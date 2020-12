Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 dicembre.

Un buon influsso astrale dei pianeti che corrispondono alla seduzione vi accompagna. Sia che siate in una coppia stabile oppure abbiate un legame occasionale, le vostre pulsioni vi portano a variare lo spettro dei vostri desideri, inducendovi a varcare spazi sentimentali alternativi. Tutto questo in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno in aprile. Il vostro impegno è da sempre apprezzato. I capi infatti meditano come premiarvi e farvi avanzare, in special modo se appartenete alla seconda decade.

Plutone continua a sostenervi in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 17 del mese di maggio. Le vostre performance erotiche sono in questo momento altamente gratificanti, per voi e per chi si accompagna a voi. Solo se festeggiate il compleanno dal giorno 30 del mese di aprile al 6 maggio, non vi fate prendere dai vostri formidabili accessi di gelosia. Vi godete una giornata di appagamento meritato che vi rimanda la competenza dimostrata sul campo specie se svolgete una libera professione. I risultati di quel che avete messo in cantiere non tarderanno a manifestarsi.



È necessario prendervi una pausa di silenzio e di ristoro dal vostro ritmo abituale, che di solito si mantiene sempre intenso e frenetico. C’è la necessità di arrivare a un punto di raccordo riguardo a una questione d’ordine familiare con la vostra dolce metà. Lo spirito di trattativa diplomatica di solito sempre molto presente in voi vi rende capaci di trovare la quadratura del cerchio. Guadagnate spazio in ambito professionale in particolare se avete abbracciato la libera professione. All'orizzonte svolte impreviste nell’attività professionale, in modo più incisivo se siete nati nella prima decade.

Ottima fase per i sentimenti, dato che Venere e Nettuno, i pianeti dello slancio emozionale e della partecipazione umana alle gioie dell’esistenza, sono in felicissimo aspetto per il vostro segno. Arrivano i frutti di un lento ma impegnativo lavoro che è avvenuto nei mesi precedenti. Diversi corpi celesti si alleano per darvi risultati straordinari, in particolare Urano nel segno del Toro e se siete nati nella prima decade, anche in termini di apprezzamento da parte dei capi. Però, va aggiunto, che questi saranno risultati che toccheranno anche l’ambito economico.

Non vi fate prendere da questioni di principio in ogni ambito e in ogni settore. La vita familiare richiederà tutta la vostra comprensione e la capacità di adattamento. Venere e Urano, in angolo disarmonico dal segno del Toro e dello Scorpione, in special modo se siete nati nella prima e nella terza decade, possono provocare qualche piccola interferenza esterna al vostro ménage di coppia. Sappiate come spendere il vostro denaro, dato che, da sempre, il Leone è segno che non bada a spese. Un inspiegabile momento di shopping selvaggio può impossessarsi di voi, rendendovi capaci di sperperare vari guadagni faticosamente guadagnati e accumulati.

I corpi celesti vi predispongono favorevolmente a un momento di intesa perfetta con la persona che avete accanto. Fate soltanto attenzione a darle lo spazio che merita, senza pretendere di organizzare, sia pure in maniera avvolgente e affettuosa la sua vita. Siete in una fase di attesa in ambito professionale, dovete saper aspettare alcune svolte che stanno per determinarsi ai vertici dell’azienda dove prestate servizio. Chi di voi nasce nella seconda decade si prepari a un momento di esami e prove nel proprio operato.

Guidati dalla lucidità della vostra mente, sapete trovare soluzioni ottimali per risolvere una questione pratica. Darete prova, come sempre, di saggezza e buon senso, riuscendo a infondere il vostro tocco inconfondibile all’evento. Brillate del vostro talento in campo professionale, e in particolare se avete abbracciato un’attività autonoma, grazie a un bel Mercurio che continua a darvi manforte, in special modo se siete nati dal 9 al 14 di ottobre.

È un momento di bilanci che danno una risposta positiva sotto tutti i punti di vista e in special modo nella vostra vita familiare, se siete nati in novembre. Giornata in cui vi potrete dichiarare con chi vi ha toccato il cuore in questo momento. Tutti i pianeti sono pronti a spalleggiarvi, sempre proporzionando le vostre possibilità ai limiti imposti dalla vita. Successi erotici per tutti i single. Siete in una condizione ideale per lanciarvi in nuovi progetti di lavoro se avete abbracciato la libera professione, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 31 di ottobre al 7 di novembre. È opportuno ad ogni modo sempre per primo chiedere consiglio a chi ne sa più di voi.

Se avete in mente di conquistare qualcuno che vi sfugge, proponetevi una lucida tattica di attacco e mettetevi adesso in gioco. I due pianeti dell’intelligenza, ma anche della capacità di riuscire nelle imprese, grazie alla limpidezza delle scelte che si compiono, Mercurio e Saturno, transitano in buon aspetto per il vostro segno. Sfruttate questo straordinario momento di grazia planetaria, specie se siete nati in dicembre. Raccogliete consensi inaspettati oggi e vi preparate a mietere un raccolto particolarmente provvido che avverrà nelle prossime settimane. Non si escludono introiti di denaro abbastanza sostanziosi, specie se siete nati dal 29 di novembre al 5 di dicembre.

Giunge il momento di lanciarvi nell’impresa di conquistare chi ha toccato le corde del vostro animo. La bella Venere sommata alla presenza fidata e costante di Plutone, entrambi nel Capricorno, vi invitano ad agire e a non stare più fermi. Tutto questo più in evidenza se siete nati in gennaio. Finalmente può arrivarvi un surplus di denaro, frutto del vostro lavoro, siamo d’accordo, non in grado di risollevarvi e mettervi nelle condizioni di progettare un investimento: per questo dovrete attivare altre risorse che arriveranno nei mesi successivi.

Vi intriga il gioco di seduzione, di desiderio, di complicità, non disgiunto da qualche elemento di mistero, che caratterizza la vostra attuale condizione sentimentale, se siete single. Vi tocca un impegno molto grosso che in ufficio oggi vi viene prospettato. Siete perfettamente in grado di gestire questa incombenza, cercate di non farvi venire ansie e dubbi sulla possibilità o meno di farcela. I nati dal giorno 29 di gennaio al 3 del mese di febbraio saranno più portati ad avvertire insicurezze. Chiedano consigli e supporti, se è il caso.

I sentimenti sono per voi come l’aria da respirare. Ora per i Pesci finalmente il cielo dà momenti di maggiore libertà di espressione alla profonda natura affettiva. State iniziando a respirare aria nuova. Saturno vi aiuta a razionalizzare eventuali sogni ad occhi aperti se siete nati in marzo. I vostri capi sono proprio contenti di voi e ve lo fanno presente. Non tarderanno anche a manifestarsi espressioni concrete di questa situazione migliorativa che vi caratterizza. E si tratterà per molti di voi di aumenti di stipendio, di agevolazioni, di scatti di carriera. Per il momento, a sentirne gli effetti benefici saranno principalmente i Pesci che festeggeranno il loro compleanno dal giorno 26 del mese di febbraio al 4 del mese di marzo.