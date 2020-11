Oroscopo di oggi 29 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 novembre.

Giove può darvi degli alti e bassi nella sfera amatoria, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Non vi fate frastornare dall’emotività e trovate la strada per una risoluzione di eventuali dubbi e incertezze. Lavorate anche oggi che è domenica? Una strepitosa Luna, nel segno del Toro e poi dei Gemelli, vi sostiene a tutto campo. Rapidi come un fulmine, riuscite a macinare un'enorme mole di lavoro e lo fate con l’allegria e il calore umano che, da sempre, vi contraddistinguono. Questa ipotesi appare ancor più probabile se festeggiate il compleanno in marzo.

Si delinea un orizzonte luminoso in cui spicca la presenza della Luna nel vostro segno e poi in quello dei buoni vicini Gemelli. Se appartenete alla prima decade, non fatevi tentare dalle evasioni o, peggio, da emozioni effimere che mettano in discussione il vostro legame di coppia stabile. Se anche oggi che è domenica lavorate, sfruttate gli stimoli di quest'attività con vigore e, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 del mese di maggio, non tarderete a vedere presto i frutti di questo vostro comportamento.

Moto dei transiti planetari che mira tutto a favorirvi. Se siete single non vi dispiacerà tuffarvi in flirt molto gratificanti per la vostra vanità. Questa ipotesi è più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 21 giugno. Lavorate anche oggi di domenica? È opportuno organizzarvi per bene, specie se svolgete un’attività intellettuale che a che fare con risposte a mail, conti e numeri; controllate le scadenze con attenzione, qualcosa potrebbe sfuggire alla vostra vista solitamente attenta.

Profilo dei pianeti di fine novembre benefico per il vostro segno in questa giornata. Nettuno è pronto a darvi il suo apporto di considerevole fortuna in campo sentimentale. Venere e il Sole vi concedono insperate occasioni di condivisione e di realizzazione affettiva. In special modo se appartenete alla prima e alla seconda decade. Lavorate anche di domenica? Alcune vostre brillanti iniziative, o certe ambizioni professionali da tempo accarezzate, sono da tenere temporaneamente nel cassetto.

Marte e in serata la Luna sono entrambi ben disposti da Ariete e Gemelli, ma il Sole mostra un atteggiamento negativo. Se festeggiate il compleanno dal giorno 28 luglio al 5 agosto, è necessario troviate strade di maggiore profondità emotiva per dimostrare il vostro amore. Vi aiuterà Marte, specie se appartenete alla seconda decade. Siete presi dall'attività lavorativa anche oggi? Sarete instancabili, così come vi vogliono oggi Sole e Marte. E questo sia che siate in una situazione di dipendenza da altri oppure che vi gestiate in proprio.

C'è aria di insicurezza attorno e dentro di voi. Non vi fate prendere da incertezze e da esitazioni. Il cielo ha predisposto per voi un momento molto fortunato da un punto di vista sentimentale. Chi ha un rapporto di lunga durata, sfrutti questa situazione per organizzare serate intime in compagnia della persona che si trova accanto. La vostra attitudine pratico-manuale è sempre molto apprezzata e se di domenica siete al lavoro avrete modo di tirarla fuori alla grande.

Orizzonte astrologico segnato da pianeti attivi e determinati che vi sorridono e vi permettono un grande balzo in avanti in campo privato e professionale. La vostra qualità più apprezzata è l’affettività, e oggi la tirate fuori mostrando alla persona che avete accanto una notevole generosità. Con la Luna i risultati professionali sono, se oggi di domenica lavorate, davvero notevoli; in special modo se festeggiate il vostro compleanno nel mese di ottobre.

Nuovo giorno di fine novembre molto positivo e fortunato per voi. È un “momento d’oro” per la vostra vita emotiva. Nuovi amori possono prendere magnificamente il volo. Antichi affetti invece si possono pure rinfocolare, rinnovare o addirittura trovare l’occasione di una splendida rinascita. Sta a voi entrare da protagonisti in questo scenario di fortuna. In ambito finanziario è in atto un processo di cambiamento di una certa intensità. Nettuno vi farà arrivare nei prossimi giorni introiti monetari superiori a quello che avevate previsto, specie se siete nati nella seconda decade.

Situazione dei transiti abbastanza positiva. Il vostro gusto per l’avventura è esaltato adesso: potete sfruttarlo seguendo la natura più vera della vostra personalità. Lavorate anche oggi che è domenica? Per voi le professioni vincenti sono le attività intellettuali, i lavori di concetto, le professioni che richiedono un abile utilizzo di sottigliezze mentali (come per avvocati o giudici) o la trasmissione delle informazioni (ad esempio insegnanti a tutti i livelli). Tutte mansioni letteralmente perfette e benedette dagli astri per il Sagittario.

Domenica d’autunno che vi vede letteralmente baciati dai favori di alcuni pianeti come Saturno, Urano e Mercurio. Giornata mediamente propizia all’espressione dei sentimenti e dell’affettività, in particolare se siete nati nella prima decade. In evidenza è la dinamica di coppia che curate con particolare fervore e dedizione. Ottime notizie in arrivo in campo lavorativo e finanziario: Giove, Nettuno e Plutone sono tutti in buona posizione e indicano che sono in arrivo consistenti introiti che erano da voi attesi, ma che saranno superiori al previsto.

I corpi celesti si spartiscono i settori di influenza oggi: molto favorito quello pratico e professionale in questa giornata di pieno autunno; meno, anche se comunque in ripresa netta, quello emotivo e sentimentale. Mettete in stand-by alcuni sogni sentimentali per il momento, rimandando alla prossima occasione il raggiungimento di mete che saranno presto per voi a portata di mano. Siete in piena attività lavorativa anche oggi, di domenica? Potete osare e programmare, con serena sicurezza per il futuro, piani ambiziosi.

Cielo domenicale abbastanza appagante che conferma l'atmosfera di un week-end in cui avrete modo di esprimere al massimo le vostre prerogative. Allietano la vita amorosa pianeti che si legano alla soddisfazione passionale, corpi celesti in angolo armonico o proprio transitanti in Pesci. Nettuno, in particolare, vi dona la capacità di inserirvi nelle nuove situazioni affettive con grande intensità, profondità emotività e passionalità. Il lato attivo–costruttivo della vostra esistenza è messo temporaneamente in stand–by, dato che state regalando molto più spazio alla vita affettiva in questo periodo.