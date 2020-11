Giochi con me? Libri, bambini e lockdown

Servono idee per intrattenere i vostri bambini durante il lockdown? Noi ve ne proponiamo 16. Mondi nuovi da esplorare, dal freddo Antartide, alle mappe più curiose, ma anche romanzi per i più grandi e le storie di 100 grandi donne emigrate. Ma non è tutto, c'è molto di più: tante storie avvincenti e meravigliose per affrontare, ancora una volta, il tempo costretti in casa. Buona lettura!

ANTARTIDE. IL CONTINENTE DI GHIACCIO di Mario Cuesta Hernando Ed. ElectaKids (montaggio clip Fabio Ferri) Età consigliata: da 6 anni L'Antartide è il continente più freddo e inospitale del pianeta. Lo sapevi che i pinguini vivono a -50°C e che foche e balene possono nuotare nell'acqua ghiacciata? Scopri queste e altre meraviglie naturali seguendomi nel mio viaggio insieme a scienziati coraggiosi. Salperemo a bordo di una nave rompighiaccio, saliremo in cima a un vulcano ancora attivo... Ma fai attenzione alle tempeste di neve!

TUTTI A CASA di Alberto Rossetti Ed. Feltrinelli Età consigliata: da 13 anni Alcuni ragazzi hanno smesso di andare a scuola il 23 febbraio, altri il 5 marzo. Date che hanno segnato un “prima”, la vita di sempre, e un “dopo”, la vita sospesa del lockdown. In che modo i ragazzi hanno reagito alla quarantena? Come hanno vissuto questi mesi di “arresti domiciliari” all’interno delle loro case? Non possiamo certo dire quali saranno gli effetti di questo trauma sulle loro vite. Possiamo però fermarci ad ascoltare le loro storie, conoscere il modo in cui hanno vissuto la scuola, le relazioni tra di loro, con gli insegnanti e i genitori. Possiamo ascoltare le emozioni che hanno accompagnato questi mesi in cui i ragazzi hanno dimostrato, almeno apparentemente, una grande capacità di adattamento e un forte senso di responsabilità. Attraverso alcune interviste a ragazzi di diverse zone d’Italia, post sui social network, articoli di giornale e podcast fatti da adolescenti, sono state raccolte le storie di questi mesi. Ci sono frammenti di vita che parlano della scuola, del rapporto con compagni e professori, della didattica a distanza. Altri che mettono al centro le relazioni con gli amici, con la fidanzata o il fidanzato. Altri ancora che raccontano di come sia difficile vivere questa solitudine forzata all’interno delle proprie abitazioni. Ci sono sogni spezzati ma anche nuovi amori. L’autore, psicoterapeuta, approfondisce e prova a dare delle risposte alle molte domande facendo emergere anche le straordinarie qualità che i ragazzi hanno mostrato e che certamente saranno strumenti utili per il loro futuro.

GATTACCIA MALEDETTA! Scritto e illustrato da Tony Ross ed. Camelozampa Età consigliata: da 3 anni La gatta Susy combina una marea di guai. Ogni volta che c’è un disastro, danno la colpa a lei… di solito perché è proprio colpa sua! Un giorno Susy decide di dare una lezione alla sua famiglia: smette di mangiare, facendo preoccupare tutti. Finalmente capiranno quanto la amano!

STORIE DELLA BUONANOTTE E PER BAMBINE RIBELLI. 100 DONNE MIGRANTI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO di Elena Favilli Ed. Mondadori Età consigliata: da 8 anni Per non smettere di sognare: da qualsiasi posto veniamo, ovunque andiamo. Il nuovo volume della serie bestseller internazionale racchiude cento biografie di donne che hanno lasciato il loro paese d'origine per una moltitudine di ragioni diverse: chi per trovare nuove e migliori opportunità, chi per il bisogno di sfuggire a situazioni difficili. I lettori scopriranno le vite di Josephine Baker, ballerina e attivista, di Asma Khan, rinomata chef e di Alice Guy, la prima regista della storia, e ancora la cantante Carmen Miranda, l'eclettica Rihanna, la fumettista Marjiane Satrapi e tante altre. Informatiche, chirurghe, musiciste, politiche, campionesse di judo e scacchi: queste figure fuori dal comune ispireranno le bambine - e i bambini - di tutto il mondo a inseguire i propri sogni, oltre ogni confine.

LA RAGAZZA DEGLI ORSI di Sophie Anderson Ed. Rizzoli Età consigliata: da 10 anni La mia mamma adottiva, Mamochka, dice che avevo all’incirca due anni quando mi trovò fuori dalla grotta dell’orsa. Dice che me ne stavo in piedi nuda nella neve, ma con le guance rosa e calde e il più grande dei sorrisi. Capì all’istante che eravamo destinate a stare insieme. Yanka si interroga da sempre sulle proprie origini: è sicura che il mistero che avvolge la sua nascita abbia a che fare con l’irrequietezza che le agita il cuore. Per quanto ami il villaggio in cui è cresciuta con la madre adottiva, infatti, Yanka sente di appartenere a un altro mondo. La natura sembra parlarle; la foresta che circonda la sua casa le sussurra richiami sempre più insistenti. È lì, lei lo sente, che si nascondono le risposte che cerca. È lì, tra fiumi gelati e vulcani infuocati, che vive il ricordo di una storia scintillante come il più limpido cielo notturno. La sua storia: quella di Yanka l’orsa. Dall’autrice di La casa che mi porta via, un incantevole racconto sull’importanza di sapere da dove si viene per diventare se stessi e sulla forza imbattibile delle storie per trovare il proprio posto nel mondo.

IDA E LA BALENA VOLANTE di Rebecca Gugger e Simon Röthlisberger Ed. Glifo Età consigliata: da 5 anni Una casa sull’albero circondata da betulle, una bambina dai capelli rossi e gli stivali gialli che contempla pensierosa il cielo e si chiede cosa ci sia oltre il sole, la luna e le stelle. E poi una magica balena che fluttua nel cielo e le offre un passaggio verso nessun posto. Per Ida è il momento di compiere un viaggio fantastico nello spazio e nel tempo, un viaggio di scoperta, incontro e conoscenza, che porterà la bambina a visitare luoghi insoliti e buffi e a rimettere in discussione le sue idee su ciò che è normale e ciò che non lo è. Con al fianco sempre la grande balena, figura saggia e positiva che la incoraggia a non avere paura, la guida affettuosamente, la sostiene con delicatezza, rivelandosi dolce amica e consigliera.

BUON COMPLEANNO, CANE PUZZONE! di Colas Gutman e Marc Boutavant Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 5 anni Un giorno Cane Puzzone si accorge di non avere mai festeggiato il compleanno… anzi: non sa neanche quando sia! Così, con l’aiuto del fedele amico Spiaccigatto, decide di organizzare una grande festa con gli amici del quartiere... sempre che si presenti qualcuno! Ma il nostro randagio non è soddisfatto: vuole anche ritrovare sua mamma, che l’ha abbandonato alla nascita. Allora scrive un annuncio e alla festa si presenta una famiglia di cani incredibilmente puzzoni... ma, anche questa volta, sarà solo l'inizio di una serie di peripezie...

L’AMICO RITROVATO di Fred Uhlman Ed. Feltrinelli Età consigliata: da 12 anni Due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. Uno è figlio di un medico ebreo, l’altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce un’amicizia del cuore, un’intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato. Questo accade in Germania, nel 1933... Racconto di straordinaria finezza e suggestione, L’amico ritrovato è apparso nel 1971 negli Stati Uniti ed è poi stato pubblicato ovunque. Feltrinelli ne ha fatto un’edizione illustrata per ragazzi.

ALDOBRANDO di Gipi disegni Luigi Critone Ed. Coconino Età consigliata: da 6 anni Dopo il successo imponente registrato in Francia, dove ha raccolto consensi e apprezzamenti trasversali di pubblico, critica e librai, Coconino Press porta in Italia Aldobrando, l’appassionante odissea di un giovane orfano cresciuto da uno strego e mandato a correre il mondo per andare incontro al suo destino, senza protezioni o preparazione di sorta. Un romanzo di formazione avvincente, ambientato nello stesso universo medievale fantastico creato da Gipi per il gioco di carte "Bruti". In uno scenario in bilico tra L’armata Brancaleone di Monicelli e il Don Chisciotte di Cervantes, Gipi torna sui temi a lui cari, come la fatica di lasciare la casa e diventare adulti, il doversi misurare con le proprie paure, con le ingiustizie e le ferite del mondo contando solo sulle proprie forze. In un ambiente ostile, dove vigono crudeltà, cinismo e sopraffazione, Aldobrando si fa strada con lealtà e sacrificio, animato da un profondo senso di giustizia. Ma non sa proprio nulla delle insidie che incontrerà lungo il cammino: assassini e brutali guerrieri, principesse e damigelle, astuzie e intrighi di potere alla corte del Re delle Due Fontane… Un protagonista ingenuo che trionfa con la forza dell’innocenza e che, nonostante le angherie subite, non perde la sua determinazione e il suo candore.

MAPPE di Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski Ed. ElectaKids Età consigliata: da 6 anni Questo libro ti farà compiere un viaggio incredibile intorno al mondo. Vedrai i fiordi della Norvegia e i gorilla nella giungla del Congo. A Cuba ballerai la rumba, in Iran visiterai i giardini persiani e in Cina assaggerai delle uova centenarie. In Australia osserverai gli ornitorinchi, in Finlandia la notte artica e in Madagascar i giganteschi baobab. 75 grandi mappe ti accompagneranno attraverso 66 Paesi e 5 continenti del pianeta. In ciascuna di esse troverai animali, piante, personaggi famosi, città e tante meraviglie della natura. La nuova edizione ampliata ripropone un grande classico di Electa Kids, con l'aggiunta di 8 mappe: Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Indonesia, Iran, Nigeria, Slovenia e Venezuela. Proprio nel momento in cui la mobilità nel mondo globalizzato conosce la sua prima grande crisi, con inevitabili conseguenze anche sui nostri costumi e modi di vivere, questo albo offre a chi lo sfoglia un favoloso viaggio virtuale nel mondo.

I SUPEREOI DEL BOSCO di Henri Meunier e Nathalie Choux Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 5 anni È inverno e qualcuno ha rubato tutte le scorte di nocciole: gli scoiattoli sono affamati! Hanno provato a rimpiazzarle con le carote, mangiando tutti i nasi dei pupazzi di neve, ma sono ancora affamati... Questa è una missione per i Supereroi del bosco! Ovvero Balbir la tigre e Bruno la tartaruga, che entrano in azione e scoprono il colpevole: è Rubin Hood, che ruba ai poveri per diventare il più ricco. Con l’aiuto dei conigli, i Supereroi riescono a introdursi nel nascondiglio di Rubin e a restituire il maltolto. Una divertente serie a fumetti per primi lettori, arrivata in Francia all’undicesimo titolo.

POESIA CON FUSA di Carminati Chiara , Sanna Alessandro Ed. Lapis Età consigliata: da 7 anni Teneri, altezzosi, buffi, irraggiungibili, raffinati, deliziosi, imprevedibili, segreti... e sempre irresistibili. Sono i gatti raccontati in questa raccolta di versi, dedicata al più sfuggente e ineffabile dei felini. L'eleganza del segno di Alessandro Sanna incontra la musicalità giocosa delle parole di Chiara Carminati. Questo albo solletica la lingua, incanta gli occhi, suscita il sorriso e regala ai lettori uno spassoso fraseggio di rime e colori. C’è il gatto del poeta che sussurra alla luna la sua poesia con fusa, e quello del fotografo che riesce ad infilarsi in ogni suo scatto; c’è un omaggio a Fontana: il gatto dell’artista che graffia le tele. C’è il gattino pronto all’agguato dentro una scarpa; c’è il gatto innamorato e quello soffice come una nuvola. Gatti come altrettanti tipi umani in un caleidoscopio di situazioni in cui tutti - bambini e adulti - potranno riconoscersi.

IL CAVOLO DI TROIA e altri miti sbagliati Di Maddalena Vaglio Tanet Ed. Rizzoli Età consigliata: da 8 anni Le storie raccontate in questo libro sono antiche, anzi, antichissime. Hanno attraversato i millenni passando di bocca in bocca, di orecchio in orecchio, e poi, a un certo punto, sono state scritte. Probabilmente le conoscete già un pochino. Ma questa non è una raccolta di miti greci raccontati una volta di più. Non ci troverete la versione famosa, quella che potreste leggere su internet o aprendo un altro libro di mitologia. In ognuno di questi cinque racconti c’è uno sbaglio, cioè un’invenzione. Provate a immaginare: e se Ulisse avesse conquistato Troia con una montagna di cavolini verdi? E Medusa non fosse un terribile mostro ma una petulante chiacchierona? Possibile? Forse sì.

GRAZIE, LA GENTILEZZA DLE BRUCO MAISAZIO di Eric Carle Ed. Mondadori Età consigliata: da 3 anni Grazie perché mi incoraggi a volare alto, verso le stelle, sempre. Un libro per dire grazie a chi amiamo davvero.

IL DOPPIAMENTE PERICOLOSO LIBRO DELLE COSE DA VERI UOMINI di Arthur & Cameron Iggulden Ed. Mondadori Età consigliata: da 7 anni Essere un vero uomo significa farsi trovare pronto su tutto. Anche alle cose doppiamente pericolose. Appendere gli attrezzi in garage, inventare un gioco da tavolo, le grandi civiltà scomparse, forzare un lucchetto, scolpirsi gli addominali, riconoscere i pianeti. Traduzione e adattamento di Daniele Petruccioli