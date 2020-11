Oroscopo del giorno, le previsioni di oggi 18 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 novembre.

Cielo di novembre, che, nel caso ce ne fosse bisogno, tende a riportare il sereno nella vostra vita, specie se c’erano stati annuvolamenti nei giorni appena trascorsi. Ritorna la passione e fa migliorare il tono e l’umore. Avete abbracciato la libera professione, fate un lavoro creativo o ancora svolgete un mestiere collegato con l’arte, la cultura, la moda? Un cielo in aspetto molto bello vi aiuta a guardare alcune questioni lavorative con lungimiranza.

Mercurio vi guarda imbronciato dallo Scorpione, ma la giornata si annuncia per voi abbastanza positiva. Il Sole vi lancia un guanto di sfida e vi obbliga a non addormentarvi sugli allori nelle questioni sentimentali. Continuate la vostra attività consueta con quella forza operativa che, il vostro segno di Terra, vi dona. Non vi fermate di fronte a nulla.

Prospetto dei transiti planetari che indica qualche nube passeggera per voi in questo giorno d’autunno. C’è bisogno di tutta la vostra delicatezza, del dialogo e della capacità di comprensione per venire incontro a una situazione che può interessare oggi la persona amata. Giove in contrapposizione dialettica al vostro segno dall’infuocato Sagittario, può rendervi oggi pigri, svogliati, non completamente in sintonia con l’ambiente di lavoro.

Astri benevoli vi consentono di aprire la giornata nel migliore dei modi. Sole, Mercurio, Urano e Nettuno continuano il loro fecondo transito che si riverbera come fortuna sentimentale per il vostro segno. I più favoriti sono i single che sono in cerca dell’anima gemella. Seppure alcune difficoltà concrete rimangono e sono testimoniate da varie dissonanze di Giove, Saturno, Plutone, vi incoraggia una dinamica fiducia nel domani, tutto dono di Nettuno, che permette di prendere le contrarietà quotidiane con filosofia.

Venere, ancora positiva dal segno della Bilancia, tenderà ad assestare un quadro dei transiti che vi aveva messo un po’ alla prova nei giorni scorsi. Benessere e forma fisica vi accompagnano. Fate attenzione a non aumentare le pressioni avvolgenti sulla persona amata. Capacità di guardare in avanti, di avere una visione lungimirante dei progetti da realizzare: questo è il contributo che vi dona oggi Giove in Sagittario, segno in profonda affinità con il vostro Leone.

Configurazione del cielo abbastanza positiva, gratificata da una bella razionalità, regalatavi dal pianeta dell’intelligenza, della freddezza logica, Saturno, specie se siete nati in settembre. La presenza di Plutone nell’amico Capricorno continua a splendere dando effetti benefici per la vostra vita emotiva e sentimentale. È possibile si verifichi oggi qualche discrepanza tra l’organizzazione che viene data dall’alto, dai piani superiori della struttura per cui voi lavorate, e quella che è la vostra visione dell’attività quotidiana.

Nuovo giorno di metà autunno che vede fiorire le vostre migliori ambizioni. Il vostro autocontrollo è sempre molto grande. Rendetevi però conto che, nel campo emotivo non sempre potete dominare con la tipica razionalità ogni mossa vostra. È un bel Mercurio nel segno coraggioso e penetrante dello Scorpione a infondervi dinamismo e voglia di realizzare in campo attivo - professionale.

Continua la danza dei pianeti tutti propizi per il vostro segno zodiacale. Nettuno nel segno amico dei Pesci fa innalzare la carica di calore umano, di pathos, di romanticismo. Si stanno avviando grandi progetti in ambito professionale e voi siete chiamati a darvi un impulso notevole, specie festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 12 del mese di novembre.

Aria frizzante e vivace, contraddistinta dal transito del pianeta vostro nume tutelare, Giove, nel buon vicino Capricorno. Vi lanciate in spericolate avventure sentimentali, che Giove benefico vi suggerisce adesso di compiere. Se siete nati nell’ultima decade, avete la possibilità di concretizzare i vostri desideri. Continua l’azione della bella Venere, che viaggia positiva per il vostro segno e vi dona una notevole forza illuminante, da spendere con profitto, nell’attività pratica.

Siamo ancora di fronte a un nuovo giorno abbastanza ottimale in cui porrete basi significative per i vostri piani d’azione futuri. Giove è nel vostro segno e fa innalzare le vostre quotazioni di fascino, di sex – appeal, di attrattiva sul mercato, se siete single in cerca della vostra metà ideale. Giornata lavorativa che prelude a una fase grandemente costruttiva per molti di voi.

Si apre un nuovo giorno stimolante e fortunato. Marte è nel segno per voi alleato fondamentale dell’Ariete e vi obbliga a uscire allo scoperto, vi stana a manifestare le vostre emozioni con chi vi fa battere il cuore. Ancora gratificati dai corpi celesti che si occupano di ampliare la vostra possibilità di ottenere successo lavorativo, sfruttate al massimo il momento che vi è astrologicamente offerto.

Un cielo che vi presenta una situazione molto positiva da un punto di vista privato e intimo e un po’ più instabile per ciò che concerne il pubblico e il lavorativo. Un parterre planetario vincente sul piano delle emozioni e dei sentimenti vi corteggia. Qualche intuizione non proprio centrata può manifestarsi nella quotidianità lavorativa. Niente di preoccupante, quel che avevate “visto” si esprimerà soltanto in tempi differiti rispetto alla previsione che avevate fatto.