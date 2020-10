Oroscopo di oggi 25 ottobre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 ottobre.

Domenica che vi prospetta qualche nube di nervosismo e instabilità nei rapporti interpersonali, ma niente di preoccupante. Giove è dissonante e può indurvi a qualche errore di valutazione o fraintendimento, senz’altro rimediabile, su persone e situazioni. La Luna risplende sorridente per voi oggi e dal segno amico dell’Aquario, che asseconda con gioia il vostro stato d’animo. Plutone in angolo disarmonico, se siete della terza decade, vi rende svogliati e forse apatici qualora, questa giornata di domenica sia per voi lavorativa.

La giornata inizia un po’ in salita, ma si conclude con un’atmosfera particolarmente rilassata e gioiosa. Nettuno propizio, per i nati dal 9 al 13 maggio, può tramutare i sogni d’amore in realtà, specie per chi sta vivendo una fase di romanticismo e di passione. I nati nella seconda decade coltivano ambiziosi progetti professionali, ma sempre con la coscienza di saperli proporzionare alle loro capacità.

La persona amata vi richiede maggiori attenzioni, la Luna in Aquario vi suggerisce infatti, un delicato ascolto delle sue esigenze. I mutamenti che Nettuno, in aspetto contrario, dispone nell’attività lavorativa non devono darvi pensieri.

Un bel Nettuno vi dispone felicemente al clima di relax di questa ultima domenica di ottobre inserendovi in un ambiente di conoscenze “alternative” o un po’ fuori dal comune. Le emozioni, per voi così fondamentali, trovano un fertile canale nella espressione sentimentale con la vostra dolce metà. Se continuate pure oggi domenica l’attività lavorativa, mostrerete un po’ di stanchezza.

Luna e Mercurio vi danno forse oggi difficoltà di intendervi con i conviventi. Il Sole in questa domenica nel segno della Bilancia, segno a voi molto congeniale, è una nota di tenerezza e di amabilità da regalare a chi vi sta facendo battere il cuore. Il vostro spirito pragmatico si rivelerà la carta vincente per riuscire trionfatori in un concorso e dunque oggi siete a casa a studiare e a prepararvi.

Plutone, Urano, Mercurio, sono eccezionalmente tutti favorevoli per voi. Avrete modo di far risplendere l’eleganza per cui andate tanto famosi. Il team Giove – Saturno – Venere - Plutone, in aspetto magnifico per chi appartiene alla terza decade del segno, assicura amori da favola: fate però attenzione a non pretendere troppo e tenete sempre in tasca il vostro classico buon senso. Solido, affidabile e concreto, il vostro carattere è l’ideale che un datore di lavoro potrebbe chiedere.

Il quadro astrale di questa domenica di fine ottobre vi mostra i frutti positivi ottenuti dal vostro impegno, dal rigore, dalla coerenza. La Luna in Aquario bendisposta, riscalda i vostri cuori avvicinandovi alla vostra dolce metà con tutto la delicatezza d’animo che possedete. Lavorate anche oggi che è domenica? I vostri sforzi nel settore professionale stanno per essere ricompensati a dovere.

Un cielo di speranzose promesse è dipinto dai pianeti lenti e rapidi. Non si esclude infine il provvidenziale arrivo di discreti introiti economici, in cielo splende infatti la vigorosa presenza di Venere pure a voi propizia! Vi abbandonate a vivere la dimensione emotiva con il contorno di atmosfere decisamente romantiche. I single sono gratificati da successi strepitosi. Si muove qualcosa di grosso nella professione e presto sarete chiamati a farne parte.

Un legame dinamico tra Giove e Nettuno fa innalzare la voglia di mobilità e l’irrequietezza, ma anche la voglia di fare e rendervi utili. Sarete capaci di coinvolgere chi vi ama in quelle iniziative attive e sportive che tanto vi piacciono. Lavorate anche oggi che è domenica? Se siete nati nella terza decade, vi arrivano i risultati di questo duro impegno professionale, ripagati con cospicui interessi, non solo morali, ma anche materiali.

Una bella comitiva di pianeti lenti e rapidi vi sostiene per chiudere in bellezza questa domenica di fine ottobre. Un bel Plutone in congiunzione è il marchio del fascino un po’ misterioso che potete sprigionare senza che ne siate coscienti appieno e se appartenete alla terza decade. Lavorate anche oggi che è festa? Non prendete decisioni definitive riguardo ad alcuni impegni di lungo periodo.

La configurazione astrale propone un concerto di pianeti rapidi quasi tutti a voi bendisposti. Il tono sarà abbastanza alto e la prontezza di riflessi mentali efficiente, specie se siete nati nella seconda decade. Se siete nati nella terza decade vi trovate davanti a una domenica in cui sarete caldi e appassionati con la persona amata. Riuscite a sciogliere alcune divergenze all’interno del team professionale dei collaboratori e colleghi, se anche oggi che è domenica siete al lavoro.

Il fluido Nettuno è l’astro che esalta una profonda sensibilità per tutto quanto ruota attorno a voi e vi dona uno speciale intuito per persone e situazioni. La comunicazione, strumento fondamentale di ogni rapporto di coppia che si rispetti, è regolata beneficamente in questa giornata da un percettivo Mercurio. Anche se è domenica meditate che l’occupazione professionale non sempre porta gli introiti meritati e sperati; e voi ve ne accorgete oggi.