali che vi toccano quest’oggi e sono preparate dal dio dei colpi di fulmine, Marte, che vi guarda con occhi protettivi. Come vivono i Leoni l’esperienza del dono? Il Leone è un segno tra i più magnanimi dello Zodiaco, il suo “gran cuore d’oro” è universalmente riconosciuto, anche se nella generosità deve poter risplendere la luce della personalità non comune, l’impronta del proprio Io.

È una celebrazione di Santo Stefano che parte sotto ottimi presagi astrali e l’augurio che lo Zodiaco vi fa giunge da ben sei corpi celesti! Se vi state frequentando da poco con una persona recentemente conosciuta, potete assaporare la gioia di momenti di festa condivisi assieme. Come vive la Vergine l’esperienza del dono? È una leggenda la mancanza di generosità di questo segno, di solito soltanto un po’ contenuto e prudente nelle manifestazioni d’affetto. Mai come in questo Natale, gli amici del sesto segno dimostreranno, infatti, di avere un cuore d’oro, dedicandosi, con grande impegno e operosità, alla ricerca del “dono perfetto”, quello più adeguato, alla scelta opportuna da fare per esaudire i desideri delle persone care.

Un cielo della festività che segue il Natale, Santo Stefano, abbastanza positivo. Una comunicazione profonda, sensibile, attenta alla persona amata vi fa toccare momenti di rara compenetrazione intima e spirituale, come a voi più piace. Come vivono le Bilance l’esperienza del dono? Anche se spesso non si vede, perché sobri e misurati, non lo dimostrano, i figli di Venere sono tra i più genuini altruisti, i più capaci di godere nel donare senza condizioni e senza aspettarsi nulla in cambio.

Un olimpo planetario quasi al completo vi porge gli auguri natalizi più sentiti. Vivete un Santo Stefano di rara armonia con la persona amata, specie se siete nati nella terza decade. In che modo lo Scorpione vive l’esperienza del dono? Contrariamente ai tanti pregiudizi, sullo Scorpione ombroso e poco avvezzo alle tenerezze, chi lo conosce bene scopre nel profondo un segno che è invece capace di donare con passione e trasporto emotivo.

Da Mercurio nel buon vicino Capricorno a Venere ospitata proprio in Sagittario, dal team astrale formato da Saturno e Giove nel fidato Aquario, fino a Marte nel buon amico Ariete, tutti questi corpi celesti si dispongono positivamente a farvi gli auguri più sentiti in questa giornata di Santo Stefano. Se avete da poco incominciato una relazione di coppia avrete modo di condividere attimi speciali e indimenticabili. Come esprime il Sagittario l’esperienza del dono? In modo esuberante e sinceramente sempre contento nel regalare al prossimo.

Porgono i più sentiti auguri tutti i corpi celesti schierati a vostro favore per questa giornata di Santo Stefano. Una speciale comunione con la persona amata vi accompagna. Una seducente Luna Toro accompagna le vostre mosse.Come esprime l’esperienza del dono il Capricorno? È questo un segno ritenuto freddo nelle manifestazioni esteriori d’affetto, parco nel dare e nel darsi. In realtà, niente di più falso. Il Capricorno è solo misurato, detesta fare regali inutili e sprecare il denaro senza senso.

Bella prosecuzione del Natale con la festa di Santo Stefano in cui tanti pianeti vi porgono i loro auguri più sentiti. Dovete solo superare alcune vostre paure e farvi avanti con chi ha colpito il vostro cuore. Come vi ponete nell’esperienza del dono, voi Aquario? Gli esponenti del segno più libertario dello Zodiaco sono predisposti al dono visto soprattutto come interscambio relazionale, per il gusto di socializzare, per immergersi in quella fitta rete di relazioni umane che caratterizza tanto spesso la loro esistenza.

Felicissimi sono gli auguri dei tanti pianeti in cielo e così intensamente da rendere il vostro segno quasi uno dei più fortunati in assoluto di queste feste natalizie. Se avete da poco incontrato qualcuno con cui state vivendo una storia d’amore, gli astri amplificano il vostro mondo emotivo e rendono corrisposti pienamente i vostri sentimenti. Come vivono i tenerissimi Pesci l’esperienza del dono? Nessuno come loro, i dolci Pesci, sono solleciti nel capire quel che può toccare l’anima delle persone amate, capaci d’intendere le più remote esigenze di coloro che vogliono premiare col gesto di un dono.