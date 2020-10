Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 ottobre.

Vi godete un'atmosfera di particolare distensione e di gioiosa intimità con la vostra dolce metà. Urano si dispone in buon aspetto dal segno con cui intrattenete rapporti di buon vicinato, il Toro e vi apre a una corrispondenza amorosa autentica, specie se siete nati dal 24 al 31 di marzo. Una rapida facilità di esecuzione vi sostiene nello svolgimento della vostra attività quotidiana.

Ottimismo e energia vitale contraddistinguono questa domenica di inizio ottobre. Con la Luna transitante nel vostro segno in congiunzione, avvertite un vero bisogno di nutrire le vostre emozioni quest’oggi. Se siete cuori solitari tuttavia meditate su un possibile "rivoluzionamento" del vostro stato di single. I transiti vi stanno preparando un terreno propizio perché le vostre ambizioni possano essere portate a un felice compimento. Plutone è una risorsa inesauribile e vi fa guadagnare posizioni nel lavoro se anche oggi lavorate.

Potrete avvertire una lieve fase di stanchezza avendo in questa domenica Venere che vi guarda di traverso. La vostra fama di spiriti liberi è smentita questa giornata da una configurazione planetaria di pieno abbandono emotivo. Venere vi vuole teneri e vi induce a più di un sospiro, tentando di riscaldarvi il cuore con la persona amata. Mettete in atto il vostro spirito organizzativo sempre vincente e riuscite a smaltire un'enorme mole di lavoro se anche oggi di domenica siete all’opera.

È necessario non raccogliere le provocazioni e non lanciarvi in avventure di tipo economico che non offrano garanzie totali. La comunicazione con la vostra dolce metà è in questa giornata serena e completa. Luna e Venere, tra Toro e Vergine, vi aprono a uno scambio intenso di parola e di ascolto reciproco che rimettono solide fondamenta al rapporto d'amore. In special modo se appartenete alla prima decade. Meditate oggi di domenica su alcune questioni lavorative. È opportuno adesso tenere basso il profilo e rimandare a dopo le eventuali vostre iniziative più ambiziose.

La vostra naturale bellezza fisica è esaltata dai colori dorati dell’autunno. Con il vostro tipico calore umano inondate la persona amata di gesti magnanimi. Mercurio può tuttavia non farvi ricambiare gli stessi slanci negli stessi tempi. Sappiate pazientare per il momento e non datevi troppi pensieri. Non vi attaccate a una questione senza importanza e procedete spediti con serietà e competenza.

Si aprono le porte di una giornata tra le più favorevoli dell'anno. Restate in ascolto delle esigenze del partner e ne beneficerà la comunicazione nella coppia. La luminosa Venere nel vostro segno vi rende percettivi e previdenti su ogni piccola necessità la persona amata manifesti. Vi godete la domenica, avete concluso la settimana lavorativa con l’intima soddisfazione di aver prodotto e col cuor contento per aver fatto il vostro dovere.

Si innalza il tono vitale, aumenta il buonumore e la voglia di uscire di casa. Siate più comprensivi con la persona amata, aumenterete la sua fiducia e otterrete un miglioramento dell'intesa. Non tutto quel che fate viene apprezzato. Con Plutone contrario è possibile non venire compresi pienamente se nascete dal 13 al 16 di ottobre. Non fatevene un cruccio, il tempo mostrerà a chi di dovere i vostri meriti.

Come diceva una vecchia canzone inglese degli anni ’70 “l'amore è per voi come l'ossigeno”: non potete proprio farne a meno. Venere, se siete single, vi apre a nuovi incontri dove riuscite a sfoderare il vostro fascino facendo conquiste a man bassa, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 29 di ottobre al 5 di novembre. La vostra profonda sensibilità vi fa avvicinare a un collega in difficoltà, probabilmente nuovo arrivato, che tentate di aiutare con vero spirito di equipe.

Avvertite un po' di stanchezza in questa giornata, anche se diversi settori della vostra vita riescono a darvi mediamente una discreta soddisfazione. Con Venere contraria, il partner ha l'impressione di veder affievolito il vostro bell'entusiasmo. Lievi problemi di comunicazione tra i colleghi e collaboratori non vi disturbano più di tanto. Fate però attenzione: Venere e Nettuno contrari non rendono rapidi e chiari i contatti. Rinviate le decisioni importanti a lunedì.

Riuscite a gestire situazioni familiari, non proprio di facile soluzione, usando il vostro consueto garbo, la discrezione e la saggezza. Vivrete oggi una delle giornate più romantiche dell'anno. Preparatevi a vivere momenti di abbandono e tenerezza, anche se siete celebri di essere impassibili sentimentalmente. Non riuscite molto a concentrarvi e a dare il massimo come di solito sapete fare. Se lavorate anche oggi, non vi affannate.

Vi attende un cielo che man mano si va schiarendo progressivamente. Sole e Marte sono positivi e vi forniscono lucidità di giudizio, fiducia e buonumore. Giornata di sentimenti contraccambiati specie se siete nati in febbraio. Per i nati in gennaio, l'invito è quello di non prendere posizioni troppo radicali col partner, ufficiale o occasionale che sia. Sappiate moderarvi e volate basso oggi. Assistete a una pausa di assimilazione: se appartenete alla prima decade dovete reggere a un aspetto difficile di Urano che vi continua a guardare storto. È importante valutare le proprie mosse con estrema cautela e non commettere passi falsi.

La famiglia, con alcune questioni patrimoniali rimaste in sospeso, può assorbire una quantità notevole del vostro tempo. Riuscirete a giungere a un punto d'arrivo e una sicura soluzione nei prossimi giorni. Ritorna una potente gioia di vivere e con questa arriva la voglia di amare. Passionali e trasgressivi, riuscite a stupire il vostro partner fisso oppure occasionale. Potete subire di riflesso il disaccordo che si manifesta tra colleghi. Non prendete parte a quanto accade, vedrete che tutto si chiarirà attraverso un confronto diretto.