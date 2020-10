Oroscopo di oggi 29 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 ottobre.

Riprendete il vigore che vi caratterizza e vi sentirete quasi come rinati. Per i nati della terza decade, sempre per via di Plutone contrario, meglio guardarsi dagli acciacchi di stagione. Chi è single può approfittare di un innalzamento strepitoso del fascino personale, specie se appartiene al gentil sesso. Non chiudete il vostro cuore alle occasioni: possono arrivare inaspettate, soprattutto se siete nati nel mese di aprile. Se siete liberi professionisti con tanti progetti in cantiere, è più opportuno adesso riflettere meglio e rimandare, se possibile, le decisioni importanti.



Sentirsi in risonanza con l’ambiente circostante è la vostra soddisfazione migliore, quella che vi consente dedicarvi ai vostri piaceri, come le passeggiate e, se possibile, a un’attività fisica che non sia troppo stancante. È Urano a riaccendere i sensi dei nati dal 24 al 29 del mese di aprile, specie se sono in cerca dell’anima gemella. I nati nella seconda decade coltivano ambiziosi progetti professionali, ma sempre con la coscienza di saperli proporzionare alle loro capacità. Un’accurata pianificazione sarà la loro carta vincente anche questa giornata. Per i taurini della terza decade attenzione a non fare passi più lunghi della gamba in questo periodo e non fidatevi di chi vi promette facili guadagni.

Avvertite un senso di apatia per le attività fisiche e lo sport. La persona amata vi richiede maggiori attenzioni. Con dolcezza metterete a nudo le ragioni del suo cuore. Non sono da meno i single che si tuffano in passioni intense e contraccambiate. I mutamenti che Nettuno, in aspetto contrario, dispone nell’attività lavorativa non devono darvi pensieri. Il nuovo corso vi porterà spunti di creatività ideali per trovare altri canali di espressione alle vostre competenze e abilità personali.

Il momento di pigro e sereno scorrere del quotidiano soddisfa il vostro umore perché per voi è più importante la quiete del movimento frenetico. Le emozioni, per voi così fondamentali, trovano un fertile canale nella espressione sentimentale con la vostra dolce metà. Amori nuovi fioriscono per chi si è lanciato quasi per gioco in una nuova avventura apparentemente senza importanza. Continuate l’attività lavorativa mostrando un po’ di stanchezza, specie se siete nati nella terza decade. Saturno infatti è ancora in una zona per voi negativa e non rende i riflessi mentali efficienti.

Per molti di voi sono vicini progetti di una certa importanza come convivenze stabili e matrimoni, specie se appartenete alla leonina terza decade. Cicogna in arrivo per le coppie giovani in trepida attesa. Il vostro spirito pragmatico si rivelerà la carta vincente per riuscire trionfatori in un concorso e dunque oggi siete a casa a studiare e a prepararvi. La Luna vi dona la competenza e lo sprint necessari per vincere senza troppo sforzo, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 22 di agosto.

Avrete modo di far risplendere l’eleganza per cui andate tanto famosi, sia donne che uomini. Plutone assicura amori da favola cui non manca mai l’apporto dell’eros: fate però attenzione a non pretendere troppo e tenete sempre in tasca il vostro classico buon senso. Per le altre due decadi i sentimenti saranno vissuti in serenità e sarà del tutto escluso il rischio di noia. Solido, affidabile e concreto, il vostro carattere è l’ideale che un datore di lavoro potrebbe chiedere.

Le amicizie appaiono un po' latitanti, ma le soddisfazioni provengono dagli affetti consolidati e dal calore del focolare domestico. Venere riscalda i vostri cuori avvicinandovi alla vostra dolce metà con tutto la delicatezza d’animo che possedete, specie se siete nati in settembre. Marte favorisce le avventure che sono particolarmente piccanti ed entusiasmanti. I vostri sforzi nel settore professionale stanno per essere ricompensati a dovere. La coppia Mercurio - Venere molto positiva nel vostro segno vi dà già i primi segnali di riconoscimenti significativi da parte dei superiori.

Non si esclude il provvidenziale arrivo di discreti introiti economici. Vi abbandonate a vivere la dimensione emotiva con il contorno di atmosfere decisamente romantiche, grazie a un bel Nettuno in angolo positivo. Favorita da questo punto di vista la seconda decade del segno. I single sono gratificati da successi strepitosi. Si muove qualcosa di grosso nella professione e presto sarete chiamati a farne parte. Plutone vi dona la sicurezza in voi stessi per risultare vincenti in ogni impresa che intraprenderete.

Sarete capaci di coinvolgere chi vi ama in quelle iniziative attive e sportive che tanto vi piacciono. Marte è prezioso alleato e vi consente di infondere fiammanti entusiasmi anche a chi si mostra di per sé pigro e poco disposto ai movimenti. Novità e incontri piccanti per i single di novembre in cerca di avventure. Se siete nati nella terza decade, vi arrivano i risultati di un duro impegno professionale, ripagati con cospicui interessi, non solo morali, ma anche materiali.

La vostra saggezza avrà modo di esprimersi dando buoni frutti nel campo familiare e armonizzando i rapporti tra i parenti. Un bel Plutone in congiunzione è il marchio del fascino un po’ misterioso che potete sprigionare senza che ne siate coscienti appieno e se appartenete alla terza decade. Attenzione però a un rischio: alcune tentazioni possono arrivare a insidiare il vostro legame stabile. Non prendete decisioni definitive riguardo ad alcuni impegni di lungo periodo, e, se siete nati nella terza decade, aspettate l’evolversi degli eventi.

Una forma fisica e mentale eccellente vi accompagneranno. Se siete nati nella terza decade vi trovate davanti a una giornata in cui sarete caldi e appassionati con la persona amata. Sperimentate la gioia di nuove tenerezze, nuovi stati d’animo più delicati, se siete nati nella seconda decade. I single si lanciano in flirt appassionanti e gratificanti per il loro Io, ma forse un po’ effimeri. Riuscite a sciogliere alcune divergenze all’interno del team professionale dei collaboratori e colleghi.

Non dimenticate la famiglia, che reclama un maggiore senso di partecipazione da parte vostra. La comunicazione, strumento fondamentale di ogni rapporto di coppia che si rispetti, è favorita dall'influsso del Sole. I single vivono un incontro appassionante e imprevisto, specie se sono nati nella terza decade. L’occupazione professionale non sempre porta gli introiti meritati e sperati; e voi ve ne accorgete oggi. Lo Zodiaco consiglia di pazientare, il vostro riscatto arriverà grazie a un gruppo di pianeti che sono totalmente bendisposti per favorirvi.