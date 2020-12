All’asta da Christie's un biglietto di scuse di Marilyn a DiMaggio

Il biglietto di scuse

approfondimento

"Ho agito nel modo in cui ho agito - scrisse Marilyn - e ho detto quelle cose perché ero ferita - non perché ne fossi convinta - ed è stato stupido sentirmi ferita perché in realtà non c'erano abbastanza motivi per esserlo, in definitiva non c'era nessuna ragione. Per favore accetta le mie scuse e non, non, non arrabbiarti con la tua bambina, lei ti ama. Con amore, tua moglie (per sempre) Mrs. J.P. DiMaggio".