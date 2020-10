Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 ottobre.

Luna e Marte in congiunzione nel segno dell'Ariete sono gli astri fortunati che toccano positivamente ogni aspetto della vostra vita. Brillanti in società, giocosi nel nido degli affetti familiari, simpatici con i figli piccoli, i nipoti, i bimbi di amici, riuscite nell'impresa di armonizzare i vostri rapporti sociali con quelli intimi. Si prospetta per voi la possibilità di incontri fortunati che non faranno fatica a trasformarsi in stuzzicanti legami erotici. Giocate una partita che vi vedrà, nei tempi più lunghi, vincitori.

Frizzante e positiva la giornata, sotto tutti i punti di vista. Alcuni pianeti, è vero, vi “remano contro” e bloccano alcune iniziative. È opportuno tenere un atteggiamento diplomatico in ambito familiare come anche nella cerchia degli amici più cari. L'amore può essere molto vicino se siete in cerca della vostra dolce metà. Le vostre capacità di lavorare e tenere duro anche tante ore sono ormai assodate. Sappiate qualche volta dire di no e concedervi un attimo di meritata tregua.

La vostra freschezza di spirito, la simpatia che sapete dimostrare, è il biglietto da visita migliore per procedere spediti. Se siete nati dal 4 al 10 giugno con Marte molto positivo potete contare su un sex-appeal capace d'incantare chiunque. Competenza, rigore, senso di responsabilità: in campo lavorativo dimostrate queste qualità e sbaragliate facilmente ogni concorrente o avversario che vi si pari davanti.

Prospetto dei transiti in cui si alternano passaggi planetari positivi con altri un po' più faticosi. Scattanti e vitali, potete muovervi oggi con successo per mantenere in forma il vostro fisico. Favoriti jogging e passeggiate all'aria aperta. Pazientate ancora un po’ se non proprio tutto nella vostra vita affettiva è “rose e fiori”. C’è da lavorare sodo e più del previsto oggi in ufficio, ma mostrate capacità e attitudini alla resistenza a prova di bomba.

Urano vi contrasta ancora dal segno vostro nemico – amatissimo del Toro, ma voi vi siete ormai abituati alla sua negatività e tenete duro. La continuità familiare, le unioni solide, i sentimenti genuini avranno il favore del cielo. Svolgete una libera professione? Un fortissimo Marte vi dona la possibilità di nuove iniziative che guardano lontano e offrono consistenti conferme delle vostre capacità.

L'arrivo di questa penultima giornata di ottobre vi allieta, per le riunioni tra parenti, amici, conoscenti cui siete chiamati a partecipare, ma, nello stesso tempo sembra rendervi nervosi per la quantità di impegni che vi coinvolgono. Sempre il fluido Nettuno dal segno dei Pesci può oggi ostacolarvi, se appartenete alla seconda decade, non facilitando l'intesa nella vostra coppia. Un parterre di pianeti in segni di Terra vi rende super efficienti e stimatissimi in campo lavorativo.

Marte, Giove, Saturno, Plutone vi contrastano se siete nati in questo mese di ottobre, non rendendovi decisi o lucidi, in diverse occasioni. È consigliabile non esporvi troppo, tanto in campo pubblico – sociale, quanto nella sfera del vostro privato. Una splendida Venere, vostro pianeta nume tutelare, vi spalleggia e vi mette in contatto emotivamente profondo con il vostro partner, muovendo le note più romantiche del vostro animo. Attivissimi e sempre con le antenne pronte riuscite a non farvi sfuggire nulla oggi nel campo di attività dove operate.

Il vostro profondo, infallibile intuito vi fa da ottimo consigliere. In questa giornata siete molto favoriti nei rapporti interpersonali in genere. Un portentoso Plutone è il benefattore di imprese erotiche indimenticabili. Date, però spazio anche alla parte emotiva di voi stessi. Sapete brigare e lavorare sodo quando volete, dimostrando la vostra notevole capacità di resistenza.

Il transito di Marte in Ariete, benefico per il vostro segno, se appartenete alla seconda decade, è da considerarsi una vera iniezione di fiducia, grinta e vitalità. Il pianeta della volontà aggressiva vi dona forza di affermazione in ogni circostanza della vostra vita e vi fa agire con serietà nelle incombenze del quotidiano. Il lato affettivo e sensibile richiede maggiore cura da parte vostra, se siete in una relazione di coppia stabile. Attenti e sensibili, nel vostro lavoro dimostrate di essere dei partner perfetti.

Panorama astrologico positivo soprattutto per la dimensione familiare e per l’armonia che riuscite a creare nella vostra cerchia di amici. Un magico Giove, benevolo per voi per tutto questo scorcio di pieno autunno, vi riscalda il cuore, facendovi in certi momenti scrollare di dosso la vostra proverbiale timidezza. Chi ha deciso di cambiare rotta nella propria attività professionale o ha maturato di mutare proprio lavoro, ha preso la decisione giusta e non se ne pentirà in un prossimo futuro.

Un ardimentoso Marte in Ariete ancora vi rallegra il cuore e vi dispone favorevolmente a ogni iniziativa in campo sociale e privato. Sarete animati da grande sensibilità e capaci di prestare soccorso, anticipando ogni piccolo desiderio, bisogno, capriccio della persona amata. Conquistate posizioni di sempre maggiore importanza nel vostro ambiente di lavoro.

Profilo dei transiti giornalieri in cui alcuni corpi celesti mostrano un disegno di fortuna per voi e vi spingono ad agire nei diversi campi della vostra vita con quell'adattabilità allo scorrere degli eventi per cui andate famosi, anzi siete veri maestri. Un bellissimo Sole transitante nel segno intellettuale dello Scorpione vi permette di creare una sintonia quasi magica col vostro partner. La vostra natura empatica ha modo di esprimersi oggi nell’ambiente di lavoro.