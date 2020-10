Oroscopo del giorno, le previsioni di 24 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 ottobre.

Un ritmo frenetico si impadronisce di voi in questa giornata d’ottobre, rendendovi particolarmente attivi, agili di mente e brillanti in società. I pianeti in Capricorno dissonanti possono creare lievi incomprensioni nella vita di coppia: converrà usare tatto e delicatezza con la persona amata. Urano e Luna vi appoggiano alla grande nell’attività professionale.

Continua una fase di euforico benessere, che vi infondono sia Urano in congiunzione in Toro, poi Nettuno, Giove, Saturno, Plutone, Venere dai segni amici dei Pesci, del Capricorno, della Vergine in bell’aspetto, permettendovi di risolvere ogni problema quotidiano, piccolo o grande, con estro, creatività, capacità di trovare soluzioni geniali, specie se appartenete alla taurina prima e seconda decade. Arriva una carica di eros che vi prospetta una giornata particolarmente vivace in compagnia della vostra dolce metà. Cresce la stima per voi nell’ambiente di lavoro dei colleghi e dei capi, spianandovi la strada.

Appoggiati da uno scattante Marte nell’ardito Ariete, potete contare su un’invidiabile prontezza di riflessi mentali, che vi consentirà di risolvere delicate questioni professionali e private in maniera eccellente. Siete in un vero stato di grazia astrologica: la capacità di sedurre e ammaliare sarà incoraggiata al massimo, specie se siete nati in giugno. Nettuno parla di alcuni nodi da sciogliere, alcune questioni da mettere a posto nel contesto professionale.

La configurazione astrale è buona, vi spinge al cambiamento razionale, a mettere ordine in molti aspetti della vostra vita. È un momento sì, ma qualcosa vi suggerisce prudenza, tiene a freno gli slanci più spontanei e autentici nel manifestare i vostri sentimenti. Cambiamenti significativi sono nell’aria nella professione.

Nuovo giorno di metà autunno in cui diversi pianeti sono a vostro favore, ma non per questo esagererete in pretese. Venere è vostra fedele alleata e crea atmosfere da sogno o poetiche, che faranno la fortuna delle relazioni sentimentali di lungo corso. Svolgete una professione indipendente? I pianeti si coalizzano per sostenere il successo delle vostre iniziative.

A condurre i giochi planetari sarà Mercurio, ben messo col vostro segno dal grintoso Scorpione; Mercurio signore del vostro segno, vi infonderà sicurezza in voi stessi e una carica di calore umano, fautori di successo e fortuna nel quotidiano. Venere nel vostro segno vi dà la capacità di anticipare ogni piccolo desiderio espresso dalla persona che vi è accanto. Mutamenti significativi sono all’orizzonte in campo professionale.

Un clima di armonia globale è determinato dai buoni influssi della Luna, di Mercurio, Venere e Sole che si preoccuperanno di illuminare la vostra giornata di soddisfazioni all’interno della cerchia di affetti familiari. Luna e Venere in buon aspetto e contemporaneamente un Marte adesso dissonante, mettono in primo piano sia sentimenti che la passione, contribuendo anche a scuotere la vostra tipica pacatezza. Un piglio grintoso, in special modo se siete nati nella seconda decade, vi anima, stimolandovi a farvi valere nell’ambiente di lavoro.

Se siete nati nella terza decade, alcuni vostri desideri, ora, con la benedizione di Venere in Vergine, possono diventare realtà, ma, attenzione a non pensare che tutto vi sia dovuto o possibile. Tutto fila liscio, ma in voi, si sa, l’assenza di difficoltà può generare noia e sazietà. Un’attenta opera di programmazione sta dando ora i suoi frutti.

Iniziate la giornata con vivacità, brio e allegria, come si confà alla vostra natura più genuina. La vostra espansività affettiva è molto stimolata da Giove, Venere, Marte tutti in splendido aspetto per il Sagittario e conducono, nella maggioranza dei casi, a fare la felicità della persona amata. Un impegno di grossa portata si delinea nell’ambito dell’attività professionale.

Momento quasi trionfale grazie alla costante presenza di Giove nel vostro segno. Non chiedete troppo al vostro fisico, alla vostra memoria e al vostro sistema nervoso! Seguite la carriera con uno slancio eccessivo: il rapporto di coppia meriterebbe di più da parte vostra. La via dell’affermazione personale è spianata: potete osare con tutta la vostra determinazione, proponendo, se è il caso, geniali innovazioni.

I transiti planetari vi sorridono facendo risplendere le vostre qualità migliori, come la vena ironica, il gusto per la vita mondana, la disponibilità a iniziative filantropiche. Si scaldano i vostri cuori nelle vicinanze della prima frescura autunnale. Il cielo vi favorisce nel gestire alla perfezione i tempi di lavoro, senza fatica e nel migliore dei modi possibili.

I cambiamenti, cui siete stati sottoposti di recente, per quanto molto positivi, vi hanno un po’ affaticato, ma adesso potete fare il punto della situazione e cominciare a capire le soluzioni da adottare. Il pianeta dell’amore, Venere, è ancora dissonante dal segno a voi contrapposto della Vergine. È consigliabile non lasciarsi andare agli sfoghi dell’emotività e dalla possessività e concedere invece ascolto e attenzione al partner. Alcune iniziative che vi avevano visti coinvolti in prima persona sono per il momento rimandate.