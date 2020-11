Oroscopo del giorno, le previsioni di 26 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 novembre.

Giovedì particolarmente generoso con voi Arieti, specie se vi darete da fare e attiverete la vostra consueta grinta. Il caldo abbraccio dei sensi è assicurato da una bella combinazione astrale capitanata dalla Luna nel vostro segno questa giornata: vi permette di gestire le storie sentimentali con grande serenità e senso di soddisfazione. C’è qualche sfida da raccogliere quest’oggi sul finire del mese centrale dell’autunno, ma voi non avete certo paura, riuscendo a far voltare a vostro vantaggio eventuali rischi e problemi iniziali.

In pole position ci sono i rapporti familiari e quelli amichevoli che vi riscaldano il cuore. In particolar modo se appartenete alla taurina seconda decade. Sensibili e attenti alle esigenze della persona amata, vi disponete con l’animo migliore affinché ogni suo più piccolo desiderio possa per voi essere quasi un ordine. Il vostro carattere di lavoratore indefesso continua a farvi considerare come il segno zodiacale più stakanovista dell’intero Zodiaco. Ne date cospicua prova ancora oggi in ufficio, non fermandovi davvero mai, neanche per un attimo.

Gioco dei transiti sereno – variabile che gestite con il consueto piglio e la tipica fermezza di polso di cui il vostro segno vi ha dotati. La Luna nel segno amico dell’Ariete vi fa percepire immediatamente alcune esigenze della persona che avete accanto. Se siete single mettete in atto le vostre frecce seducenti più azzeccate. State attenti a che oggi tutto fili liscio come l’olio: se avete un lavoro di potere e di comando, siete oggi in una discreta fase di tensione allo scopo di ottenere ogni cosa in base alle vostre intenzioni.

Giorno di fine novembre che vi regala un momento di gioia, proseguendo la fase positiva inaugurata qualche tempo fa. Sintonia e buona sorte: sono questi gli ingredienti essenziali, che, oggi fanno della vostra relazione di coppia, una delle più guardate, ammirate, prese come esempio dagli amici cari, ma anche dai conoscenti più alla lontana. Costanza, capacità di trovare sempre le soluzioni meno scontate e più originali, una visione differente della realtà: queste sono le caratteristiche che Nettuno, astro della genialità e di tutto ciò che esula dalla norma, vi infonde.

Vi esalta letteralmente questa giornata di grande exploit in campo attivo con il Sole, nel Sagittario e la Luna e Marte in Ariete che vi pongono nella condizione di farvi avanti e di osare. La Luna in Ariete è propizia e un gusto per l’avventura erotica vi conquista di più che la costanza e la fermezza dei sentimenti. Il quadro dei pianeti vi stimola a emergere e ad affermarvi sempre di più quest’oggi.

Momento planetario che vi mostra alti e bassi, ma voi, con una grande energia e una lucidità mentale notevole, non vi lasciate scalfire da nulla, saltando gli ostacoli uno dopo l’altro. Cercate il dialogo e, se proprio non ce la doveste fare, usate la comunicazione “non verbale” con la persona amata quest’oggi. Un po’ di nervosismo e di calo della tipica vostra attenzione, non vi faccia arretrare da quelli che sono i vostri obbiettivi principali.

Configurazione sostanzialmente fortunata, dove i vostri pianeti paladini sul cerchio zodiacale non smettono di darvi manforte. In particolare il Sole è il vostro più autorevole sponsor celeste. Perché siete così irrequieti e vivaci e anche se la vita sentimentale va a gonfie vele, sentite un irresistibile “prurito” che vi dà la voglia di evadere? Ma è senz’altro una frizzante Luna Ariete che vi stuzzica e vi provoca. Mercurio, nel buon vicino Scorpione, il vostro vero paladino oggi, lavora per voi nel farvi raggiungere posizioni di vero successo.

La musica dei pianeti conferma, in linea di massima, le indicazioni positive dei giorni scorsi e voi seguite questa scia, con deciso orgoglio di appartenenza allo Scorpione! Pianeti intensamente passionali come Venere, Giove e Plutone vi spalleggiano, il primo in angolo armonico proprio nel vostro segno, gli altri due in transito nel vostro segno alleato del Capricorno. Intuito, forza rigeneratrice e creativa, esplosione di fantasia: sono tutti questi i contributi, preziosissimi, che il transito di Giove e di Nettuno vi consegnano. Ve ne servite attingendo a piene mani, sia che siate in un’attività autonoma oppure se abbiate abbracciato una libera professione.

Indicazione celeste che vede la presenza di una bella Luna nel segno dell’Ariete, ma al contempo vi trova un po’ più affaticati del solito con Nettuno nel segno dei Pesci, vostro nemico amatissimo sulla ruota zodiacale. Venere nel segno per voi amico buon vicino dello Scorpione, vi continua a portare una bella armonia nella comunicazione di coppia. Rigore e senso del dovere, è questo lo slogan con cui Saturno nel buon vicino Capricorno vi fa andare avanti nella vostra attività professionale, sia che abbiate un lavoro dipendente oppure se siete imprenditori, creativi, liberi professionisti in genere.

Venere perfeziona il suo transito benefico dallo Scorpione e il cielo si fa radioso e denso di novità. Un notevole fascino, in certi casi accompagnato proprio dalla bellezza fisica, specie se fate parte del gentil sesso, vi contraddistingue. Un formidabile intuito vi assiste oggi, consentendovi di comprendere prima di altri come andranno alcune dinamiche nell’ambiente del lavoro.

Orizzonte dei transiti che manifesta aspetti benefici accanto ad altri un po’ bloccanti, per voi Aquario. Ma riuscite a trovare ad ogni modo sempre occasioni di divertimento. Un ispirato Nettuno, il corpo celeste vostro nume tutelare, vi assiste se cercate l’anima gemella e fate parte dell’aquariana seconda decade. Sarete capaci di gestire situazioni anche di notevole peso: la vostra grinta, l’abilità con cui condurrete le attività nel concreto, vi varrà l’ammirazione altrui.

Moti planetari che vi vedono accogliere le novità che vengono dal cielo con il vostro slancio autentico e con la vostra speciale naturalezza. Molti corpi celesti sono in angolo armonico per i Pesci e collaborano a fare la vostra fortuna affettiva. Sia che facciate un lavoro dipendente o che abbiate una professione autonoma, giocate, quest’oggi d’astuzia per cercare di schivare una committenza o un impegno in ufficio, cui non siete particolarmente interessati e che avrebbe l’effetto soltanto di affaticarvi o di annoiarvi.