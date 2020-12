Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 dicembre.

Configurazione astrale mediamente positiva grazie a un’espansiva Luna che, in serata conclude in bellezza la giornata nella gioia del calore domestico. Un bel Mercurio vi consente di trovare un’intesa mentale profonda con la persona che avete accanto, in special modo se siete nati nella prima decade. Marte in congiunzione nel vostro segno rende esplosive le unioni che si sono create da poco tempo e stanno infiammando le coppie più giovani. Siete liberi professionisti? Concludete i vostri affari con il consueto piglio sbrigativo e passate presto a giocare altre partite.

Prospetto dei transiti odierni tutto sommato positivo. Godete della bella posizione di Giove, vostro nume tutelare, che transita nel segno amico del Capricorno e i vostri interessi passionali e affettivi veleggiano così in acque relativamente tranquille, specie se siete nati nella terza decade. Non vi esponete troppo in una controversia che si è determinata nell’ambiente di lavoro se siete liberi professionisti e se anche oggi lavorate. Venere nel segno della segretezza, lo Scorpione, vi suggerisce di non esprimere le vostre opinioni, specie se siete nati nel mese di maggio.

Giornata movimentata, ma in cui non vi annoierete di certo. Un bel Marte nel segno dell’Ariete vi provoca novità un po’ in tutti i campi. La Luna nella Vergine vi obbliga a essere più attenti e amorevoli con i vostri familiari. La bella configurazione astrale odierna vi avvicina alla vostra dolce metà facendovi mostrare tenerezze insospettate. Svolgete una professione che vi impegna anche la domenica? Un po’ di stanchezza oggi sarà superata dalla vostra capacità di tenere un ritmo veloce. Vi verrà inoltre in soccorso il vostro provvidenziale senso dell’umorismo.

La vostra tenerezza è il vero talento che usate nel rapporto d’amore e che vi contraddistingue pienamente nel rapporto di coppia. La Luna oggi nel segno di Terra, amico della Vergine favorisce un’intesa profonda col partner fisso o occasionale che sia. Con fluidità e senza troppi sforzi, proprio voi che di solito non siete tanto portati per la tecnica, riuscite a gestire un complicato problema tecnologico, forse informatico, che sorge in questa giornata, sia che lavoriate oppure no. Aiuterete anche chi vi è attorno addirittura; in particolare se appartenete alla prima decade del Cancro, con Urano ultra propizio per voi dal Toro.

Il luminare femminile, la Luna, per buona parte della giornata nel segno amico del Leone, continua a ravvivarvi lo spirito. Ottime le prospettive in famiglia e nella cerchia degli affetti più sentiti. Siete particolarmente freschi e vivaci nell’espressione sentimentale. Chi di voi è in cerca dell’anima gemella ha buone opportunità di avvicinarsi a questa meta, specie se festeggia il suo compleanno in luglio. Se maneggiate denaro svolgendo un’attività commerciale e di vendita in pubblico, fate attenzione a non distrarvi e ad essere sempre presenti a voi stessi.

Nuovo giorno di dicembre di alti e bassi, in cui dovrete tenere il timone della vostra attenzione centrato sul circostante (famiglia, lavoro, interessi personali). Non fate caso a qualche intemperanza cui oggi il partner va soggetto, ma badate ai fatti, ai risultati concreti che il rapporto vi dà. Non ve ne pentirete. Ritrovate la creatività e nuovi interessi nella vostra abituale attività, se anche oggi di domenica lavorate: un bell’Urano è lo stimolo che vi pungola a reinventarvi e a trovare nuove possibilità di espressione, specie se siete nati in agosto.

Marte transita in Ariete in opposizione al vostro segno. Una questione familiare che appariva inizialmente di difficile soluzione si risolverà in serata grazie alla vostra efficace capacità di mediazione diplomatica. Non vi lasciate frastornare dall’emotività se vedete la persona che avete accanto un po’ distante e assente. Siete anche oggi a svolgere la vostra attività professionale? La vostra razionalità è il punto fermo molto apprezzato nel luogo dove si svolge l’attività, da colleghi, capi, elementi esterni al vostro lavoro: e anche oggi vi saprete distinguere con la vostra intelligenza.

La vita familiare e, quella amicale in particolare, sono in “pole position”. Un nuovo amore vi sta un po’ strapazzando emotivamente, ma questo non vi dispiace. Immergervi in nuove infuocate passioni è un’occasione che non vi potete far mancare! Le coppie stabili ritrovano un ritorno di fiamma in serata con la Luna ritornata positiva. Attenzione alle spese e agli acquisti un po’ folli oggi. Se svolgete una professione che si occupa della vendita, del commercio o siete nel campo della pubblicità, gli astri vi consigliano una misurata prudenza.

Dicembre è il mese del vostro compleanno e di solito questo periodo appare sempre molto positivo o comunque non difficile. Giove vi consente di attingere a riserve di fascino e sex–appeal abbastanza costanti, se volete sedurre chi vi ha colpito di recente e se appartenete alla terza decade. Ottime prospettive professionali si stanno disegnando per voi. Il Sole nel vostro segno vi aiuta a comprendere la strada e le scelte da intraprendere, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade.

Un clima familiare vivace e un tantino chiassoso, poco congeniale al vostro temperamento pacato, vi obbliga a uscire allo scoperto e a prendere alcune posizioni. In serata l’aria si rasserena e anche il vostro umore ne ricava ottimi benefici. Vi intendete molto bene con la persona che avete accanto riguardo a una questione delle rispettive famiglie d’origine. Un piglio volitivo vi caratterizza oggi se siete obbligati a svolgere il vostro lavoro di domenica; fate attenzione, però a non indispettire nessuno e state attenti a quel che dite prima di imporvi e parlare.

Da Mercurio a Marte, da Giove, Saturno a Plutone, senza scordare un bel Sole e un ottimo Nettuno dal buon vicino segno dei Pesci: la metà dei corpi celesti presenti nell’olimpo zodiacale vi sorride! Controllate il livello delle vostre spese natalizie, con Urano dissonante nel segno del denaro, il Toro, potreste perdere parzialmente il controllo. In special modo se appartenete alla prima decade. Se lavorate anche oggi che è domenica, fate attenzione a non esagerare in atteggiamenti protagonistici o dittatoriali.

Uno dei pianeti vostri numi tutelari, Venere, transita nel segno amico dello Scorpione e vi regala una giornata fortunata sotto tutti i punti di vista. La vita familiare in modo particolare risulta decisamente armonica. Superate alcuni impicci e vi decidete a organizzare un viaggio con la vostra dolce metà. Lavorate anche oggi? Saturno in angolo armonico e dal suo trono Capricorno, vi apre strade nuove in ambito lavorativo, specie se avete abbracciato la libera professione e festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 20 del mese di marzo