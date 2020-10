Oroscopo di oggi 13 ottobre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 ottobre.

Scena astrale discreta, ma forse vi serve ancora un relax assoluto per scaricarvi dalle fatiche e tensioni del periodo. Sentite un grande desiderio di intimità con la persona amata. L'intesa psicofisica si presenta ottima in serata. Sia che facciate un lavoro dipendente oppure siate liberi professionisti, ci saranno presto avanzamenti significativi nella carriera.

Configurazione planetaria mediamente positiva con l’eccezione di Mercurio che continua ad arrecarvi un lieve disturbo, ma solo se siete nati nella seconda decade taurina e dovrete quindi far attenzione a non raccogliere alcune provocazioni provenienti dall’ambiente familiare. Urano e Plutone sono entrambi super propizi per il Toro e definiscono un momento magico per sentimenti ed affetti. Risolvete con la calma e il buon senso una complicata situazione professionale.

Il Sole dal segno d’Aria come i Gemelli, in Bilancia, vi sostiene se siete nati nel mese di giugno, mettendo in luce le vostre qualità migliori che sono la simpatia e la capacità di non prendere nulla sul serio, compresi voi stessi. C'è qualche lieve difficoltà a sintonizzarvi pienamente col partner, abituale o occasionale che sia, in questa giornata. Pianeti ostili non vi fanno rendere al massimo, come vorreste e di solito vi succede in campo lavorativo.

Quadro astrale in cui siete baciati letteralmente dai favori dei pianeti. Potrete contare su una speciale sintonia con la vostra dolce metà oggi. Se riuscite a ritagliarvi una piccola vacanza nel fine settimana, potrete godere di un'intesa completa. Se siete nati nella terza decade, scoprite che in ufficio ritrovate energia e soddisfazione morale per tutto ciò che fate.

Un cielo d’autunno che predispone molti pianeti a vostro favore questa giornata, preannuncia successi in campo sociale e mondano. Riuscite a dare consistenza autentica alle relazioni sentimentali che sono cominciate col favore delle recenti vacanze estive. Non vi pesa la fatica, riuscite a organizzarvi il lavoro con un’energia inesauribile.

Palcoscenico astrologico che manifesta un clima molto congeniale, che mette in risalto la vostra attitudine a volere le cose ben fatte in ogni ambito della vostra vita. Abbandonate ogni timidezza e se siete ancora single vi dichiarate a chi avete scelto come vostra anima gemella. Un po' di nervosismo vi fa insofferenti alle scadenze e non concilianti nell'ambiente di lavoro.

Bella giornata nel vostro mese preferito che, malgrado Plutone orbiti in angolo dissonante, vi trova con l'animo lieto e la voglia di interessarvi a tutto quel che vi circonda. Vi prende un po’ di stanchezza nella relazione a due, ma non vi preoccupate più di tanto e non ci date peso. Vedrete poi che con il fine settimana vi ritorneranno gli entusiasmi e anche l’eros prenderà il volo. Andate decisamente forti con la Luna alleata allo scopo di farvi superare traguardi professionali impegnativi e vincere, specie se siete nati nella seconda decade.

Scena di mezzo autunno in compagnia di pianeti a voi propizi. Venere vi invita al relax o, forse, a una temporanea svogliatezza in palestra. La passione e il magnetismo di cui disponente a volte, in amore non bastano. Usate quel vostro radar speciale per svelare sentimenti e stati d’animo di chi sta a cuore e vi vuol bene. Decisi a imporvi in ufficio non conoscete ostacoli sul vostro cammino!

Continuate a fare affidamento in questa bella giornata d’ottobre sui pianeti del raggiungimento di mete brillanti e di successo. Passionali e insieme romantici e teneri. Venite incontro alle esigenze del partner con il vostro classico buon cuore, è un momento che potrebbe aver bisogno di voi. La vostra tendenziale bontà viene fuori anche nel luogo di lavoro e vi permette di aiutare colleghi impacciati.

Il cielo si illumina sempre di più per voi e prepara verso un significativo cambiamento di orizzonti. Venere e Luna vi sorridono e allora approfittate per assaporare (e intensamente!), tutti gli attimi di questa bella stagione di corrispondenza emotiva col vostro amore. Saturno, uno dei numi tutelari del Capricorno, è al vostro fianco in congiunzione e il lavoro va a gonfie vele; i tempi e i modi sono ben impiegati, c'è il riscontro di stima dei colleghi.

Prospetto dei transiti odierni tutto sommato positivi. Sole e Marte continuano a spalleggiarvi dal segno amico della Bilancia e dall’Ariete. La vostra apertura mentale è l’ingrediente più esaltante della vostra relazione a due. Non vi affaticate ma tenete un buono ed efficiente ritmo di lavoro.

Profilo dei moti planetari che mostra un intreccio complesso. Cercate di opporre sempre la vostra vincente dolcezza in casa! Il romanticismo potrà esplodere con partner vecchi o nuovi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 12 di marzo. Tenete un profilo basso per tutta la giornata e non vi lasciate coinvolgere in prese di posizione troppo nette nel vostro ufficio.