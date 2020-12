Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 dicembre.

Giornata positiva grazie alle sorridenti Luna e Venere, rispettivamente nel vostro segno e nel segno amico del Sagittario che favoriscono l’armonia in famiglia. Vi preparate all’organizzazione delle feste natalizie ritagliandovi alcune serate in intimità con la vostra dolce metà. Concludete tutte le vostre incombenze con l’energia che vi dà la voglia di proiettarvi nel clima di gioia e di allegria del Natale.

Un Plutone stupendo dal segno amico del Capricorno rende questa giornata indimenticabile. Un bel Nettuno, specie se siete nati nella seconda decade, vi dona la capacità di migliorare il rapporto di coppia. Attenti a che tutto sia lasciato al posto giusto, affinché ogni impegno piccolo e grande sia concluso a dovere: portate a termine questa giornata di lavoro con un po’ di fatica.

Ritorna amica la Luna dall’Ariete e vi rende la giornata discretamente piacevole, specie per i nati in maggio. Ravvivate un’atmosfera che si era un po’ appesantita nei giorni scorsi e potete godere di un’intimità che vi rinnova il legame. Se siete single non vi lasciate sfuggire una sola occasione! Oggi risolvete alcune questioni essenziali (incombenze non proprio di tutto riposo!).

Quadro dei transiti planetari abbastanza soddisfacente in questa giornata di dicembre. Avvertite che è un momento per aggiustare o mettere in chiaro con delicatezza alcuni punti lasciati “a mezz’aria” con la vostra dolce metà. Vi rimangono ancora alcuni impegni per chiudere la vostra giornata e dedicarvi al weekend. Metteteci tutta la vostra buona volontà.

Giove lievemente imbronciato dal segno dell’Aquario vi rende irrequieti in famiglia e nelle vostre amicizie, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 del mese di luglio al 2 di agosto. Attenti alle esigenze del partner, mostrate tutto il vostro calore umano, la carica di generosità per cui non avete pari. Vi attrezzate per non lasciare nulla di sospeso, prima di chiudere in ufficio alla vigilia delle feste natalizie.

La doppietta Urano - Plutone in segni amici riflette la serietà e la consapevolezza con cui vi approcciate a queste nuove festività di fine anno. Ritrovate una magica sintonia con la persona che vi sta al fianco. Per i single d’agosto sono in arrivo successi erotici strepitosi. Non vi fate prendere dalla frenesia di chiudere in quattro e quattro otto gli impegni in ufficio, rinviate piuttosto a dopo le feste alcuni impegni importanti.

La vostra governatrice, Venere continua dal Sagittario a sorridervi e il vostro umore è scintillante. Se incontrate qualcuno di interessante, non vi chiudete all’esperienza emotiva, dandovi solo a quella passionale e sessuale e tenete socchiuse le porte della vostra natura più autenticamente sentimentale. Con rigore, equilibrio e il rispetto di ogni scadenza, riuscite oggi a concludere un impegno fondamentale che vi aveva parecchio dato da fare.

Profilo dei transiti planetari abbastanza soddisfacente per voi Scorpioni. Le vostre fortune in ambito sentimentale non si contano più. Contesi e ricercati, dovete davvero districarvi tra tanti corteggiamenti! Un promettente affare vi stimola e vi induce a informarvi su i pro e i contro di un investimento.

Venere passeggia in angolo benefico proprio in congiunzione nel vostro segno. Godetevi gli ultimi giorni di questo anno e, approfittatene, se siete single, per corteggiare, darvi da fare, dichiararvi. Gli amori stabili godono di una fase di appagamento. Concludete con successo i vari impegni di fine anno e vi potete dire soddisfatti di quanto avete realizzato.

Configurazione molto positiva che mette in luce il vostro spirito organizzatore e le sempre efficienti capacità di decisione. Plutone vi fa sicuri di voi stessi e capaci di lanciarvi in esaltanti conquiste erotiche, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 di gennaio. Sappiate approfittarne! Mettere a posto una questione lavorativa con il ragionamento tra colleghi è la vostra priorità.

Momento sì per i sentimenti, grazie a Luna, Giove, Saturno, Venere e Marte che transitano in posizione felicissima. È arrivata l’occasione per esprimere, con la forza di cui siete capaci, tutto l’affetto alla vostra dolce metà. Ne sarete ripagati in modo totale. Siete in fase di chiusura di uffici e attività lavorative. Probabilmente per molti di voi questi sono gli ultimi giorni prima delle vacanze natalizie.

In famiglia siete i veri protagonisti, riuscite a imporvi, con mirabile dolcezza e la formidabile validità delle vostre intuizioni. Giornata di totale intesa con la persona che avete accanto, specie per quanto concerne gli inviti da fare a parenti e amici per le imminenti celebrazioni di fine anno. Fate un bilancio di quanto avete realizzato in quest’annata e scoprite, che al di là di tutto è andata discretamente.