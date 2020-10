Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 ottobre.

Sostenuti da un bel cielo adesso potete offrire i vostri consigli a chi ne ha bisogno mettendo in campo la vostra proverbiale generosità, specie se siete nati dal 10 al 13 aprile. Siete più espansivi del solito nell'espressione dei sentimenti, la vostra dolce metà avrà modo di apprezzarvi e ricompensarvi a dovere. Se siete single vi godete una fase di sperimentazione erotica. Non tutti dimostrano il vostro rigore, il perfezionismo, la capacità di dare il massimo. Con la Luna al vostro fianco non vi curate di colleghi sfaticati e andate dritti per la vostra strada.

Venere, Giove, Nettuno, Urano e Plutone benefici vi renderanno attrattivi nelle cerchie dei conoscenti poiché sarete dotati di un'istintiva e naturale simpatia. Il trasporto che dimostrate verso il vostro partner vi rende uno dei segni più passionali dello Zodiaco. Successi entusiasmanti per i single. Discreti avanzamenti di carriera hanno consolidato la vostra posizione professionale attuale. Nettuno benefico aggiunge, a discrete soddisfazioni economiche, anche un miglioramento della vostra immagine, specie se appartenete alla taurina seconda decade.

Non vi mancherà la forza di decisione necessaria in ogni campo vogliate dirigere le vostre energie. Se avete ancora il cuore libero, vi lanciate verso conquiste appassionanti e il gusto per l'avventura vi attrae come una calamita, tanto da non farvi rinunciare per nessuna ragione al mondo. Tempismo e prontezza di riflessi mentali sono le vostre qualità più riconosciute e apprezzate in campo professionale. Non vi preoccupate se qualcuno ancora non le ha viste: se ne accorgerà presto, specie se siete nati in maggio.

In campo familiare, economico e amichevole dovrete fare attenzione a non commettere passi falsi, agendo con la circospezione che vi contraddistingue. Giove contrario vi può orientare più alla dimensione fisica dell'amore rispetto a quella emotiva, che, con la Luna moderatamente positiva nel segno dei Gemelli, parrebbe non interessarvi più di tanto. Avete tutto a posto e tutto in ordine in ufficio e, forse, proprio per questo, il vostro ritmo lavorativo dà segnali di noia. In ogni caso vedete di non strafare, non vi caricate di impegni troppo gravosi e rimandate, se potete, ai giorni seguenti.

Urano, contrario per voi dal segno realista del Toro, vi pone di fronte agli aspetti pratici della relazione di coppia che vanno affrontati con impegno e senso di responsabilità, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 31 di luglio. Non date peso a chiacchiere volatili che vi toccano solo di riflesso e che alcuni colleghi fanno circolare per non annoiarsi. Quel che conta nel vostro ufficio è la competenza che sempre dimostrate e la qualità dei vostri risultati, che sono sotto gli occhi di tutti e parlano davvero da soli.

Nuovi investimenti vedono la luce e hanno la protezione della buona sorte. Piuttosto abitudinari nella vostra placida quotidianità, ora più di altri segni, avete bisogno di praticare un sano movimento fisico. Giove e Venere, Saturno, Plutone e Urano annodano strettamente i nuovi legami d'amore che sono nati da poco, proprio sotto i calori estivi. Fate il vostro dovere con la tipica buona volontà che stimola anche i colleghi e collaboratori a seguirvi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di agosto al 3 di settembre. Quest’oggi potrete subire anche alcuni sgarbi, ma il carattere conciliante riuscirà a neutralizzare con signorilità chi vi rema contro.

Non prendete decisioni definitive di cui potreste pentirvi. Ricordate ancora che Plutone dissonante può non favorire la voglia di muovervi in questo periodo. Una giornata sottotono col vostro partner non scoraggia la vostra capacità di rimettere a posto ogni cosa con tipico tatto e diplomazia. Col vostro senso dell'umorismo vi fate scivolare da dosso una situazione complicata che in ufficio ha dato parecchio filo da torcere a voi e ad altri.

È possibile abbiate bisogno di spazi di isolamento e di silenzio per ricaricarvi, mai come adesso avete la necessità di un salutare sfogo fisico per rinfrancare il corpo e la mente. Iniziate la giornata con Mercurio benefico che sta attraversando il vostro segno giovandovi così di una buona disposizione d'animo e di una sensibilità comunicativa profonda che sapete usare col vostro partner. Con Nettuno stabilmente al vostro fianco, la vostra attività professionale riceve un costante impulso di creatività se appartenete alla seconda decade. E qualora lavoriate nel settore della comunicazione e del marketing aspettatevi discreti successi.

Avanzamenti di carriera, matrimoni o convivenze, la nascita di un figlio, sorgono all'orizzonte, accadendo proprio al momento giusto. Se siete single vi lanciate in imprese amatorie destinate a diventare presto solidi legami. Sappiate cogliere l’attimo e capire l’importanza di quel che vi sta accadendo. Razionali e disciplinati, freddi e determinati, colleghi e capi quasi non vi riconoscono. Sole e Mercurio, specie se siete nati in dicembre, vi rendono particolarmente ambiziosi, con la buona sorte dalla vostra parte. Approfittatene se volete arrivare in alto.

È opportuno, per ritrovare la vostra invidiabile linea, dedicarvi a una maratona leggera e al nuoto. Venere benevola vi spinge a compiere delle scelte orientate alla programmazione futura della vita di coppia, specie se appartenete alla seconda e terza decade. La concretezza è il vostro asso nella manica. È Plutone in congiunzione a fornirvi la carica vincente per imporre il vostro modo di pensare nell'ambiente di lavoro, se appartenete alla terza decade. Fate attenzione però a non urtare la sensibilità di nessuno.

Se potete ritagliatevi una fase di riposo assoluto o di stacco completo delle abituali attività. È necessario chiedere, a lui o lei, uno spazio di comunicazione affettiva e sciogliere ogni possibile dubbio. La Luna in Gemelli vi dona l’intuizione che aiuta a non creare difficoltà. È bene non fare questioni di principio in ufficio e predisporvi a vedere oltre e andare lontano. Saturno, vostro nume tutelare vi fa essere lungimiranti, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade.

Nettuno benefico, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 12 di marzo, vi aiuta a programmare un viaggio cui tenevate da tempo. Frenate il vostro tipico romanticismo: la Luna nel segno dei Gemelli vi mette in contatto con gli aspetti più concreti dell'amore. Vi date da fare perché il partner conquisti più fiducia in voi. Successi erotici notevoli per tutti i Pesci single che nascano in febbraio. Urano e Nettuno vi danno la grinta, la flessibilità e la lungimiranza, qualità necessarie per risolvere una situazione lavorativa complessa. Non vi manca un tocco di estrosità e di brillante senso dell’umorismo nei rapporti interpersonali, il tutto aiuta a stemperare l’aria troppo rigida dell’ambiente di lavoro.