Regali di Natale per bambini e bambine: 10 idee originali

Giocattoli, capi d’abbigliamento, device tecnologici: i veri protagonisti del Natale sono i bambini. Che, per tutto l’anno, aspettano di scartare quei scintillanti pacchi nascosti sotto l’albero

La magia del Natale? La conoscono soprattutto i bambini. Sono loro che s’addormentano la notte della Vigilia colmi d’emozione, nell’attesa di scartare al mattino i pacchetti che Babbo Natale ha lasciato. Ecco dunque che, la caccia al regalo, richiede molta inventiva per soddisfare le loro aspettative.

Per i bimbi alle loro prime pedalate, Mediaworld propone la bicicletta Maserati Kid 12 Red al prezzo di 149,99 euro.

Imparare a pedalare sì, ma con stile. La bicicletta col simbolo della Maserati è fiammante come un’auto sportiva. Con ruote da 12’ e rotelle posteriori, telaio in acciaio e campanello, è perfetta per i bambini tra i 3 e i 5 anni.