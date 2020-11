Oroscopo del giorno, le previsioni di oggi 20 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 novembre.

Prospetto astrologico che vede l’entrata di un corpo celeste a voi molto favorevole, la Luna, nel segno dell’Aquario. Una Venere imbronciata può oggi non farvi sintonizzare nella maniera desideratacon la vostra dolce metà. Attenti a non chiedere a un amore di più di quello che le circostanze odierne permettono: sappiate attendere il momento opportuno, specie se appartenete alla terza decade. La vostra vocazione di leader si può manifestare oggi in ufficio. La Luna, corpo celeste della simpatia e della popolarità, vi porta a sentirvi protagonisti, a comandare e a giocare un po’ a fare i capi. Attenzione, però, a non strafare, e ricordate che avete sempre a contrastarvi Saturno, il pianeta dell’avanzamento graduale verso il successo, degli esami che non finiscono mai, ora in transito nel Capricorno. Le intemperanze e gli atteggiamenti imprevedibili che giungono dall’ambiente circostante possono sempre essere in agguato.

Profilo astrologico di questa giornata di novembre abbastanza luminoso, atto a favorire tanto il settore professionale quanto quello intimo e privato. Il pianeta della razionalità, Saturno, continua a sorridervi e promette buoni auspici in campo amoroso. Chi di voi abbia cominciato una relazione d’amore, è in questa giornata protetto dal pianeta della ragione e del buon senso. Non manca per tutti i rappresentanti del segno il buon influsso di sensualità che un luminoso Plutone vi consegna, specie se appartenete alla terza decade. Col Sole, in contrapposizione al vostro segno dallo Scorpione, vi trovate ad avere in generale le mani non completamente libere in campo professionale. Saturno vi assiste con il suo contributo di una visione lungimirante, senza farvi mancare un contributo di lucido realismo. Vi fate guidare dalla logica per organizzare ogni impegno. I Tori che godono dei più buoni apporti di questa combinazione astrale sono quelli che festeggiano il compleanno dal 15 al 20 maggio.

Scenario dei transiti planetari che vi vede giocare un ruolo diverso rispetto a quello dei giorni scorsi. Non smetterete comunque di divertirvi, la vostra verve e il vostro stato d’animo spumeggiante continueranno ad essere presenti. La Luna in Aquario vi vuole più espansivi e vivaci. C’è un po’ aria di calma piatta nel settore dei sentimenti, di solito per voi sempre vivacizzati da qualche spunto dinamico o da circostanze esterne frizzanti. Scoprite che, a volte, può non dispiacervi godere della pienezza sentimentale nella quiete del nido con la vostra dolce metà. Nettuno nel segno di Acqua dei Pesci vi provoca qualche contrarietà in ufficio, contrasto tuttavia che funge da positiva provocazione, per vincere poi la battaglia, specie se siete nati nella seconda decade. Dalla vostra parte c’è il pianeta del lavoro, dell’attività pratica, dell’attenzione al presente, Urano, che vi sorregge con il suo apporto di grinta e di forza di volontà, specie se nati nella prima decade. Non dimenticate infatti che quest’ultimo pianeta sta attraversando il segno buon vicino del Toro e vi invita a non demordere.

Moti planetari che presentano qualche nube passeggera per voi quest’oggi, ma che si allontanerà piuttosto rapidamente e senza conseguenze sul buonumore. Venere dalla Bilancia vi guarda imbronciata, non consentendovi di sintonizzarvi, proprio come voi vorreste, con la persona amata, specie se appartenete alla terza decade. Sappiate essere pazienti e pensate che non potete trovare un quadro perennemente sereno nella vostra vita di coppia. La vostra sensibilità, il rispetto reciproco, l’affetto vi serviranno a rasserenare il vostro animo. Tutto questo appare più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 29 giugno al 9 luglio. Una configurazione astrologica che appare propizia ai cambiamenti vi assiste, specie se appartenete alla seconda decade. Svolte decisive che vi danno occasioni insperate sono per molti di voi dietro l’angolo. Non esitate ad accettare le proposte che vi verranno fatte. Date fondo alle vostre risorse di estro e di creatività, senza preoccuparvi di osare, e il successo vi verrà presto assicurato. Nettuno nell’amico segno dei Pesci vi fornisce il talento con cui vi fate riconoscere in campo professionale.

Marte in angolo favorevole per voi continua la sua azione positiva dal segno dell’Ariete, specie se nati nella seconda decade. Si innalza l’entusiasmo, la gioia di vivere, la vostra esplosiva magnanimità. Venere e Marte continuano guardarvi di buon occhio e adesso sono prestigiosi sponsor celesti, promotori di diverse conquiste se appartenete alla schiera dei single del vostro segno. Anche se non trovate proprio quello che cercate almeno il divertimento appare assicurato, in particolare se siete nati nel mese di agosto. I nati in luglio, con la negatività di Luna e Urano, siano prudenti e non si avventurino a compiere passi falsi. Lascino l’onere della prima mossa ad altri, nel caso di primi amori. Dinamismo, vitalità, esplosione di una nuova voglia di fare: queste sono le parole che condizionano il modo di gestire la vita lavorativa di quest’oggi. Gli effetti di questo transito li vedete nel mutamento che si verifica in ufficio, nei rapporti tra i colleghi all’insegna del calore umano e dell’empatia. A sentire i benefici aspetti di questa rotazione stellare saranno i nati dal 4 al 10 di agosto.

Ciclo dei moti planetari ancora abbastanza buono per voi quest’oggi. Molti pianeti legati alla sfera attiva, concreta, legata alla parte diurna della personalità, vi guardano di buon occhio. Plutone e Saturno in particolare sono i vostri prestigiosi padrini celesti e non vi faranno mancare il loro appoggio. Un saggio Giove nel segno fedele alleato del Capricorno vi dona la sensibilità necessaria a percepire gli umori, i mutamenti negli stati d’animo più impercettibili che caratterizzano la persona amata. E in questo modo riuscirete a comprendere i suoi desideri, in special modo se nascete nella terza decade. Un bel Plutone vi fornisce le intuizioni necessarie per guadagnare spazio nel mondo della vostra attività, sia che svolgiate una professione autonoma oppure che siate dipendenti. Vi distinguerete per la vostra capacità di guardare oltre, di scendere in profondità e tenere conto di tanti aspetti. Il vostro contributo si rivela prezioso e in certi casi indispensabile: ve ne daranno merito i capi e anche i vostri più fidati collaboratori.

Firmamento celeste che vi pone ostacoli da superare, ma per voi diventano facili traguardi che saltate senza difficoltà alcuna. C’è da risolvere una questione legata alla famiglia della persona con cui siete legati; la particolare unione di alcuni aspetti astrologici contribuisce a farvi muovere con grande tempestività. Organizzati e in possesso di tutti gli elementi necessari, vi attivate a dare il vostro contributo per giungere a mete soddisfacenti. La Luna ritorna nel segno amico dell’Aquario e vi conferma la bontà delle vostre azioni, che si riflettono anche nell’armonia di coppia. Un po’ di strada in salita in campo professionale non vi deve dare nervosismi. Si sa che, di tanto in tanto, le situazioni si complicano e c’è bisogno di maggiore impegno, di seguire con più costanza quel che accade. La Luna positiva per tutta la giornata vi invita a stare calmi e a non raccogliere le provocazioni, specie quelle che provengano dai capi. In serata Venere vi fa riflettere su quanto avete svolto nella giornata e vi fa accorgere che tutto quel che avete realizzato non è stato affatto di poco conto.

Linea suggerita dai transiti planetari decisamente ottimistica per tutti voi rappresentanti dello Scorpione; sappiate non chiedere troppo al cielo perché adesso vi sta dando veramente tanto. Con Giove in Capricorno amico del vostro segno se siete nati nella terza decade può accadervi il classico colpo di fulmine in campo sentimentale: non cedete alla tentazione di strafare. La grande positività trova il modo di farvi stupire la persona che avete accanto con un’improvvisa ventata di affettività, in special modo se appartenete alla seconda decade. Non dimenticate che Nettuno sta transitando attualmente nel segno affettuoso e romantico dei Pesci, infondendo al vostro animo lievemente rude atteggiamenti insolitamente lirici. Un’ottima posizione del pianeta della razionalità, Saturno, vi consente oggi di intuire molti aspetti di quel che i vostri capi stanno organizzando nei “piani alti” dell’attività professionale. Concreti e nello stesso tempo dotati di quel quid di immaginazione, necessaria a dare una forma diversa all’attività svolta, vi distinguete per il marchio impresso dalla vostra personalità non convenzionale.

Configurazione astrologica di metà autunno molto produttiva, benefica e, secondo il moto degli astri, generosa da un punto di vista delle previsioni zodiacali. Sappiate prendervi quel che vi spetta. La Luna benevola in Aquario vi riscalda il cuore portandovi piacevoli novità sentimentali se siete ancora single e se appartenete alla prima decade. Incontri inaspettati vi possono sorprendere, a maggior ragione se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 21 di dicembre. Marte vi dona un apporto di vivacità e di nuovi scambi e sorprese sentimentali che allietano il vostro animo sensibile. Giove, Sole, Mercurio, Venere e Saturno, pianeti dell’attività pratica, dell’organizzazione concreta del settore lavorativo, di una visione edonistica e piacevole della vita, si trovano a sorridervi quest’oggi, concedendovi la possibilità di affermarvi e di realizzarvi nella maniera che desiderate. In particolar modo se appartenete alla prima decade, avrete modo di inserirvi costruttivamente in un progetto, una richiesta che vi vedrà in prima fila. Questo tanto che svolgiate una professione di tipo dipendente, quanto che siate liberi professionisti.

Con Giove nel vostro segno il cielo diventa radioso, ricco di esaltanti promesse che si dispiegano in vari campi, specialmente in quello emotivo e sentimentale. Più attenzione dovrete invece prestare in ambito professionale, per via di Marte contrario. Profondità, ricerca di una completa e soddisfacente intimità, intesa mentale: tutte queste caratteristiche sono espresse oggi da un parterre planetario d’eccezione, che è bendisposto per voi specie se siete nati dal 21 dicembre al 2 gennaio. Saturno e Nettuno in particolare vi forniscono le antenne per dirigervi con esito fortunato verso chi vi ha fatto emozionare. La Luna vi regala capacità percettive di primordine, che mettete in campo nell’ambito lavorativo in cui vi muovete. E il successo di alcune vostre iniziative può dirsi veramente completo. Saturno, come capacità di mediazione, vi consente di perfezionare ancora meglio i vostri successi, specie se svolgete una professione connessa con l’arte, la cultura, l’informazione. Vi guadagnate alleanze e appoggi di tutto rispetto, creando reti che vi avvantaggeranno. Anche Urano vi è propizio e consente balzi in avanti nella carriera se siete nati in dicembre.

Nuovo giorno di novembre che si rischiara, grazie alla Luna entrata per voi trionfalmente nel vostro segno ad armonizzare la vita sociale. Dopo qualche giorno di monotonia, cui il vostro temperamento scoppiettante non sempre è abituato, con una Luna vivacissima a partire dalle prime ore del mattino vi preparate a ricevere soddisfazioni interessanti da un punto di vista amoroso ed erotico. A farvi un intrigante occhiolino c’è sempre un sontuoso Marte. Si profilano flirt e svolazzamenti di fiore in fiore, specie se il vostro cuore è libero. La leggiadria con cui condurrete le vostre seduzioni incanterà anche coloro che si limiteranno soltanto ad assistere a queste esibizioni. Tutto questo è più facilmente in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 19 di febbraio. È il prodigioso Saturno, pianeta vostro nume tutelare, a far sì che le iniziative professionali vadano oggi a buon fine. Specie se siete nati nella terza decade sarete sorretti da un piglio decisionista che avrà l’effetto di sbaragliare gli avversari. E non vi mancherà la capacità di persuasione, essenziale per arrivare a conquistare posizioni di rilievo.

Un benefico Giove, uno dei vostri pianeti prediletti, colora di discrete prospettive il vostro quotidiano, da tutti i punti di vista, specie se siete nati nella terza decade. Nettuno ispira la “danza planetaria” destinata a migliorarvi, farvi evolvere da un punto di vista sentimentale. Non vi fermate di fronte a nulla, capaci di osare, navigare con grande disinvoltura nel mare magnum delle emozioni. Soltanto chi di voi festeggia il suo compleanno dal 17 al 20 di marzo stia ancora un po’ in campana e piuttosto guardi quel che succede, senza prendere iniziative di cui potrebbe pentirsi in seguito. Tra qualche mese gli astri vi daranno le armi più potenti di seduzione che hanno a loro disposizione, permettendovi un completo rinnovamento delle vostre situazioni emotive, in particolare se siete nati in febbraio. Urano vi permette di gestire nuove situazioni in ufficio con grande prodezza, specie se siete nati in febbraio. E se avete a che fare con situazioni e problemi informatici, sarete i più bravi a risolvere ogni questione.