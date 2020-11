Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 30 novembre.

Fine mese che riserva un cielo pieno di sorprese per voi. Sappiate accoglierle con entusiasmo. Chiudete in bellezza con il Sole nell’amico Sagittario e la Luna che vi guarda di buon occhio dai Gemelli. Una tranquillità emotiva vi assiste, specie se appartenete alla prima decade, concedendovi un’armonia completa con la vostra dolce metà. Chi di voi sia in cerca dell’anima gemella, accetta un invito che giunge da amici cari e rincontra una persona che gli aveva fatto battere il cuore qualche tempo fa. Non vi tirate indietro di fronte a una possibile eventualità di dichiarare in maniera esplicita il vostro interesse. Gli astri sono dalla vostra parte, vi consentono di ottenere successo nelle vostre iniziative, in special modo se siete single e appartenete alla prima e alla seconda decade. Colmate uno spazio con la vostra iniziativa in un settore della vostra attività che è stato lasciato vuoto. Urano, astro delle buone occasioni, vi consente di agire al momento giusto, vi dona la possibilità di gestire un nuovo ambito di competenze facendo valere le vostre prerogative. Tutto questo in maggiore evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 30 marzo.

Previsione dei transiti variabile. Dalla vostra avete un audace Giove, vostro governatore ideale che transita nel Capricorno a darvi manforte. Riuscite a reggere le negatività concomitanti di Mercurio e Venere in Scorpione. Un mese decisamente faticoso sta per chiudersi. La Luna nel segno amico dei Gemelli promette una fase di relax con la vostra dolce metà, che assaporerete anche nei prossimi giorni. Per il momento ricercate l’intimità nel nido, specie se appartenete alla prima decade. Non date peso a malumori passeggeri vostri o del partner se appartenete alla terza decade. Plutone molto positivo vi dona uno slancio erotico di tutto rispetto, specie se siete nati dal 12 al 15 maggio. Vi guadagnate ancora una volta la palma del personaggio che più si dà da fare nel vostro ambiente professionale, spesso coprendo le défaillance di altri o tamponando mancanze lavorative. Saturno vi fa ottenere la considerazione di chi vi circonda, siano i capi, i colleghi, i collaboratori, specie se siete nati in maggio.

Lo Zodiaco appronta una giornata di fine mese discreta, che mostra conferme dei vostri sforzi precedenti. Astri potenti continuano ad essere dalla vostra parte. Tra questi si annovera la Luna nel vostro segno. Allietati ancora da uno scoppiettante Urano nel segno buon vicino del Toro, potete riprendere quest’oggi la vostra vocazione di volare di fiore in fiore. Contate sul senso dell’umorismo, la vostra più grande forza di seduzione. Le opportunità di conoscere gente nuova sono favoritissime. Se nascete nella terza decade non vi lasciate vincere da atteggiamenti chiusi o diffidenti e tirate fuori la parte socievole e brillante di voi stessi. Anche se il Sole non vi dà una mano, sforzatevi di attingere alle riserve di simpatia, di capacità di ascolto, specie se siete della seconda decade. Se esercitate un mestiere che ha a che fare con le pubbliche relazioni, potete contare su abilità di primordine che vi aiuteranno a essere valutati come grandi professionisti. La Luna Gemelli è paladina delle vostre imprese, specie se siete nati in maggio.

Si apre una giornata ancora un po’ faticosa, ma che vi porta soddisfazioni brillanti specie da un punto di vista lavorativo. Marte, Giove, Saturno, Plutone si trovano tutti in contrapposizione col vostro segno. Ma voi sapete tener duro. Un Giove imbronciato non vi aiuta a essere nella migliore condizione, non siete al massimo delle vostre possibilità, ma non vi adombrate più di tanto, sapendo che questi momenti sono transitori: cercate di adoperarvi per il bene della persona che avete accanto guadagnandovi tutta la sua fiducia. Siete single? Gestite un rapporto occasionale o avete da poco avviato una nuova relazione? Non vi proiettate in direzione di progetti futuri. La giornata sembra poco opportuna a tirare in ballo queste intenzioni, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 22 di luglio. Trovate la quadratura del cerchio in ufficio quest’oggi. Chi dice che siete un segno pigro e pronto sempre ad addossare agli altri i compiti più gravosi, si sbaglia. Con intelligenza avete saputo gestire una questione cui altri non avrebbero retto. Urano nel segno lavoratore del Toro vi conferma intimamente ed emotivamente la validità dei risultati che avete ottenuto.

Il cielo ha in serbo una giornata molto positiva per gran parte di voi Leoni. La Luna Gemelli è la vostra madrina verso un olimpo di successi. Sono pronti a spalleggiarvi due corpi celesti del calibro di Sole e Marte che vi consentono di compiere le mosse giuste per colpire efficacemente chi vi ha toccato il cuore. I vostri esplosivi entusiasmi, così emozionanti, sono moderati dall’azione di un team formidabile, costituito da questa accoppiata. Vi innamorate, contraccambiate il sentimento, ma conservate una capacità di riflessione e di valutazione che vi dona un quadro lucido di tutti gli eventi; anche di quelli in cui siete direttamente protagonisti. Questa situazione vi tocca più da vicino se festeggiate il vostro compleanno dal 26 al 30 di luglio e nella terza decade. Siete manager che devono organizzare con notevole piglio decisionale gli orari di lavoro, i rapporti col personale, i progetti? I pianeti vi danno una grandissima mano dal cielo per riuscire a far vedere chi siete, come vi sapete muovere quando il gioco si fa duro.

Venere, Mercurio e Giove vi fanno chiudere in bellezza questo mese. Difficilmente vi annoierete, anche se avrete un po’ di da fare. Più in evidenza appare la parte passionale su quella relazionale in senso stretto. Plutone, pianeta dell’eros, tende a darvi una carica fortissima, che vi consente di mettervi alla prova. Sono favorite le avventure, le evasioni e anche le passioni passeggere. Queste possibilità sono date soprattutto a chi di voi festeggia il compleanno dal 25 di agosto al 6 di settembre. Il pianeta vostro governatore ideale, Urano, è in ottima posizione dal segno del Toro e promuove la fortuna delle vostre azioni. Dai liberi professionisti ai creativi, da chi svolge un mestiere a contatto con il pubblico a chi occupa uffici di burocrazia e di lavoro dipendente: tutti sono in questa giornata ben visti dall’azione di Urano. Non vi manca l’abilità tecnica per risolvere intoppi che si verificano in maniera del tutto imprevedibile.

Stanchi ma felici, arrivate a chiudere il mese di novembre e l’appagamento per ciò che avete svolto non vi manca di certo. Il cuore ha delle ragioni che la ragione non può comprendere. Questo è adesso il vostro motto e vi dovete abituare a capire che non tutto si può controllare, meno che mai i sentimenti: non nascondete dunque, o peggio ancora, non soffocate le vostre emozioni. Date invece loro voce per essere ascoltate: il Sole in transito nel Sagittario benefico e rigenerante per il vostro segno continua a farvi vedere un quadro che si schiarisce e che vi porta consigli saggi su come agire in campo affettivo. La Luna Gemelli spiana oggi i vostri passi. Arrivate in dirittura d’arrivo per un progetto avviato nei giorni scorsi, con un po’ di fiatone. Plutone, Saturno e Marte si trovano in un segno a voi contrario, provocandovi una discreta fatica nel portare a compimento quanto avevate iniziato con molto entusiasmo. Onori e riconoscimenti non vi mancano e vi fanno giungere la percezione che, per quel che si è realizzato, siete davvero indispensabili.

È giunta la giornata che chiude di uno dei vostri mesi preferiti. Molti gli astri che sorgono in cielo sono oggi per voi propizi. Sappiate guardare e apprezzare quel che lo Zodiaco vi dona. Assaporate il gusto per la conquista avvenuta e dell’appagamento del desiderio grazie agli influssi benefici che arrivano da Nettuno, da Plutone, da Mercurio e Venere sempre felicemente ospitati in segni vostri amici o in Scorpione. L’azione dei pianeti così benevoli, capaci di determinare cambiamenti, porta a una vera e propria rivoluzione anche personale che vi vede fiduciosi, solari, meno tormentati. Siete in genere tutti più sorridenti: gli uomini si scrollano un po’ del loro look tenebroso, le donne non sono più tanto “femme fatale”, come in passato. Se fate un lavoro connesso con l’economia, la finanza, la borsa, l’ottimo aspetto che si crea tra Giove e Plutone vi dona la mano felicissima quest’oggi e guadagni fortunati. In generale, chiunque abbia una professione connessa con il commercio, la pubblicità o la vendita vedrà risultati di tutto rispetto, che gli faranno compiere passi in avanti.

Novembre chiude oggi i battenti con una giornata per voi molto promettente e fortunata. Reggete benissimo alla Luna imbronciata nei Gemelli. Venere nel segno amico dello Scorpione vi fa sintonizzare con la persona amata in maniera molto sentita, specie se festeggiate il vostro compleanno in questi giorni di novembre. Chi è invece ancora in cerca della sua metà, sappia interrompere l’insistente gusto per l’avventura che sempre lo pervade e si dedichi, con più attenzione, alla persona che gli tocca non solo i sensi ma anche la mente. Se siete nati nella seconda decade, avendo Nettuno contrario, potrete avvertire il bisogno di fermare la vostra corsa, di trovare un nido dove poter costruire una solida base di affetti. Marte e Mercurio continuano la loro lenta e persistente azione positiva, consentendovi di ottenere risultati sempre più palpabili che danno una conferma alla vostra abilità personale. Sia che abbiate scelto di abbracciare una libera professione, oppure un’attività dipendente, la strada che vi si para oggi davanti è spianata, dando conferme della vostra bravura. Giove fa giungere buoni introiti economici.

Orizzonte di fine novembre luminoso: pochissimi pianeti conosciuti vi remano contro. Solo un dispettoso Marte vi guarda di traverso. Venere Scorpione stempera qualche piccolo capriccio e nota di polemica all’interno della vostra coppia. È sempre merito del pianeta femminile, espressione della continuità della vita, a far rasserenare completamente l’aria con la persona amata. Ancora un po’ di nervosismi e di fibrillazioni per paure strane di non farcela si annunciano quest’oggi, ma la vostra audacia, la rapidità d’azione, consentono mosse fulminee, capaci di sbaragliare eventuali avversari o concorrenti agguerriti. Colleghi competitivi continuano per tutta la giornata lavorativa a non darvi tregua, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 10 gennaio, ma voi superate brillantemente la prova, arrivando in serata a comprendere che i risultati ottenuti sono stati i migliori che si potessero avere. L’ottimo aspetto dei due pianeti connessi con la rapidità di circolazione del denaro, Giove e Nettuno, vi fa giungere meritati guadagni provenienti dal vostro lavoro.

Splende un cielo guidato da ottimi influssi planetari, in particolar modo dalla Luna che transita nell’amico segno dei Gemelli. Una grande iniezione di calore e di vitalità vi caratterizza nei rapporti con la persona che avete accanto, sia un partner abituale o occasionale. Luna e Sole, rispettivamente nel segno dei Gemelli e del Sagittario, danno una colorazione infuocata al vostro temperamento, togliendovi parte di quella natura “raffreddante” che spesso vi contraddistingue, essendo voi un segno di Aria “invernale” nello schema dello Zodiaco. Contemporaneamente, è possibile che emergano in voi atteggiamenti che non avevate previsto e che non siete abituati a gestire. Uno di questi è un’insolita possessività con la persona amata. Il pianeta della fortuna professionale, della capacità di essere efficienti e rapidi nell’esecuzioni delle vostre mansioni lavorative, Saturno, è sempre in modo stabile favorevole per il vostro segno. In particolare, se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade, avrete modo di attivare nuovi canali espressivi e nuovi sistemi che miglioreranno il rendimento professionale. Se fate un’attività connessa con il mondo dell’arte, della cultura, della trasmissione di informazione e di idee, la Luna vi garantisce performance straordinarie.

Nuovo giorno di fine novembre governato da bei presagi celesti che vi portano a essere ottimisti e socializzanti con l’ambiente circostante. Malgrado la Luna in Gemelli imbronciata, siete in netta ripresa rispetto ad alcune situazioni affettive. Tali buoni auspici promettono scintillanti successi futuri: il prossimo mese vi candidate a salire sul podio di vincitore dei segni più fortunati in assoluto in amore nel 2020. Intanto l’altra vostra madrina ideale, Venere, ritorna a darvi un aspetto stimolante dal segno dello Scorpione. Riuscite a coniugare la ragione con il sentimento nel vostro rapporto di coppia, accomunate la forza della passione con la calma della programmazione in progetti assieme alla persona amata. Tutto questo più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 23 di febbraio al 5 di marzo. È la vostra genialità ad avere la parte più importante nella vostra attività quotidiana, qualsiasi lavoro voi facciate. Nettuno, astro del genio e della possibilità di imprimere estri di cambiamento significativi, sta transitando nel vostro segno e vi offre questa opportunità, specie se siete nati dall’8 al 12 di marzo.