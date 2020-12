Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 2 dicembre.

Prospetto particolarmente dinamico per molti nativi del vostro segno. Un giorno decisamente “rosa”. Successi erotici e conquiste condotte con piglio guerriero, come a voi più piace, saranno a portata di mano! Particolarmente favoriti i nati dal giorno 28 al 31 del mese di marzo, sia che abbiano da poco cominciato una relazione, sia che abbiano un rapporto di lunga durata. Una bella combinazione di valori Fuoco vi rende volenterosi, entusiasti, pimpanti nella realizzazione di tanti progetti, di iniziative di brillante creatività, in special modo se avete abbracciato la libera professione.

Secondo giorno di dicembre vivace, che mostra una maggiore leggerezza rispetto e ieri; aleggia una più diffusa armonia nell’aria, specie se siete nati in aprile. È una giornata molto positiva per i sentimenti, abbastanza propizia riguardo alla capacità di dare affetto. Una giornata lievemente faticosa, invece, vi aspetta ma non vi tirerete indietro con la vostra proverbiale operosità. Mostrerete di sapervi attivare con particolare energia per risolvere una faccenda complicata che sorgerà.

Gioco dei transiti discretamente positivo che vi allieta questo nuovo giorno di dicembre. Una configurazione astrale particolare continua a stimolarvi e a pungolarvi se siete ancora single. Incontri e sorprese che non vi aspettate sono dietro l’angolo. Sappiate ammorbidirvi un poco se appartenete alla prima decade. Fate attenzione a non spendere e spandere tanto questo fine settimana, specie per beni di carattere edonistico. Nettuno, pianeta della liquidità, vi rema contro , in particolar modo per i nati dal 7 al 12 di giugno.

Venere in Scorpione continua a spalleggiarvi anche in questa giornata di inizio dicembre, specie se siete nati nella seconda decade. Questa configurazione accentua l'armonia con la persona che avete accanto. Una coinvolgente cenetta al riparo da ogni seccatura è il regalo che gli astri vi fanno per unirvi in un romantico abbraccio. Vi si chiede oggi un maggiore impegno sul lavoro. Non vi tirerete certo indietro, ma riuscirete a evitare incombenze e seccature di troppo usando la vostra strategia di osservazione.

Configurazione benefica con il Sole che vi appoggia incondizionatamente. Grazie alla vostra consueta risolutezza riuscite a mettere a posto una questione che si verifica nella famiglia d’origine della vostra dolce metà. Chi di voi ha il cuore irrequieto vive intensi e inebrianti flirt. È quindi la carica di sex – appeal a risaltare in questo caso, producendo effetti molto esaltanti, specie se ancora non avete accanto l’anima gemella. Grandi opportunità professionali sono nell’aria e vi consentono di mettervi in luce, di tirar fuori le vostre capacità.

Cielo fortunato in cui si inserisce la sola dissonanza di Nettuno, nel segno nemico amatissimo dei Pesci. Chi di voi è ancora single, accarezza l’idea di inserirsi nel variegato ambito dei social media per trovare chi fa per voi. Riceverete sorprese che non vi aspettavate! Il vostro talento si chiama “concretezza”. Lo mettete in evidenza anche oggi nei momenti in cui ci sarà bisogno di trovare la quadratura del cerchio facendo perno sulla capacità di affidarsi al senso di realtà.

Il primo mercoledì di dicembre vi vede generosi, espansivi, spumeggianti e mentalmente arguti. Si ingaggiano potenti e avvincenti “battaglie d’amor” in questo inizio di dicembre, sia che abbiate una relazione di coppia stabile sia che siate ancora in cerca dell’anima gemella. Il vostro istinto vi dice di rischiare, di osare, di mettervi alla prova. Una grande energia passionale vi caratterizza, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 22 del mese di ottobre. Successi strepitosi nelle avventure attendono i nati in settembre. La vostra razionalità è la chiave del controllo che mostrate nelle situazioni che vi riguardano. Sapete valutare con attenzione, distacco, notevole lucidità, tutto quel che attorno a voi accade. In modo più incisivo se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 22 di ottobre.

Non una sola nota dissonnante tratteggia il vostro cielo. In amore non vi mostrate distratti o disattenti. Siete, è vero, concentrati nelle vostre tante attività e, spesso, persi nei vostri pensieri. Non vi fate tuttavia vedere come chi non si occupi di curare la propria dolce metà. Venere dà la possibilità di aggiustare una questione che altri colleghi ritengono spinosa. Specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 9 e il 12 novembre

Transiti planetari discretamente fortunati per tutti voi Sagittario. Siete ancora single? Non dovete far altro che allungare la mano per prendervi tutto ciò che il destino ha riservato per voi. Disciplinati e attenti, procedete a svolgere le mansioni che vi permetteranno di concludere degnamente questa giornata lavorativa. Se svolgete una libera professione l’entrata recente del Sole nel vostro segno vi dà quel tocco di creatività essenziale per distinguervi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 29 del mese di novembre.

Firmamento gioioso per voi in questa giornata di inizio dicembre. Un bel Giove nel vostro segno, unito a una sensuale Venere in Scorpione, allieta sentimentalmente il nuovo giorno, specie per le coppie di lunga durata. Con garbo, equilibrio e la consueta buona volontà, riuscite a mettere a posto alcuni punti che erano rimasti in sospeso nei giorni scorsi, approfittando dell’aria più tranquilla che si respira oggi. Vi trovate così una strada più spianata sul piano lavorativo che vi consente di concludere alcune importanti incombenze professionali.

Buono in generale il quadro dei rapporti sociali, familiari, affettivi in genere in questo secondo giorno di dicembre. Nettuno e Plutone vi danno la possibilità di conquistare chi vi ha toccato il cuore di recente. Se siete nati in gennaio, nonostante la vostra fama di segno controcorrente in amore, dovrete stare attenti a non mostrarvi gelosi con la persona amata. Grande esplosione dell’avventura se siete ancora single! Avete lavorato in equipe molto bene. Ora raccogliete i risultati degli sforzi conciliatori che avete dimostrato, evidenziando i risultati a collaboratori e colleghi.

La Luna vi dona la capacità di comprensione e di ascolto verso la persona amata. Trovandosi in un segno affettivo come il vostro, vi consente di aggiustare alcune vostre manchevolezze col partner, dimostrate nei giorni scorsi. La vostra sensibilità, l’intelligenza fuori dal comune, vi aiutano a risolvere una problematica che si crea oggi nell’ambiente di lavoro. Se avete abbracciato la libera professione, vi aiuterà proprio uno dei talenti “principe” del vostro segno: la geniale visione prospettica.