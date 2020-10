Giochi con me? Halloween, fantasmi, streghe e piccoli mostri...

Halloween da paura! Anche chiusi in casa. Come? Ma con la fantasia naturalmente... Questa settimana vi regaliamo tante idee e tante storie per piccoli grandi lettori per assaporare questo Halloween chiusi in casa e davvero pauroso! Buona lettura!

BILLY ZAMPACORTA e la rocambolesca fuga dalla fattoria degli orrori di A.L. Kennedy Gemma Correll Ed Terre di Mezzo (GUARDA VIDEO montaggio clip Cecilia Palmeri) ETÀ: 8-10 ANNI Billy “Zampacorta” Tasso è stato catturato dalle terribili sorelle della fattoria McGloone per farlo combattere contro tre cani enormi e feroci: Squartatore, Spezzaossa e Spaccatutto. Ma non è finita: nella fattoria degli orrori sono stati anche imprigionati cinque lama, attirati in Scozia con l’inganno, che i McGloone hanno in programma di trasformare in pasticci di carne! Per fortuna arriva Zio Shawn, un simpatico spilungone amante degli animali, che per liberarli ha messo a punto un piano perfetto. O quasi.

LE BAMBINE DELLA PALUDE di Taylor Dolan Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 6 anni Gli adulti hanno paura di tutto. Sempre. Questo libro non è per loro, è per te. "Campo Ranocchia" è un posto bizzarro. Intanto, è vicino a una palude. E poi le bambine che incontro sono decisamente originali. A cominciare da Emmy Lulù, una lupetta mannara! All'inizio la nonna mi aveva iscritta alla "Piccola valle felice per ragazzi e ragazze gioiosi". Ma qui sembra molto più divertente! Non fosse per quella Eufemia Vile, che vuole trasformarci in "vere" signorine... Bleah. Doppio bleah.

IL CASTELLO DEI MOSTRI di Dario Cestaro Ed. Giunti Kids (GUARDA VIDEO montaggio clip Cecilia Palmeri) Età consigliata: da 5 anni Chi sarà abbastanza coraggioso da varcare la soglia del tremendissimo castello dei mostri?! Se volete scoprire tutte le sorprese che nasconde, non abbiate paura e partite per un'avventura... mostruosa! Un libro che, aprendosi, si trasforma in un castello a più piani, animato da divertenti meccanismi pop-up: leggi la storia dei suoi mostruosi abitanti e, se seguirai il percorso numerato, potrai giocare a un vero e proprio "giro... del mostro"!

I SEGRETI DI BLAAD di Aquilino Ed. Giunti Età consigliata: da 10 anni Una nuova terrificante avventura per il gruppo degli Orrendi! Devono aiutare un bambino in difficoltà che proviene da Carpaz, il paese di origine di Morta. Lì un personaggio misterioso, il terribile Blaad, ha rapito i ragazzi del villaggio per un oscuro e terribile scopo... Con la graffiante scrittura di Aquilino e le illustrazioni di Iacopo Bruno, un efficace inno alla diversità, grande spauracchio di ogni bambino.

ORRENDI PER SEMPRE di Aqulino Ed. Giunti Età consigliata: da 10 anni Quattro ragazzi, in parti diverse del mondo, combattono quotidianamente con l'ostilità e la diffidenza della gente a causa del loro essere "speciali". Morta è morta: spesso perde pezzi del proprio corpo decomposto e li riattacca con noncuranza; Macabro è costellato di ferite infette e sanguinanti, che non si rimarginano mai; Scossa lancia scariche elettriche potentissime quando prova qualsiasi emozione e Albein ha un'intelligenza spaventosa, ma non può usare le gambe. È una formidabile invenzione di Albein a farli incontrare e a trasformarli (non senza qualche disavventura!) negli Orrendi, un gruppo affiatato che grazie alle proprie "caratteristiche" riesce a portare aiuto ai bambini in difficoltà.

NELLE MINIERE DI MOLOOC di Aquilino Ed. Giunti Età consigliata: da 10 anni I nostri amici Orrendi si trovano ora a fare un viaggio ancora più assurdo del solito: Lalla dovrà portarli nel Regno di Cormundia... nel 1150. Ebbene sì, un viaggio nel tempo, per salvare un gruppo di bambini perseguitati solo per il colore fulvo dei loro capelli e ridotti in schiavitù in nome del perfido dio Tritan. Ma le sorprese non finiscono qui: i nostri amici fanno conoscenza con due nuovi potenziali Orrendi: Saxolino, giovane nano e il padre, l'irruente Nanoz. Sono entrambi forti, coraggiosi, ma anche estremamente buffi. ''Sputalocchio nella zuppa!'' è una delle tante, colorite espressioni con cui Saxolino accoglie l'improvvisa e pericolosa peripezia in cui si trova coinvolto. In questa atmosfera avventurosa, non manca nemmeno un giovane drago...

MANUALE ANTISTREGHE di Catherine Leblanc e Roland Garrigue Ed. Lapis (GUARDA VIDEO montaggio clip Marco Salmoiraghi) Unghie ricurve e nero mantello, grande cappello e naso appuntito, grossa la gobba e voce stridente, come un cancello arrugginito... Sono le streghe, furbe e cattive, e vogliono metter paura ai bambini. Ma per fortuna con questo manuale, non potran più farti del male. Lumache, ortiche e bave di rospo! Abracadabra, tornate a posto!

MANUALE ANTIFANTASMI di Catherine Leblanc e Roland Garrigue Ed. Lapis Tutti i fantasmi attraversano i muri e in ogni stanza riescono a entrare però li fermano le ragnatele perché i lenzuoli fanno impigliare... Rumori sinistri durante la notte, porte che sbattono, finestre rotte! Loro si divertono a spaventarti, darti la colpa, farti arrabbiare ma sono i primi ad avere paura, basta sapere come farli scappare.

VOGLIO ENTRARE IN UNA STORIA DI PAURA di Sean Taylor ill. Jean Jullien Ed. Lapis Età consigliata: da 3 anni Voglio entrare in una storia di paura. Sei sicuro, Piccolo Mostro? Le storie di paura possono fare molta paura! Certo che sono sicuro! Va bene, allora. Cominciamo...

FANTASMOLOGIA di Dugald Steer Ed. Rizzoli (GUARDA VIDEO montaggio clip Michele Mastrovito) Età consigliata: da 8 anni Sui fantasmi sono state scritte così tante assurdità che ho deciso di raccogliere tutto il sapere in una nuova scienza: la fantasmologia. Dopo aver let-to questo libro, sarete in grado di vedere gli spettri quando si manifestano e di riconoscerli, siano poltergeist, aiutanti o messaggeri. Con la pratica, potrete diventare esperti fantasmologi, capaci di smascherare i truffatori, comuni- care con gli spiriti e anche cacciarli via all’occorrenza.

CLUEDO. SCHOOL OF MYSTERY. Un delitto di troppo di Alessandro Gatti Ed. Fabbri editori Età consigliata: da 11 anni Alla Cluedo School of Mystery una classe di aspiranti detective studia e si allena per diventare un infallibile team di investigazione. Ma quando la scuola si trasforma nella scena di un delitto, le lezioni teoriche lasciano il passo a un’indagine vera e propria: i ragazzi dovranno fare affidamento su tutto ciò che hanno imparato e scommettere sul proprio intuito per risolvere il crimine... e trovare il colpevole!

DIARIO DEL GIORNO DOPO di Paola Barbato Ed. Battello a vapore (GUARDA VIDEO montaggio clip Cecilia Palmeri) Età consigliata: da 12 anni Caro diario, mi chiamo Saddie Matters. E sono invisibile. Saddie si sente trasparente e sogna un briciolo di popolarità. Un giorno, nel suo diario, trova una frase che non ricorda di avere scritto, e così la sera dopo. E quella dopo ancora. Seguendo i misteriosi suggerimenti, ottiene la vita che agognava. Ma presto le richieste del diario si fanno sinistre e crudeli. E opporsi sembra impossibile.

MARIANNA MANNARA di Cristina Marsi Francesca Carabelli Ed. Battello a vapore Età consigliata: da 9 anni Da quando, tanti anni fa, il bisavolo è stato morso da un lupo, nella famiglia di Marianna è nata la leggenda che prima o poi un discendente diventerà mannaro. E quando, la sera del suo ottavo compleanno, la bambina viene colpita dai raggi della luna piena, pare proprio che la leggenda si avveri! In preda a un improvviso e insolito appetito, Marianna scappa nel bosco; ma una lupa è pronta ad aggredirla...

MISTER BLACK di Catalina Gonzales Vilar e Miguel Pang Ed. Camelozampa (GUARDA VIDEO montaggio clip Michele Mastrovito) Età consigliata: da 6 anni Mister Black vive su un’isola. Come vicini di casa ha streghe, scheletri e altri mostri. Mister Black sembra un vampiro come tutti gli altri. In realtà, però, nasconde un segreto… La tragedia è che Mister Black, segretamente, adora il rosa. Non appena entra in casa si trasforma: indossa la vestaglia fuxia e le pantofole rosa, mangia marshmallow e si gode il suo divano tutto rosa. Il disastro arriva quando Mister Black si compra una meravigliosa decappottabile rosa: difficile tenerla nascosta ai vicini di casa…

PUFFY E BRUNILDE di Barbara Cantini Ed. Mondadori (GUARDA VIDEO montaggio clip Marco Salmoiraghi) Si è mai vista una strega senza gatto? Puffy è un gatto di strada quasi tutto nero in cerca di qualcuno con cui stare. Brunilde è una bimba dalla folta chioma rossa e un po' pasticciona, che vive in una strana casa dalle mille stanze. Di giorno fa l'aiutante fioraia e di notte si trasforma in un'aspirante strega. Per fare il suo debutto di volo e diventare strega a tutti gli effetti, le manca solo una cosa: un gatto nero! Il grande giorno si avvicina e del micio neppure l'ombra. Quand'ecco che sulla porta del negozio fa capolino il piccolo vagabondo. E anche se Puffy ha la punta della coda bianca, Brunilde sa che è proprio lui che stava aspettando.

I VENTI DEL MALE di Manlio Castagna Ed. Mondadori Sono loro a dare dignità alle zone d'ombra dell'animo umano. A farci vivere le emozioni più forti e contrastanti. A insegnarci che se c'è solo una "retta via", tanti sono i sentieri battuti da venti infidi. Scopri l'attimo esatto in cui il conte Dracula, Mr Hyde, la Regina di Cuori, Long John Silver, la Fata Morgana, il dottor Frankenstein e tanti altri hanno preso la via del Male, trasformandosi nelle più inquietanti figure di tenebra di tutti i tempi. Per capire meglio loro, e forse anche noi stessi.

PICCOLI LIBRI DA COLORARE Ed. Usborne (GUARDA VIDEO montaggio clip Cecilia Palmeri) Le pagine di questo grazioso libretto sono dedicate a pipistrelli, calderoni fumanti, cappelli da maghi, pozioni ecc. I contorni ben delineati aiutano i bambini a colorare dentro i margini mentre si esercitano a maneggiare correttamente lo strumento grafico.