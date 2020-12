Natale, dieci idee regalo per lui

Una selezione di articoli regalo delle migliori marche, per stupire, emozionare o per strappare un sorriso

Scegliere il regalo giusto può essere un’impresa, soprattutto se il destinatario ha già tutto o se non lo si conosce poi così bene. Il suggerimento? Osservare il suo stile, e partire dalle sue passioni. Ecco una selezione di idee regalo per lui, dai piccoli pensieri ai doni più “importanti”.

CONS REALTREE XTRA® COLORS™ CTAS Pro High Top Converse propone un paio di Converse in edizione limitata a 75 euro Il modello 917, classico di Converse dotato di specifici elementi per lo skate, si veste di un originale motivo a foglie. Il sottopiede in schiuma CX sagomato ammortizza e assorbe gli impatti, la tela rinforzata è garanzia di resistenza. Il regalo perfetto per gli All Stars - addicted, che possono così arricchire la loro collezione.

YAMAHA DD-75 batteria elettronica compatta Mediaworld propone una batteria elettronica compatta al prezzo di 213,99 anziché 279 euro. Per gli appassionati di musica, l’evoluzione (o la digitalizzazione) della tradizionale batteria. In offerta a 213,99 euro, questa versione elettronica della batteria si compone di otto pad dinamici, due pedali per calcio, hi-hat o altre voci, di jack per le cuffie e di 105 brani incorporati.

Sacco boxe da terra altezza regolabile 145-172 cm con base riempibile BricoBravo propone un sacco da box regolabile al prezzo di 169,90 euro (pagabile anche in 3 rate senza interessi). Per ricreare in casa la propria palestra, il sacco da boxe proposto da BricoBravo è regolabile su sei diverse altezze. L’imbottitura in PE assorbe gli urti e riduce il rischio di infortuni, e nella base si possono inserire sabbia e acqua per ottenere un maggior livello di stabilità. Utilizzando, si allenano bicipiti, tricipiti, vita, schiena, gambe e spalle.

Cofanetto regalo Sauvage eau de parfum Dior Marionnaud propone la versione natalizia di Sauvage, classico di Dior, a 77,70 anziché 111 euro. Per creare questa eau de parfum, il Parfumeur-Créateur Dior François Demachy si è ispirato all’ora del crepuscolo nel deserto. Con bergamotto di Calabria, Ambroxan® e Vaniglia di Papua, Sauvage ha un profumo pungente e succoso reso ancor più sensuale dalle note speziate. Marionnaud lo propone nello speciale cofanetto natalizio.

TYPO - Borraccia in metallo da 500ml con anello in corda colorblock Asos propone una borraccia in metallo da mezzo litro al prezzo di 27,99 euro. In un’epoca in cui dire addio alla plastica usa e getta è un dovere, la borraccia in metallo è ciò che serve in palestra, in ufficio e ogni qualvolta si esca di casa. Asos propone la sua versione maschile, interamente in metallo e con anello in corda. La doppia parete isolante mantiene le bevande al caldo o al fresco per ore.

Galaxy Note20 Ultra 5G Samsung propone il nuovo Galaxy Note20 Ultra 5G a partire da 1.259,00 euro (rateizzabile a partire da 25,96 euro al mese). Per una persona davvero speciale, il Galaxy Note20 Ultra 5G è l’ideale. Disponibile in tre colori (Mystic Bronze, Mystic Green e Mystic Grey), è il primo esempio al mondo di fusione tra penna e smartphone. La fotocamera da 8K è perfetta per video ed editing professionali, la possibilità di scrivere come se si usasse una normale penna ne fa uno strumento di lavoro all’avanguardia.

Taccuino pagine a righe - copertina rigida - Large - Limited Edition Lord Of The Rings Mondadori propone il taccuino dedicato al Signore degli Anelli al prezzo di 23,90 euro. Firmato Moleskine, il taccuino a righe dedicato al Signore degli Anelli in vendita da Mondadori è perfetto per prendere appunti durante una riunione o un incontro coi clienti.

Nike SB RPM Nike propone il borsone da skateboard in texture mimetica al prezzo di 119,99 euro. Capiente e pensato per gli amanti dello skateboard, il borsone Nike in tessuto mimetico si trasforma in una sacca da tirare così da poterlo portare sulla tavola. In grado di accogliere tutto ciò che serve ad uno skateboarder, ha divisori interni per organizzare scarpe, strati e attrezzature per la fotocamera.

Alexander McQueen - T-shirt London skull bianca The Clutcher propone una t-shirt firmata Alexander McQueen al prezzo di 195 euro. La t-shirt bianca è un grande classico. The Clutcher ne propone una versione con teschio stampato a getto d’inchiostro, in jersey di cotone e firmata Alexander McQueen. Disponibile in taglie dalla S alla L, può essere indossata da sola ma anche come sottogiacca.

Batman Swarovski propone un Batman interamente realizzato in cristalli Swarovski al prezzo di 399 euro. Per un vero nerd, per chi ama i supereroi o semplicemente le cose belle, Swarovski propone un Batman realizzato con 578 faccette, con cristalli Swarovski grigi e Jet neri. Oggetto decorativo, misura 13.8 x 9 x 6.3 cm.