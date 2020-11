Giochi con me? Libri per gioco

Ventun libri per resistere a queste settimane di chiusura in buona parte d'Italia e per iniziare a pensare a Natale. Viaggi attorno al mondo o soltanto nel giardino della nonna per cercare, e trovare, amici straordinari e compagni di fantasia

GATTACCIA MALEDETTA! di Tony Ross ed. Camelozampa Età consigliata: da 5 anni La gatta Susy combina una marea di guai. Ogni volta che c’è un disastro, danno la colpa a lei… di solito perché è proprio colpa sua! Un giorno Susy decide di dare una lezione alla sua famiglia: smette di mangiare, facendo preoccupare tutti. Finalmente capiranno quanto la amano! Tony Ross usa la sua arguzia narrativa e le sue illustrazioni esilaranti per raccontare la storia di una gatta pestifera quanto adorabile. (montaggio clip Davide Sanson Chinarello)

PENNY E LA SUA CANZONE di Kevin Henkes Ed. Harper and Collins Età consigliata: da 6 anni Libri in stampatello minuscolo per primi lettori. Il piacere di leggere una storia da soli, parola dopo parola. Penny torna a casa con una dolce melodia in testa. E’ una canzone bellissima e lei desidera solo cantarla a tutta la famiglia. Ma i suoi fratellini stanno dormendo e mamma e papà temono che Penny li possa svegliare. Troverà il momento giusto per fargliela ascoltare?

CANE NERO di Levi Pinfold Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: 5 anni Conoscete la leggenda del terribile Cane nero? Pare basti un suo sguardo per scatenare gli eventi più funesti. Così, quando una mattina d'inverno si presenta fuori dalla casa dalla famiglia Hope, tutti scappano impauriti. Tranne la giovane Small, che saprà riportare la bestia alle giuste dimensioni. Un libro che insegna ai bambini (e non solo) a guardare in faccia e ad affrontare le proprie paure e le proprie ansie, non importa l'età. Magari scoprendo che non sono poi così tremende come uno pensa.

MOSTRI DI CASA di Annalisa Strada Ed. Nord Sud Età consigliata: da 5 anni I mostri si sono allenati nei millenni ad annidarsi ovunque, soprattutto dove meno li vorresti. Queste ventiquattro storie illustrate nascono per raccontarli,stanarli e conoscerli stando comodi su un divano, ma solo dopo aver controllato, dietro, sotto e tra i cuscini. E dopo averle lette, anche voi sarete preparatissimi a capire in quale elettrodomestico di casa si nasconde il terrore.

GUARDA! 100 Storie di artisti per scoprire il mondo di Corrado Augias Ed. Feltrinelli Età consigliata: da 6 anni Dall'Homo Sapiens a Banksy, la realtà attraverso gli occhi degli artisti. Una nuova importante operazione culturale rivolta al pubblico di bambini e ragazzi. «Vedere davvero un'opera d'arte è cosa molto diversa dal guardarla.» Con queste parole Corrado Augias ci invita a compiere un viaggio tra gli artisti di ogni epoca e a percorrere il cammino dell'uomo dagli albori fino alla contemporaneità. Una storia dell'arte raccontata in forma insolita: 100 storie di artisti, 100 sguardi diversi sul mondo. Il desiderio di fermare un istante del discobolo, la fantasia sfrenata delle grottesche nella Domus Aurea, le prospettive impossibili di Escher o la banalità della zuppa di Warhol: ogni quadro e ogni storia ci mostra un modo di vedere e interpretare la realtà. Nasce così un libro per bambini e ragazzi che, grazie a un linguaggio chiaro, alla ricchezza delle illustrazioni unite a un'indagine storica accurata e a riflessioni mai scontate, farà scoprire e amare la storia dell'arte anche agli adulti.

OCHEI di Tessaro Gek Ed. Lapis Età consigliata: da 4 anni Le oche stanno quaquaraquando in allegria quando arriva una telefonata: Sigismonda, la nipotina di Zia Maria, è in pericolo! Una per tutte, tutte per una le oche si mettono in viaggio per salvarla da un terribile mostro che minaccia la città distruggendo ogni cosa. A capeggiarle c’è la saggia zia Maria, che le guida e le rincuora. Potrà mai un gruppo di oche allampanate avere la meglio su un mostro così temibile? Sì, se agiscono tutte insieme. E così avviene, al grido di OCHEI! Centinaia di oche, senza dubbi e senza paure partono per una missione molto speciale. Tutte per una, una per tutte. Perché nessuno si salva da solo.

IL SUO PIEDE DESTRO di Dave Eggers Ed. Mondadori Età consigliata: da 6 anni Pochi sanno che il piede destro della Statua della Libertà è sollevato dal piedistallo. Come se la Statua volesse andare da qualche parte. Ma dove? Dave Eggers risponde a questa domanda raccontando la storia del simbolo americano per eccellenza e trasmettendoci il suo attualissimo messaggio di accoglienza, impegno civile e tolleranza.

PICCOLI DINOSAURI. TUTTI A NANNA! di Rob Biddulph Ed. Harper Collins Italia Età consigliata: da 4 anni Buonanotte, piccoli dinosauri! È ora di fare la nanna, ma Winnie non riesce a prendere sonno. Anzi, è sveglia come un grillo! Il suo fratellino Otto, invece, vorrebbe solo immergersi nel mondo dei sogni, e per aiutarla ad addormentarsi le prova tutte, dalla ninnananna alla conta delle dino-pecore... Otto ce la farà a far dormire la sua sorellina e a riposarsi, finalmente? In diretta dal Cretaceo, le avventure di nove piccoli dinosauri alle prese con i primi alti e bassi della vita.

BABBO NATALE FA GLI STRAORDINARI di Michele d’Ignazio Ed. Rizzoli Età consigliata: da 7 anni Dopo il successo del divertentissimo Il secondo lavoro di Babbo Natale ecco il seguito più allegro e colorato che mai! Una storia che parla dei sogni dei bambini e di ecologia. Babbo Natale è davvero soddisfatto della sua nuova vita: il lavoro di netturbino gli piace, la cooperativa che ha aperto insieme alla Befana per produrre regali riciclando rifiuti funziona, Bice va a trovarlo tutti i giorni e le sue api producono tanto miele buonissimo. Potrebbe essere più felice? Forse sì. E a farglielo capire sarà Neve, una bambina che ha espresso un desiderio molto speciale.

STORIE DI NATALE Racconti inediti di Louisa May Alcott ed. Clichy Età consigliata: da 10 anni Dodici racconti, quasi tutti finora inediti in Italia, tratti dalla raccolta Lulu’s Library, una serie di storie per bambini scritte da Louisa May Alcott, l’autrice di Piccole donne, nel 1885. Nate come favole della buonanotte per la nipotina, queste storie ebbero poi così tanto successo tra la bambina e i suoi amici che l’autrice decise di farne un libro: «Non avendo nient’altro da regalare quest’anno, le ho raccolte in un solo volume come dono di Natale». Ne emerge, come nella sua saga più celebre, un insieme di semplicità e di ricchezza di temi, un precorrere i tempi, anche politicamente, una capacità straordinaria di narrare e di trasmettere valori che al suo tempo erano assolutamente rivoluzionari. Un libro per bambini ma anche per genitori, e per chiunque voglia esplorare il mondo straordinario di una scrittrice che ancora oggi, dopo quasi due secoli, non cessa di stupirci e affascinarci. Una rarissima perla letteraria, una scoperta assolutamente straordinaria.

LA NOTTE DELLE MALOMBRE di Manlio Castagna Ed. Mondadori Età consigliata: da 11 anni Nella gelida notte del 3 marzo 1944, il treno che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a Potenza viene trovato fermo in una galleria all'altezza di Balvano. Dentro e intorno, centinaia di cadaveri. Certo, una strage non è inconsueta in tempo di guerra, ma questi morti sono senza ferite. Per dipanare il mistero del treno merci 8017 bisogna tornare indietro nel tempo, salire sgomitando su quel lungo convoglio e guardare in faccia i suoi passeggeri clandestini. Come Rocco il mariuolo, che nella bolgia cerca bottino. O Brando, costretto a farsi carico della famiglia troppo presto. Quando il suo sguardo, puro e determinato, incrocia quello di Nora, la figlia del dottore, le loro anime si legano indissolubilmente. C'è qualcosa però che tormenta la ragazza: ha visto il pericolo incombente sotto forma di malombre, presenze oscure che secondo le credenze popolari annunciano la morte. Ma chi le crederà?

IL DIARIO INCANTATO di Barbara D'Alessandro ed. Fabbri editori Età consigliata: da 7 anni È possibile finire nel mondo delle favole? Un’avventura fantastica creata da una delle youtuber più fantasiose della rete! Rala e Maya sono migliori amiche. Passano tanto tempo insieme e quando sono lontane si scrivono messaggi sui loro diari, che custodiscono gelosamente. Un giorno, però, a Rala succede qualcosa di davvero incredibile: sul suo diario spuntano dei messaggi misteriosi. Chi li avrà mai scritti? Inizia così un’avventura straordinaria, nella quale Rala finirà nientemeno che nel mondo delle favole. Come farà a tornare a casa? Fortuna che ad aiutarla c’è sempre Maya: la loro amicizia le unisce anche attraverso i mondi...

UNA ZUPPA CENTO PER CENTO STREGA di Simon Quitterie Ed. Clichy Età consigliata: da 4 anni Cos'è che rende così forti, giganti, gentili e belli? La zuppa della strega Sgranocchia! Una Zuppa 100% Strega... E tutti quelli che dicono «Puah!» prima di aver assaggiato cambieranno idea... Buon appetito!

ALFABETIERE DELLE FIABE di Fabian Negrin Ed. Giunti Età consigliata: da 4 anni Fabian Negrin torna in libreria con un progetto ambizioso e capace di incantare grandi e piccoli. 26 tavole d’autore di grande formato, accompagnate da un testo in rima, raccontano le storie più amate di sempre, quelle che ritornano e legano generazioni diverse ma desiderose ancora di magia e bellezza. Un libro evocativo, unico, capace di affascinare e avvicinare i lettori in un modo nuovo a un mondo conosciuto. Un viaggio attraverso le storie che non ci stanchiamo mai di raccontare, che affondano le loro radici nel profondo dell'infanzia e ancora non smettono di farci sognare. Fiabe e favole da tutte le tradizioni raccontate in rima e illustrate con immagini poetiche e sorprendenti. Una raccolta che riunisce, dalla A alla Z, un personalissimo alfabeto dell'immaginario che l'autore seleziona per noi, per restituircelo in tutta la sua forza, modernità e grazia.

IL VESTITO DI LIA di Sara Marconi Ed. Corsaro Età consigliata: da 6 anni Lia ha molte paure e i grandi cercano di proteggerla. Ma ha anche una grande passione e saprà sorprenderli.

IL LEONE, LA STREGA E L’ARMADIO. LE CRONACHE DI NARNIA di Clive S. Lewis Ed. Mondadori Età consigliata: da 7 anni La guerra è scoppiata e Peter, Susan, Edmund e Lucy vengono mandati nella casa di campagna di un anziano e gentile professore. È una casa molto grande, di quelle che sembrano non finire mai. Il giorno che decidono di esplorarla, giungono in una stanza quasi vuota, con solo un grande armadio appoggiato al muro. Contiene cappotti e pellicce: a Lucy piacciono molto, e quando vi entra per accarezzarle, avanza un passo dopo l'altro, fila dopo fila, fino a sentire qualcosa scricchiolare sotto le scarpe. È neve. E, tutto a attorno a lei, illuminato dalla fioca luce di un lampione, un bosco. Dall'armadio senza la parete di fondo, Lucy è arrivata a Narnia, la magica terra abitata da fauni e centauri, ninfe e animali parlanti. Da quando però comanda la Strega Bianca, a Narnia è sempre inverno... e mai Natale. Per fortuna Aslan, il grande leone e il signore del bosco, sta tornando e, secondo la leggenda, quando Aslan tornerà, aiutato da due "figli di Adamo" e da "due figlie di Eva", l'inverno eterno avrà fine. "Il leone, la strega e l'armadio", uno dei classici più amati da generazioni di lettori, prende vita nelle illustrazioni di Christian Birmingham. Nella traduzione d'autore di Davide Morosinotto, questo albo illustrato spalanca le porte al magico ciclo di avventure delle Cronache di Narnia.

NON E’ COLPA DELLA PIOGGIA di Lynda Mullaly Hunt Ed. Uovonero Premio Microeditoria di Qualità 2020 - Sezione Ragazzi Età consigliata: da 8 anni Delsie vive da sempre con la nonna materna a Cape Cod, una cittadina in riva al mare. E questa, per lei, è la normalità. Ma durante l’estate dei suoi dodici anni comincia a guardare la vita con occhi diversi e a domandarsi perché non può avere anche lei, come i suoi amici, una mamma simpatica e un papà amorevole. Anche se le vuole bene, spesso è difficile spostare la nonna dal divano dove passa ore a guardare i telequiz ed è ancora più difficile convincerla a parlarle dei suoi genitori. Delsie è un’acuta osservatrice dei fenomeni atmosferici e coglie anche i mutamenti dell'animo di chi le sta vicino, tra cui quello di un’amica che sembra essere cresciuta più in fretta di lei e da cui, dopo aver passato l'infanzia fianco a fianco dividendo avventure e giochi, si sente distante e tradita. Per fortuna, però, Delsie ha dei vicini fantastici che per lei sono una vera famiglia e un nuovo amico speciale che la aiuterà a capire di essere in grado di affrontare qualsiasi tempesta le verrà incontro.

CHI HA FERMATO IL NATALE? di Gud Ed. Mondadori Età consigliata: da 6 anni È la notte della vigilia e presto arriverà Babbo Natale con i nuovi regali. Zippo, Flo' e gli altri giocattoli di casa sono preoccupati: temono di essere messi da parte dai bambini che avranno occhi solo per i nuovi arrivati. Tutti i giochi sono d'accordo: occorre organizzare un tremendissimo piano per fermare il Natale! Che la missione dei giocattoli abbia inizio!

LA MAGIA DI MEZZANOTTE. CENERE E SCINTILLA di Lindsey Kelk ed. Harper Collins Italia Età consigliata: da 6 anni Una ragazzina magica e un cane parlante... Che la festa abbia inizio! Con due sorellastre che parlano solo di principi e una matrigna che la costringe a pulire tutta la casa, Cenere si annoia sempre. Un giorno sente crescere dentro di sé una magia incontrollabile... e ciò che desidera diventa realtà! Il suo cane inizia a parlare e dal nulla appare una fata madrina... Senza sapere come, Cenere si ritrova a Palazzo e si imbatte nel principe, che si nasconde sotto il tavolo... La vita di Cenere non è più noiosa: è un'avventura super esilarante!

SORELLA DI NEVE di Maja Lunde ed. Giunti Età consigliata: da 9 anni La vigilia di Natale è alle porte e Christian sta per compiere undici anni. Di solito il Natale è per lui un giorno magico, il più bello dell’anno, con lo scoppiettio del fuoco nel camino, le luci dell’albero e le candele tremolanti. Ma quest’anno è diverso, Christian e la sua famiglia stanno affrontando una grande perdita e l’atmosfera del Natale sembra del tutto scomparsa. Poi, un giorno, entra nella sua vita Hedvig, una ragazza allegra e con la passione per il Natale, e Christian comincia a credere che forse non tutto è perduto. Ma qualcosa di strano accade nella casa della ragazza: chi è quel signore che si aggira intorno al giardino? E perché Hedvig sembra sempre nascondere un segreto? Sorella di neve è una storia che racconta quanto un lutto possa travolgere ogni cosa e mettere distanze laddove c’era comunione ma che l’elaborazione è necessaria e si può compiere soltanto nella parola “insieme”. Solo così due genitori potranno ritrovare una strada da percorrere, e un figlio un Natale che porti finalmente pace e unione.