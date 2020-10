Giochi con me? L'amico più fedele

Toby è un cagnolino che cerca affetto e un amico. E chi meglio di un bambino? Ma per i più piccoli gli amici più cari sono anche i libri, quelle tante storie che riempiono la fantasia. Questa settimana avremo anche tante avventure per ragazzi e poi la mitologia, i gialli e due giochi per i più piccoli. Buona lettura!

TOBY di Rebecca Crane Ed. Lapis (montaggio clip Marco Cei) Età consigliata: da 3 anni Toby pensa di essere un cane grande, pelosisimo, atletico e snello, ma di volta in volta, quando incontra gli altri cani del quartiere, scopre di non essere né grande, né pelosissimo e tutt'altro che atletico o snello. «Ma allora che razza di cane sono?» si domanda sconsolato. «Forse sono solo un cane punto-e-basta...!» Deluso da questa scoperta, il cucciolo fugge da Leo, il bambino con cui stava passeggiando nel parco. Lontano da casa e con il pelo inzuppato dalla pioggia, Toby passerà la notte accucciato sotto un giornale. Il giorno dopo, la città è tappezzata di annunci: "Smarrito cagnolino bianco e nero: è il mio migliore amico. Per favore, Toby, torna a casa!" Leo cerca Toby, chiedendo di lui a tutti gli abitanti del quartiere. Toby cerca Leo, mostrando a tutti l'annuncio che li ritrae insieme. Sull'annuncio c'è scritto «migliore amico»! E proprio quando ritrovarsi sembrava impossibile, i due finalmente s'incontrano nel più tenero degli abbracci. Ecco Toby cos'è... è un cane speciale per il suo amico.

LIBERO COME UN PESCE di Jimmy Liao Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 5 anni Il protagonista di questa storia è un uomo solo. Un giorno in un acquario vede un pesce che gli sorride, e da quel momento inizia a vederlo sempre e dovunque, così decide di portarlo a casa. Finalmente non è più solo, finalmente è felice. Ma la vita in una boccia di vetro è vera vita? Da questo albo è stato tratto un cortometraggio che ha ricevuto il Premio Speciale della Sezione Ragazzi al Festival del Cinema di Berlino nel 2006. A questo link trovate l’intervista a Jimmy Liao https://www.terre.it/interviste/scrittori-illustratori/jimmy-liao-racconta-i-suoi-albi-e/

LA FIABA DI HAROLD di Crockett Johnson Ed. Camelozampa Età consigliata: da 4 anni Harold decide di visitare un giardino incantato, in cui però non cresce alcun fiore. Di disegno in disegno, scoprirà un castello da espugnare, conoscerà un re, si imbatterà in una strega… Riuscirà a far fiorire il giardino e tornare sano e salvo a casa? In questo secondo libro della popolarissima serie, tradotta in tutto il mondo, Crockett Johnson dà prova ancora una volta del suo genio. Il “meccanismo” è lo stesso: matita viola in pugno, il piccolo Harold parte all’avventura, nei mondi da lui stesso creati con il segno impresso sul foglio bianco. Questa volta, però, l’immersione nel mondo magico è talmente intensa che spesso Harold sembra dimenticare di essere lui stesso il creatore della storia che si sta raccontando. Al tempo stesso, nei momenti cruciali riesce a risolvere i problemi applicando la sua infallibile logica: così, se c’è bisogno di entrare nel castello, basterà disegnare un topolino della sua altezza, perché solo una persona piccola come un topolino potrebbe riuscire a passare attraverso un buchino nel muro. E se c’è una strega da cacciare dal giardino, sarà sufficiente disegnare un nugolo di zanzare, ma per mandarle via servirà del fumo; perché ci sia del fumo ci dovrà essere anche un fuoco, e allora servirà la pioggia per poterlo spegnere, e così via… Di trovata in trovata, La fiaba di Harold è una nuova celebrazione del potere dell’immaginazione, un gioco appagante e ricco di sorprese per lettori di ogni età.

PARIS NOIR di P. D. Baccalario e Guido Sgardoli Ed. Battello a Vapore Età consigliata: da 10 anni Claude (Monet), ribelle scapestrato, Pierre (Renoir), senza il becco di un quattrino, e Berthe (Morisot), aspirante pittrice in un mondo di artisti maschi, sono assetati di vita e ancora alla ricerca del loro stile quando si incontrano per la prima volta davanti all'atelier del maestro Maurice Arnaud. Ma, al di là della porta, l'insegnante giace a terra tra i suoi pennelli, morto in circostanze misteriose mentre lavorava alla sua ultima opera, un autoritratto. Da quel momento i tre ragazzi, che da adulti diventeranno monumenti dell'Impressionismo, si trovano coinvolti nell'avventura più incredibile di sempre, che segnerà la nascita di un'amicizia indissolubile.

TUTTO UN ALTRO PIANETA di Claudio Rossi Marcelli Ed. Mondadori Età consigliata: da 8 anni Papà, mamma, figlio, figlia, un cane o un gatto. Il tutto tenuto insieme da una colla invisibile. È questa la famiglia terrestre secondo gli abitanti del fluorescente pianeta Ottta, che vivono immersi nella tristezza e sono destinati a completa solitudine. Decisi a salvare la loro civiltà dal declino, gli Otttiani mandano in missione il giovane Lotsi sulla Terra, durante la notte di Halloween, quando il suo aspetto da alieno passa del tutto inosservato. Lotsi si aggrega a due sorelle, Luna e Clio, e insieme a loro passa di casa in casa per chiedere: «Dolcetto o scherzetto?». Ogni volta che una porta si apre, lo sguardo ultrasensoriale dell'extraterrestre riesce ad attraversare microcosmi fatti di vite e affetti diversi e a leggere la storia delle famiglie. È così che tutto si ingarbuglia e le certezze dell'alieno sugli umani vanno in frantumi. Riuscirà Lotsi a scoprire qual è il segreto che tiene unite famiglie tanto diverse rendendole, ognuna a modo proprio, felici?

FOWL TWINS. Il veleno dell’immortalità di Eoin Colfer Ed. Mondadori Età consigliata: da 12 anni Mentre Artemis Fowl è in viaggio verso Marte, Myles e Beckett – ovvero i gemelli undicenni suoi fratelli minori – vengono affidati dai genitori alle cure di TATA, il sistema intelligente di Tutela Artificiale Totalmente Autonoma di cui è dotata la loro villa, per una sola notte. Quanto basta perché i due facciano amicizia con un troll in miniatura, inseguito da un malvagio nobiluomo e da una perfida suora, determinati a impadronirsi della magica creatura per i loro loschi scopi. Per salvare il nuovo amico, Myles e Beckett si danno alla fuga. Verranno rapiti, sepolti, arrestati, minacciati, uccisi (solo temporaneamente), e scopriranno che il legame più potente che esista non è il legame covalente tra atomi, ma quello tra due gemelli.

ADDOMESTIGATTI di Laura Walter e Francesca Carabelli Ed. Rizzoli Età consigliata: da 7 anni I gatti sono una razza aliena, lo sapevate? Ebbene sì, e fin dall’antichità addomesticano gli umani piegandoli ai loro bisogni e desideri. Si fanno venerare come dei, si fanno servire, educano gli umani al loro superiore buon gusto, si dimostrano empatici ma solo per ottenere di più. Una carrellata di situazioni teneramente graffianti in cui chiunque ami i gatti si riconoscerà.

OGNI STELLA LO STESSO DESIDERIO di Laura Bonalumi Ed. Battello a vapore Vincitore premio Sanguinetto 2020 Età consigliata: da 12 anni Per Amelia le ore scorrono tutte uguali, addormentate come le foglie che osserva cadere dalla finestra della terza B. Finché un giorno di fine ottobre arriva Guido e gli equilibri si rompono, i banchi si spostano e i pensieri di Amelia volano sempre più sul nuovo, misterioso compagno. Il suo strano silenzio, il distacco da tutti e le continue inspiegate assenze le accendono un interesse mai provato prima. Nasce così un'amicizia speciale, fatta di email, poesie rubate e confidenze a cuore aperto. Ma Guido custodisce un segreto che si allunga come un'ombra su un amore appena sbocciato e già minacciato dallo scorrere del tempo. O forse reso ancora più prezioso dal suo essere così diverso.

MATEMATICA DA PAURA! di Lorenzo Baglioni Ed. Mondadori Età consigliata: da 6 anni Se vai a Tabellinia potrai incontrare il conte Calcula che ti insegnerà le tabelline cantando l'inno nazionale, ti farà diventare super bravo nelle frazioni giocando con un puzzle, e con la sua pozione magica ti svelerà i segreti di somme e sottrazioni. Dal professore di matematica più amato del web, tre storie da brivido per non avere più paura della matematica.

BIANCO di Laura Bonalumi Ed. Piemme – Battello a vapore Età consigliata: 12 anni Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la chiesa, sette persone rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un uomo, un prete, un ladro. Tutti hanno perso qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno ha perso la speranza di uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori la nevicata non accenna a diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni decisione può fare la differenza tra sopravvivere e morire.

NINO & TADDEO E LA TORTA DI LOMBRICHI di Benjamin Chaud Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 4 anni L’autunno è alle porte, e per Nino la Talpa e Topo Taddeo è tempo di nuove avventure. Ma dato che Nino non ci vede a un palmo dal naso, l’equivoco è sempre in agguato: crede che la sua bella si sia innamorata dell’attaccapanni, scambia le teglie durante una gara di cucina e regala a Riccio un paio di mutande al posto di un berretto. Per fortuna può contare sull’amico Taddeo: tra deliziose torte di lombrichi e balli sfrenati, l’allegria è assicurata.

GITA SOTTO L’OCEANO di John Hare Ed. Babalibri Età consigliata: da 4 anni A bordo di un sottomarino giallo, un gruppo di bambini in tuta da sub è in gita scolastica sotto l’oceano. Gettata l’ancora, la scolaresca inizia a fare conoscenza con le creature marine: calamari luminescenti passano sulle loro teste e crostacei giganti fanno capolino da un vecchio relitto abbandonato sul fondale. Ma quando è il momento di tornare al sottomarino, un bambino si attarda a fare una foto a un forziere del tesoro e, all’improvviso, sprofonda in un crepaccio… Il piccolo verrà presto ritrovato ma, nel frattempo, avrà fatto amicizia con una creatura marina misteriosa e avrà trovato niente meno che le rovine dell’antica città di Atlantide! John Hare, in questo suo nuovo Libro senza parole, invita i bambini a usare la propria immaginazione e a sentirsi protagonisti di un’avventura incredibile che regala sorprese fino all’ultima pagina.

IL GRANDE LIBRO DELLA MITOLOGIA curatori Stelio Martelli e Stefania Stefani Ed. Dami Età consigliata: da 7 anni Due meravigliosi racconti in un unico volume: la storia di un passato in cui leggenda e mito si confondono e celebrano insieme il valore degli uomini guidati da grandi ideali.Iliade e Odissea splendidamente illustrate, in un bel volume dal prezzo magico!

LA CASA CHE MI PORTA VIA di Sophie Anderson Ed. Rizzoli Ragazzi Età consigliata: da 10 anni Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è trovare un amico. Un amico vero, in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se si è nipoti di Baba Yaga e si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in continuazione. La nonna di Marinka, infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone nell’aldilà e anche lei è destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza obbedire al destino che qualcun altro ci ha assegnato? Marinka non sopporta più la solitudine in cui è costretta a vivere e quando conosce una ragazza della sua età, forse l’amica che cercava, rompe tutte le regole. Non immagina certo le conseguenze! Una storia intensa tra Anna dai capelli rossi e La sposa cadavere, con una protagonista coraggiosa che, a forza di scavalcare gli “steccati” imposti dalle circostanze, riesce a costruirsi una vita tutta sua.

IL MONDO TI ASPETTA di Kobi Yamada e Gabriella Barouch Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 5 anni "Puoi illuminare luoghi luoghi bui da troppo tempo. Dar voce a chi è indifeso. Puoi aiutare gli altri in modi che solo tu conosci. Perché sei molto più ricca di quello che pensi. E il mondo ha bisogno dei tuoi doni, delle tue capacità, delle tue idee." Una bambina con uno strano copricapo da uccello e uno zainetto a forma di casa, sempre seguita da un maialino rosa, cerca il suo posto nel mondo. Un’affettuosa voce narrante la accompagna e la sprona.

MUSEO DELLE ANTICHE CIVILTA’ di Claudia Martin Ed. Giunti Età consigliata: da 6 anni È arrivata una cassa piena di tesori e opere d’arte antiche provenienti da tutto il mondo: ora tocca a te ricostruire un sarcofago egizio, un tempio greco, una statua di Lamassu, una testa di Quetzalcoatl e una nave vichinga. Segui le istruzioni su come ricomporre i pezzi ritrovati e preparati a diventare un famoso archeologo ed esperto di civiltà antiche!

DOVE SEI PICCOLO GIALLO? Ed. Babagioco Età consigliata: da 3 anni Piccolo blu e piccolo giallo sono due amici inseparabili. A volte si perdono, altre si ritrovano. Dove sei, piccolo giallo? Dove sei, piccolo blu? Una volta insieme sulla casella di partenza, vivono mille avventure, al parco, a scuola, con gli amici. Ma quando sono stanchi vogliono ritornare a casa. Aiutali a raggiungere i loro genitori! Chi arriva per primo vince la partita! Un gioco dell’oca semplice e colorato per i più piccoli!