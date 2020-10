Giochi con me? I migliori alleati dei bambini...

C'è chi ci gioca tutti i giorni, chi li sente al telefono ogni tanto, chi li vede nel fine settimana, chi invece ne sente solo parlare. Tutti i bambini hanno un rapporto speciale con i loro nonni. Di certo, per chi li ha ancora, i loro migliori alleati! Nel giorno della Festa dei Nonni, abbiamo scelto 14 storie bellissime che celebrano un rapporto comunque e sempre unico e speciale. Auguri a tutti i nonni!

MIO NONNO di Émilie Chazerand e Nicolas Duffaut Ed. Clichy (montaggio clip Giuseppe Giberti) Età consigliata: da 6 anni «Mio nonno sa fare cose straordinarie: conosce il nome di tutte le stelle, suona l’armonica e sa fischiare con un filo d’erba… Ma quando gli ho dato la lunga lista di tutto quello che mi aveva insegnato, ha fatto un’espressione strana. E se il nonno non sapesse leggere?». Una storia dolcissima e commovente di un bambino che scopre ciò che crede impossibile e supera pregiudizi e difficoltà. Un nonno molto affettuoso, che ha così tanto da condividere con suo nipote. Un nipote così orgoglioso, che vuole scrivere una lista di tutto quello che il nonno gli ha insegnato, per non dimenticare nulla. Quando il bambino chiede al nonno di controllare se ha dimenticato qualcosa, si rende conto che suo nonno non ha mai imparato a leggere. Ma visto che il piccolo lo sa fare, glielo insegnerà lui! Ora tocca al nonno imparare… una storia toccante accompagnata da illustrazioni poetiche.

SOFIA, IL NONNO E IL DRAGO di Enza Emira Festa Ed. Battello a vapore (Edizione ad alta leggibilità) Età consilgiata: da 6 anni Sofia ha sette anni e ha sempre avuto un rapporto speciale con nonno Giovanni. E anche quando lui comincia a sentirsi strano e a scappare da un enorme drago blu dalla cresta verde e dalla lunga coda, lei trova il modo di stargli vicino. Un modo fatto di amore, minestre del buon sonnellino e tanta fantasia. Un libro per tutti, con caratteristiche grafiche e di impaginazione che favoriscono la leggibilità e che li rendono accessibili anche ai bambini con DSA e con BES. (Questo libro utilizza la font Leggimi, creata da Sinnos Editrice, che collabora con il Battello a vapore nella realizzazione dei libri ad Alta Leggibilità).

NONNA DIMENTICA di Paul Russel,Nicky Johnston Ed.Erickson Età consigliata: da 4 anni La storia di una famiglia unita dall'amore. Un amore più forte di tutto ciò che può essere dimenticato.

MIO NONNO E' UN EXTRATERRESTRE di Emma Robert e Rémi Saillard Ed. Clichy (montaggio clip Giuseppe Giberti) Età consigliata: da 5 anni Una spassosa lettura sul rapporto tra nonno e nipote: due pianeti agli antipodi, due generazioni a confronto, unite da un amore sconfinato. “Indizio n.1: il nonno può togliersi i denti. La sera, li mette in una scatolina che sta sopra il suo comodino. Gli ho chiesto più volte di mostrarmi cosa c’è dentro la sua bocca quando non ha più i denti, ma si rifiuta, come se avesse qualcosa da nascondere…”. Mio nonno è sicuramente un extraterrestre. È pieno di cose bizzarre: un dispositivo nell’orecchio per parlare con il suo pianeta, un sacco di peli che gli escono dal naso e degli occhiali a raggi x per vedere attraverso le cose! Passa un sacco di tempo in soffitta, lui dice che fa dei lavoretti, ma io lo so, sta sicuramente sistemando la sua astronave!

CHE STORIA NONNO! di Paul McCartney Ed. HarperCollins Italia Età consigliata: da 5 anni Dalla fantasia del mitico musicista Paul McCartney, un’emozionante avventura che ti porterà in giro per il mondo e poi di nuovo a casa... giusto in tempo per andare a letto! Con i meravigliosi disegni di Kathryn Durst ti sembrerà di viverla davvero. Gira la bussola, segui la strada, magico è il viaggio ovunque tu vada! Questo è il nonno, un intrepido esploratore che ha sempre qualche asso nella manica! Armato di una bussola magica, il nonno trascina i suoi quattro nipotini in mille avventure, una più incredibile dell’altra... Accompagnali mentre cavalcano pesci volanti, schivano mandrie imbufalite e sfuggono a micidiali valanghe!

I RICORDI PREZIOSI DI NOAH GINGOLS di Gio Evan Ed. Fabbri Età consigliata: da 6 anni Una favola universale dove non ci sono supereroi e non ci sono incantesimi. Solo la luminosa magia della vita. "A te che questo tempo ha appena portato a sfogliare le pagine di questo libro. Devo dirti una cosa importante: ti prego, fa' attenzione. In questo libro, non troverai nessun supereroe e nemmeno parole come "mantello" o "e dalla lampada uscì", no, niente di tutto questo. Qui troverai una vita vera, una vita che esiste, e le vite vere che esistono sono fragili, delicate, forti ma piene di cuore e di spaventi che ci portiamo dentro da anni e anni o, forse, da tantissime vite. Ci sono dentro coraggi e amore e amici, e c'è il mare, e un parco giochi incastrato nel centro della città. Ci sono i ricordi, tantissimi ricordi. E come ci insegna il piccolo Noah, il protagonista di questa avventura calma, i ricordi sono importanti. Meglio salvarli, quelli buoni".

GRANDE COME IL MARE Ingrid Chabbert - Jesus Guridi Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 4 anni Alì vive ai confini del deserto con la bisnonna, che ormai non riesce quasi più a camminare. La donna ha avuto una vita felice, ma non è mai riuscita a vedere il mare con i propri occhi. E ormai è troppo anziana… Così Alì parte, armato di secchiello, deciso a realizzare il sogno della bisnonna. Al suo ritorno si accorgerà di aver perso quasi tutta l’acqua strada facendo, eppure in quella singola goccia di mare rimasta è racchiuso tutto il suo amore. Una storia delicata – per piccoli e grandi – sulla compassione, il coraggio e la gentilezza.

IL CAPPELLO DEL NONNO di Rachel Stubbs Ed. Rizzoli (montaggio clip Antonio Augugliaro) Età consigliata: da 5 anni Un albo dedicato all’amore speciale tra nonni e nipoti. Questo cappello è per te. È rosso, ma potrebbe anche essere blu. Potrebbe essere più grande o più piccolo, non importa. Perché quello che importa non si vede, ma ti porterà lontano. E non se ne andrà mai.

LA CASA DEGLI OGGETTI SCOMPARSI di B.B. Cronin Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 5 anni Il nonno vuole portare i nipotini al parco, ma prima deve trovare i calzini, le scarpe, gli occhiali… e persino la dentiera! Un bel problema, in una casa piena zeppa di oggetti strampalati come la sua. Ti va di dargli una mano? La ricerca non sarà facile, ma il divertimento è assicurato. Un libro-gioco con pagine coloratissime e illustrazioni dal gusto vintage… e in ogni stanza, un enigma da risolvere!

NONNO ALBERO di Maria Romana Tetamo e Laura Proietti ed. Glifo Età cosnigliata: da 4 anni La prima volta che il piccolo Paride va in campagna a trovare la nonna scopre un mondo tutto nuovo. È così felice che la mattina si sveglia presto per correre a esplorare quel grande giardino. La natura è piena di colori e odori, piante, alberi e animali. Paride si ritrova immerso nell'orto della nonna. Un orto magico. Qui impara che le carote non hanno la forma di un dischetto arancione, le patate non sono dei bastoncini fritti, e gli alberi... gli alberi non parlano! Almeno in un giardino normale... ma quello della nonna riserva tante sorprese. Spinto da una grande curiosità, Paride percorre un lungo sentiero fino a un'incredibile scoperta che gli farà amare per sempre la campagna.

LA NONNA SUL MELO di Mira Lobe Ed. Battello a vapore Età consigliata: da 6 anni Andi è triste perché, a differenza dei suoi compagni, non ha una nonna. Ma un pomeriggio, mentre sta fantasticando arrampicato sul melo in giardino, ecco comparire la nonna dei suoi sogni. Comincia così una serie di avventure spericolate: dal giro al Luna Park alla corsa sulla macchina azzurro cielo, dalla cavalcata nella prateria alla navigazione verso l'India nel mare in burrasca...

VIVA I NONNI! di Enza Emira Festa, Anna Tasinato, Roberta Grazzani Ed. Piemme Età consigliata: da 6 anni Che cosa potranno mai avere in comune un domatore di draghi, un lupo di mare e una ranocchia? La risposta è semplice: sono nonni, e tutti e tre hanno storie incredibili da raccontare. Anzi, più che storie, autentiche avventure! Così Sofia impara a conoscere l'enorme drago blu di nonno Giovanni; Sara, Paolo ed Elisa scoprono che gli amici delfini di nonno Tano esistono davvero; e Tobia è costretto a trascorrere una notte nella pelle di un anfibio per spezzare la maledizione scritta da sua nonna quando era bambina...

LA NONNA ADDORMENTATA di Roberto Parmeggiani, João Vaz De Carvalho Ed. Kalandraka Italia Età consigliata: da 4 anni Prima di addormentarsi, la nonna cucinava, leggeva e raccontava storie; poi ha cominciato a fare delle cose strane... Uno splendido libro per tutte le nonne e i nonni che dimenticano, per tutti i bambini e le bambine affezionati ai propri nonni e nonne.

L’ACCALAPPIALUNA di Barroux,Séverine Vidal Ed. Clichy (montaggio clip Giuseppe Giberti) Età consigliata: da 4 anni Un nonno e un nipote. Lo schema classico per una storia dolce e poetica. Ma il nonno in questione non è certo dei più tranquilli, con il suo cappellino rosso ha affrontato mille avventure, solcato i sette mari e conosciuto bellissime sirene... il nipotino ascolta e crede ciecamente alle storie del nonno, e fa bene! Basta chiudere gli occhi ed ecco che si ritrova a campeggiare sulla luna insieme al nonno e al loro gattino! Un bel giorno il nonno si sente un po' stanco, è l'ora di passare il testimone... consegna il suo cappellino rosso al ragazzino, ormai giovane adulto, che parte per le nuove avventure e a sua volta le racconta al nonno che ascolta meravigliato e felice!