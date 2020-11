Giochi con me? La gentilezza in un libro

Nella giornata mondiale della gentilezza vi proponiamo otto storie dedicate proprio ai tanti modi che i bambini hanno, o devono imparare, per essere gentili. Ma questa settimana c'è molto di più! Andremo nell'oceano a scoprine le meraviglie, conosceremo un gatto bionico e faremo una torta di lombrichi. Siete pronti? Buona lettura!

SCAPPA di Guilherme Karsten Ed. Terre di Mezzo (montaggio clip Davide Sanson Chinarello) Età consigliata: da 3 anni Gli animali della foresta sono in subbuglio! Una pericolosa minaccia si avvicina, tutti lo sanno, tutti cercano di mettersi al riparo, bisogna scappare, nascondersi senza lasciare traccia, perché quando “lui” arriverà se la vedranno brutta. La tensione è alle stelle, finché, con un colpo di scena, scopriamo che il temuto nemico altri non è che. Un libro con un finale a sorpresa che diverte e ribalta i ruoli tradizionali.

LA NATURA di Anna Milbourne ill. Julio Antonio Blasco Ed. Usborne Età consigliata: da 3 anni Un allegro libro pop-up per i bimbi in età prescolare che si divertiranno a scoprire la bellezza della natura. Simpaticissime illustrazioni e pagine robuste dai bordi arrotondati che celano tante sorprese.

TRESOR Un bestiario medioevale di Brunetto Latini e Rebecca Dautremer Ed. Rizzoli Età consigliata: da 7 anni Con il Tresor, opera in prosa scritta in lingua d’oïl tra il 1260 e il 1267, Brunetto Latini offrì ai suoi contemporanei un’enciclopedia completa di tutto lo scibile umano. Il quinto libro è interamente dedicato agli animali: un capitolo dopo l’altro, si susseguono descrizioni di creature reali, mescolate a quelle di esseri mitologici e fantastici. Questo bestiario medievale, che si legge con meraviglia e rivela un immaginario dimenticato e bizzarro, rivive oggi grazie alle raffinatissime immagini di una delle più grandi illustratrici contemporanee: Rébecca Dautremer.

GERALD, STAMBECCO GENTILE di Philip Giordano Ed. Lapis Età consigliata: da 3 anni Gerald non è come gli altri stambecchi. Non vuole passare il tempo a combattere per dimostrare la sua forza: ha un'intera montagna da esplorare! Così decide di lasciare i compagni e avventurarsi da solo sulle cime. "Meglio stare da solo sui monti che dover combattere tutto il giorno con gli altri stambecchi! E poi...chissà cosa c’è lassù, al di là delle nuvole..." Aiutato dagli animali che incontra lungo la strada, impara a vivere in simbiosi con la natura. Arriva l'inverno e il branco rimane intrappolato da una valanga. Gerald non esita un attimo e corre a salvarlo. Gli stambecchi non hanno dubbi: solo lui può essere il loro capobranco. Gerald insegna ai più piccoli i segreti della montagna e trascorrono insieme molte stagioni. Una notte si sveglia e sente che è arrivato il momento: deve tornare tra le cime, per scoprire finalmente cosa c'è al di là delle nuvole. Lassù lo aspettano migliaia di stelle. Gerald spicca un salto e raggiunge quella più luminosa. Allora ripensa con amore alla sua valle e al suo branco. Un albo illustrato originale e pieno di pathos, un inno alla vita intenso e delicato: Philip Giordano racconta l'amore per la vita e per la natura, ricordandoci che non c'è potere più grande dell'essere se stessi.

LE SEI STORIE DELLA GENTILEZZA di Sara Agostini Ed. Gribaudo Età consigliata: da 3 anni Compiere un piccolo gesto per aiutare chi ci sta intorno richiede poca fatica e ci dà molto! Sei racconti illustrati a colori per scoprire quanto sia preziosa la gentilezza.

IL PICCOLO LIBRO DELLA GENTILEZZA (I libri di Geronimo Stilton) Ed. Piemme Età consigliata: da 6 anni Quella mattina dovevo finire in fretta il mio lavoro per preparare una sorpresa per la gita di famiglia. Ma venivo continuamente interrotto: prima è arrivata Tea chiedendomi di trovarle delle foto, poi Benjamin che cercava un aquilone e infine zia Lippa con la lista della spesa... Così non ho pensato alla sorpresa, ma ho scoperto che la gentilezza rende il mondo più bello!

GENTILE. UN LIBRO SULLA GENTILEZZA di Alison Green Ed. Emme Età consigliata: da 3 anni Un libro per immaginare un mondo dove tutti sono gentili. Come far sì che questo sogno diventi realtà? Axel Scheffler e altri trentasette gentili artisti di tutto il mondo hanno dato il loro contributo a titolo gratuito per la realizzazione di questo libro, il cui acquisto sostiene Three Peas, un'associazione che aiuta le persone in fuga dal proprio Paese.

LE PAROLE GENTILI. Per stare bene insieme. di Giuditta Campello ed. Emme Età consigliata: da 4 anni Esistono delle parole che hanno il potere di far spuntare il sorriso. Sono parole magiche e sono talmente semplici che anche i più piccoli le possono imparare. Sono: buongiorno, per piacere, grazie, bravo, benvenuto, scusa, ti voglio bene, ti aiuto io. Sono le parole della gentilezza

GRAZIE di Eric Carle Ed. Mondadori Età consigliata: da 3 anni L'intramontabile Bruco Maisazio racconta ai piccoli lettori la gentilezza. Un albo delicato, illustrato dal tocco inconfondibile di Eric Carle, che insegna l'importanza di dire GRAZIE a chi amiamo davvero e ci trasmette il rispetto per la natura, la meraviglia dell'amicizia e il coraggio di volare sempre alto.

LE PAROLE PER STARE INSIEME di Vanna Cercenà, Mariangela Giusti, Gastone Tassinari ed. Fatatrac Età consigliata: da 5 anni Un albo che racconta un alfabeto speciale: ad ogni lettera corrisponde una parola chiave e una poesia per affrontare i temi della convivenza civile e della legalità.

IL SEME DELLA GENTILEZZA di Britta Teckentrup Ed. De Agostini Età consigliata: da 5 anni Tutto comincia con una crepa che a malapena vediamo. Succede quando urliamo o se discutiamo. Parole di rabbia possono aprire crepe fra le persone e allontanarle, ma non è difficile scoprire come piccoli gesti di gentilezza tengono lontana l'oscurità e fanno germogliare splendidi fiori.

OCHEY di Gek Tessaro Ed. Lapis Età consigliata: da 4 anni Una missione molto speciale: l'eroe non è un principe, non è un cavaliere, ma un esercito di oche che dovrà battersi contro un mostro che minaccia la città. Le oche stanno quaquaraquando in allegria quando arriva una telefonata. Sigismonda, la nipotina di zia Maria, è in pericolo! Una per tutte, tutte per una le oche si mettono in viaggio per salvarla da un terribile mostro che minaccia la città distruggendo ogni cosa. A capeggiarle c'è la saggia zia Maria, che le guida e le rincuora. Potrà mai un gruppo di oche allampanate avere la meglio su un mostro così temibile? Sì, se agiscono tutte insieme. E così avviene, al grido di Ochei! Il mostro deve chiedere scusa, ma non basta. Deve anche ricostruire tutto quello che ha distrutto. Ben gli sta!

ELIO SBATTITUTTO di Luigi Berio e Tourbillon Mathilde ed. Clichy Età consigliata: da 5 anni Elio è un bambino un po' diverso dagli altri: non riesce mai a stare fermo, soprattutto con le braccia, che agita senza sosta come un frullatore. E quando sei un bambino super attivo le cose possono diventare un po' complicate... Ma ciò che ci rende diversi dagli altri può metterci in difficoltà, oppure può trasformarsi in una magnifica risorsa. (in libreria dal 24 novembre)

DOVE SCAPPI CONIGLIETTO? di Margaret Wise Brown ed. HarperCollins Italia Età consigliata: da 4 anni Un coniglietto continua a scappare via dalla sua mamma, in questo dolce e simpatico nascondino immaginario. Ma la mamma lo ritrova ogni volta. Perché il suo coniglietto è fantasioso, ma lei lo è ancora di più. Pubblicato per la prima volta nel 1942 da HaperCollins negli Stati Uniti, Dove scappi, coniglietto? è uno dei grandi classici che non smettono di incantare genitori e figli, generazione dopo generazione. E ora delizierà anche i lettori italiani.

OCEANARIUM Il grande libro dell’oceano di Loreday Trinick Illustrazioni di Teagan White Ed. Rizzoli Età consigliata: da 7 anni Un grande libro illustrato per scoprire le meraviglie nascoste degli oceani. Per vedere da vicino un mondo pieno di colore e forme incredibili. Per immergersi in un universo misterioso e in gran parte ancora sconosciuto grazie a illustrazioni d’autore dettagliate e spiegazioni accurate e accessibili. Dopo Dinosaurium, Planetarium e Anatomicum, un altro grande illustrato spettacolare dedicato al mondo sottomarino! Loveday Trinick è una biologa marina inglese che lavora al National Marine Aquarium di Plymouth dove soprattutto tiene corsi per ragazzi sugli oceani e la loro importanza per l’equilibrio terrestre. Teagan White è un’artista e illustratrice americana che vive sulla costa settentrionale del Pacifico. Usa il disegno per celebrare l’intricata bellezza della natura, e per convincere le persone a prendersi cura dell’ambiente. Si è occupata anche di salvataggio e riabilitazione di animali selvatici.

NOME IN CODICE MAC B. Il mistero dei corvi scomparsi. di Mac Barnett Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 8 anni Quando la Regina d’Inghilterra chiama per una nuova missione, il giovane agente segreto Mac B. non può tirarsi indietro. Questa volta qualcuno ha rapito i corvi della Torre di Londra, simbolo della città: chi sarà il colpevole? La terza, avvincente avventura della serie “Nome in codice Mac B.”, che porterà il nostro protagonista detective fino in Islanda, per uno scontro al cardiopalma contro il suo acerrimo nemico del Kgb sovietico. Anche in questo episodio: suspense, colpi di scena e tante risate!

VITO IL GATTO BIONICO di Claudia Fachinetti Ed. Battello a Vapore Età consigliata: da 8 anni I gatti hanno molte vite, si sa, e Vito non fa eccezione. È stato un micio randagio in Sicilia, un gatto di montagna in Trentino e il boss del quartiere a Milano. Poi un incidente ha stravolto tutto e adesso è addirittura un gatto bionico! Non è sempre facile stare sui "trampoli", si procede lentamente, un passo alla volta, ma Vito è ancora un provetto cacciatore e un gran giocherellone e può sempre contare sull'amore e l'aiuto delle sue mamme, Silvia e Linda, e sull'amicizia della piccola Amelie e del suo cagnolino Ragù.

ANOMALYA di Guido Sgardoli Ed. Giunti Editore Età consigliata: da 12 anni Jaques, quasi 16 anni, ribelle e in rotta con i genitori, non vede l’ora di lasciare per sempre Bréhat, l’isola nel nord della Francia in cui vive, d’estate piena di turisti e d’inverno, ai suoi occhi, spenta e solitaria. Jaques è il capo della banda dei ragazzi dell’isola, tutti uniti nel disprezzo per la gente di città che invade il loro piccolo paese per pochi mesi. Anche se non lo confesserà mai a nessuno, però, tra gli odiati turisti c’è qualcuno a cui non riesce a smettere di pensare: Claire. Un anno meno di lui, rampolla di una famiglia di scienziati e destinata a una brillante carriera, passa tutte le vacanze a studiare e non si mescola mai agli altri ragazzi. Quell’estate sembra iniziare come tutte le altre, fino al giorno in cui la ripetitiva pace dell’isola viene brutalmente interrotta da un’oscura tragedia, destinata a funestare la vita di tutta la comunità di Bréhat e segnare per sempre la vita di Jaques. Esattamente 50 anni dopo, una notte, mentre Jaques guida il suo taxi per le strade di Parigi,incontra per caso proprio Claire. Lei, ormai scienziata affermata, sta lavorando in un laboratorio segreto sotto la Tour Eiffel a un misterioso progetto per il governo… Quanti errori, quante scelte sbagliate vorremmo cancellare? Quante parole, quante sciocchezze vorremmo non aver detto? E se fosse possibile tornare indietro? E se potessimo cambiare il passato e prendere in mano, finalmente, il nostro futuro? Avventura, fantascienza, viaggi nel tempo e realtà alternative in un profondo e appassionante romanzo di formazione.

QUI NEL MONDO REALE di Sara Pennyparker Ed. Rizzoli Età consigliata: da 12 anni Ware non vede l’ora di trascorrere l’estate perso nel suo mondo, a sognare di cavalieri medievali e, in generale, per i fatti suoi. Ma i genitori lo iscrivono all’odiato centro estivo, dove dovrà sopportare “interazioni sociali significative” e tutte le attività previste per i cosiddetti ragazzi normali. Quando scopre una chiesa in rovina poco distante, l’estate prende una piega decisamente più avvincente. In mezzo alle macerie incontra una ragazzina che coltiva papaye. Si chiama Jolene e non lo accoglie di certo a braccia aperte; prima cerca di cacciarlo, poi non smette di prenderlo in giro e dirgli che lui non vive nel mondo reale. Per quanto siano diversi, i due hanno però una cosa in comune: per loro quel posto diventa un rifugio. Un rifugio minacciato, purtroppo, che Ware è deciso a salvare seguendo le regole del codice cavalleresco. Ma com’è un eroe nella vita vera? E cosa possono fare due ragazzini da soli?

NINO E TADDEO e la torta di lombrichi di Henri Meunier e Benjamin Chaud Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 5 anni L’autunno è alle porte, e per Nino la Talpa e Topo Taddeo è tempo di nuove avventure. Ma dato che Nino non ci vede a un palmo dal naso, l’equivoco è sempre in agguato: crede che la sua bella si sia innamorata dell’attaccapanni, scambia le teglie durante una gara di cucina e regala a Riccio un paio di mutande al posto di un berretto. Per fortuna può contare sull’amico Taddeo: tra deliziose torte di lombrichi e balli sfrenati, l’allegria è assicurata!