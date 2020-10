Oroscopo di oggi 3 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 ottobre.

Giove in posizione disturbante, dal Capricorno, può darvi oggi qualche difficoltà ad entrare in completa sintonia con la persona amata, specie se festeggiate il vostro compleanno in aprile. I single vanno a mille in avventure erotiche sorprendenti. Forti del transito positivo di Marte, voi, che siete gli entusiasti dello Zodiaco, mieterete successi facendo valere la vostra mirabile eloquenza, specie se appartenete alla prima decade.

La Luna in serata in Toro vi regala momenti di fusione erotica molto appassionanti. Se siete studenti sui banchi di scuola, Saturno apre la nuova stagione di studi proprio in questo autunno con una sensazione di sicurezza in sé, coscienti di poter toccare la vetta. Economia Aziendale, Legge, Medicina e Chirurgia: sono queste le facoltà in cui sarete favoriti da una sorte più che fausta, molti di voi potranno veder premiate, con le prime applicazioni pratiche, i risultati del lavoro teorico in stage, gruppi di lavoro, specializzazioni di vario genere.

La Luna e Marte vi donano slancio e volontà di migliorare sempre di più il vostro legame di coppia. I single di maggio vivono, invece, straordinari successi erotici, ma non investano troppo in questi incontri: Venere è da oggi contraria dalla Vergine e non assicura passioni durature. Dopo un avvio diciamo tranquillo e piuttosto normale, vi state assestando su posizioni favorevolissime e senza faticare per nulla. L’area matematica potrebbe (e solo all’inizio) richiedere la necessità di un riordinamento delle nozioni, ma poi per il resto si registrerà una lenta e progressiva escalation che culminerà in risultati eccellenti.

Giornata intensa per chi coltiva i sentimenti d’amore. Grandi successi e avventure erotiche di tutto rispetto per i nati in luglio. Insolitamente attivisti, ma anche riflessivi e strategici, i successi per i nati sotto il segno del Cancro sono soprattutto in Matematica e Fisica, Storia e Geografia. Non mancheranno brillanti prestazioni in Diritto ed Economia Politica, in chi si occupa di Discipline Sociali o di Giornalismo.

Passaggio da una fase di coppia più complessa e di lievi incomprensioni (che magari vi avevano caratterizzati nei giorni scorsi), a un momento sereno ed equilibrato, specie se siete nati in luglio. I single trovano occasioni di incontro insperate specie se sono nati tra il 31 luglio e il 4 agosto. Il Sole promuoverà rendimenti di ottimo livello nelle materie umanistiche, in quelle storiche e letterarie. Soltanto per alcuni nati nella seconda decade potrebbe rivelarsi più difficile la comprensione delle Lingue Straniere.

Luna, Venere e Giove transitano in aspetto felice e vi donano una grande espansività sentimentale e passionale. Chi di voi è single deve soltanto darsi un po’ più da fare, uscire dal guscio, non attendere il principe azzurro o la donna dei suoi sogni. Per il nuovo ciclo scolastico dei ragazzi Vergine sui banchi di scuola o dell’università, osserviamo il parterre dei corpi celesti positivi, che apre sicuri traguardi da superare con facilità. Materie al top già adesso, da questo autunno, saranno la Matematica, la Fisica, il Diritto e l’Economia Politica.

La posizione del Sole in congiunzione nel vostro segno vi rende più calorosi ed espansivi con la persona amata, specie se appartenete alla seconda decade. L’efficace sostegno di Mercurio che sta transitando nello Scorpione inaugura una giornata governata da ottimi auspici per gli studenti della scuola dell’obbligo e dell’università. La bella posizione di Venere invierà poi in generale su tutti i nativi del segno, una generale predisposizione ad allargare i propri orizzonti conoscitivi ed andare oltre gli insegnamenti accademici.

Venere e Nettuno, i due astri più legati idealmente alla dimensione emotiva si trovano insieme positivi quest’oggi a darvi manforte per far sì che le vostre quotazioni sentimentali salgano a livelli mai visti. Indubbiamente la stimolazione di Nettuno, pianeta dell’intelligenza, non può che far bene, rinvigorendo lo spirito, offrendo alle menti più brillanti e ambiziose gli strumenti per farsi valere, specie se si è nati nella seconda decade. Le materie umanistiche, storiche, letterarie, sono abbastanza protette, un po’ meno l’area scientifica e logico – matematica.



È un momento “sì” in amore, in particolare per gli amori che partono adesso o sono nati durante le recenti ferie estive. I più fortunati sono senz’altro i nati nella terza decade che provano emozioni nuove, intense, inattese. Gettando lo sguardo all’attività dei ragazzi che sono sui banchi della scuola dell’obbligo o dell’università, incontriamo studenti baciati da un eccezionale momento di grazia planetaria, che invia consistenti successi nelle discipline umanistiche. Per gli universitari, ottime prestazioni in facoltà come Ingegneria, Fisica, grazie alla presenza di Marte a favorirli.

Oggi riuscite benissimo a gestire gli imprevisti con impareggiabile fermezza. Venere e Giove sono positivi per il vostro segno e favoriscono l’accendersi del desiderio e la durata della passione. Si prospetta uno fra i più impegnativi e produttivi anni scolastici per i ragazzi e le ragazze che appartengono al segno e seguono studi e università. Qualche piccola difficoltà di adattamento e comprensione forse si potrà avvertire nell’area umanistica e linguistica, ma verrà presto minimizzata.

Una Luna in serata imbronciata nel Toro non vi fa sintonizzare come vorreste col vostro amore. Sappiate attendere e provate a capire quali sono le sue esigenze e i suoi desideri. Riuscirete a minimizzare ogni contrarietà con la vostra delicatezza di tocco. Le discipline morali, economiche, giuridiche possono farvi un po’ faticare, ma con l’obiettivo di un maggiore perfezionamento e miglioramento della resa complessiva. In evidenza anche una fluida capacità di esposizione scritta che si staglia nettamente su quella oratoria in genere.

Una Luna positiva, tra Ariete e Toro, oggi promette momenti di rara fusione sentimentale ed erotica, sia nelle coppie di recente formazione che in quelle di lungo corso dei nati in marzo. Quasi tutto l’olimpo planetario si schiera a favore del segno tra i più acuti e vivaci intellettualmente. L’area linguistica può essere la sola a soffrire di un certo disinteresse specie nei ragazzi più giovani, ma si tratterà di ostacoli superabilissimi.