Oroscopo del 5 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 ottobre.

Beneficiate del transito di Marte, vostro nume tutelare, che si trova in angolo armonico in congiunzione in Ariete, a regalarvi un tono vitale smagliante e una forma fisica di tutto rispetto. Ottimi i risultati nelle discipline sportive. Specie se siete nati in aprile potrete contare su un momento di grande vigore psicofisico. Giornata di sereno intendersi con la persona amata. I single nati tra il 6 e il 13 di aprile sono gratificati da un’effervescente spirito che rende smagliante la personalità e ne aumenta il sex appeal, proiettando verso un territorio di sicura conquista. Chi è nato nella prima decade e si trova in coppia ha Urano amico, che gli dona una volontà di programmazione invidiabile: si gestiscono i rapporti con razionalità ed equilibrio. Decollano i matrimoni e i progetti di grande respiro. Se appartenete alla terza decade siete obbligati a sostenere responsabilità significative in campo professionale. Saturno e Plutone vi remano contro.

Mercurio in angolo dissonante continua a darvi una certa instabilità, tanto in casa quanto fuori, ma voi riuscite a gestire il tutto. Il cielo si rannuvola un pochino con la Luna che accompagna Mercurio nella contrarietà quest’oggi, provocando qualche difficoltà di comunicazione nella coppia. In particolare i nati dal 10 al 16 di maggio potrebbero fronteggiare cambiamenti inaspettati che gestiranno con le consuete capacità organizzative. Plutone molto bello dal segno del Capricorno sarà il protettore celeste che aiuterà a mantenere solido il legame amoroso e a godere delle gioie affettivo-familiari più autentiche, specie se siete nati nella seconda decade. È sempre Plutone, pianeta lento e potente, a donare un magnetismo speciale capace di ammaliare. Con impareggiabile autocontrollo riuscite a tenere testa a una situazione complicata che si è venuta a creare nel vostro ufficio. Alla chiusura respirate profondamente e siete soddisfatti dei risultati che siete riusciti ad ottenere.

Conferma il periodo moderatamente positivo per molti del vostro segno questa giornata di ottobre. Marte in Ariete, Sole in Bilancia e Urano, tutti i vostri numi tutelari, vi spalleggiano con aspetti magnifici. Non mancano di darvi manforte altri pianeti come la Luna che, vi infonde l’ottimismo, la fiducia nel domani, l’intelligenza. La vostra personalità razionale e nel contempo anche capace di trasgredire avrà modo di esprimersi alla grande, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 17 di giugno. Urano predilige i nati dal 26 al 31 di maggio, specie se single e a caccia di avventure, rendendoli intraprendenti più del solito. Un bel Sole in angolo favorevole dal segno della Bilancia spiana la vostra strada professionale e illumina la carriera, specie se siete lavoratori autonomi, di nuovi folgoranti successi. In modo particolare se appartenete alla terza decade e se avete deciso di abbracciare una libera professione.

Ancora una giornata in cui due pianeti molto congeniali al vostro segno, Venere e Luna, vi danno manforte: approfittatene per non tirarvi indietro di fronte a nulla. I negativi passaggi di Marte, Giove, Plutone e Saturno, specie se siete nati nella seconda e terza decade, sono controbilanciati da quelli positivi di Venere e Urano e di Nettuno. La forza di operare cambiamenti può manifestare vere e proprie metamorfosi nei rapporti traballanti, che vengono rivoluzionati beneficamente. Si prevedono colpi di scena, rotazione di partner o manifestazioni di un rigore razionale che rimettono in chiaro i patti e promuovono un legame maturo. Questi cambiamenti saranno concretamente tangibili soprattutto se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade. Nel lavoro sarete sottoposti a un esame sul vostro operato sia che abbiate una professione dipendente, oppure che si tratti di un lavoro autonomo. Ve la caverete alla grande mostrando le vostre capacità.

Orizzonte astrologico in cui la vostra personalità dinamica ha modo di esprimersi nel modo più congeniale e in armonia alla sua natura diretta, grazie al bel Marte nel segno congeniale dell’Ariete. Un clima astrologico segnato dalla presenza di Venere nella Vergine, buona vicina, arriva a condizionare anche voi quest’oggi, che di solito siete un segno poco sentimentale e portato a vivere le emozioni in maniera bruciante. Non è escluso che eventi che coinvolgono convivenze o addirittura matrimoni, notizie di nascita di figli e, per contro, ribellioni a rapporti di coppia venuti a noia, si possano presentare. Per i single assistiamo alla prevalenza dell’affettività che domina sulle fiamme della passione. Per i nati nella seconda decade impone un momento di riflessione che produrrà una fase di risoluzione alla fine benefica e positiva. Nel lavoro imponete la vostra volontà in maniera brusca con un collega, ma vi accorgete poi che questa mossa è stata benefica e liberatoria, portando a risultati di notevole velocità di esecuzione e conseguente risparmio di tempo.

Positivi i transiti per quasi tutti i Vergine quest’oggi grazie a tanti corpi celesti in angolo favorevole. Solo i nati tra il 9 e il 13 di settembre dovranno fare particolare attenzione, avendo il persistente Nettuno sfavorevole. I passi falsi possono essere compiuti anche da un segno rigoroso e razionale come il vostro. I nati nella terza decade avvertono il portentoso transito di Plutone in benefico aspetto che infonde un magnetismo fisico e mentale eccezionale, che in alcuni fa rinascere storie d’amore quasi finite, o per altri attiva nuovi incontri importanti. Più distesi e fluidi gli scenari sentimentali e passionali dei nati dal 24 al 31 di agosto che godono di una giornata di ottobre da assaporare fino in fondo con la persona amata. Nel lavoro vi saprete distinguere per il vostro impegno e la volontà di saper gestire situazioni di rischio dove altri sarebbero crollati. E ancora una volta dimostrerete di essere grandi professionisti.

Profilo dei transiti planetari positivo. Godete del transito di un generoso e altruista Sole, prima di salutarlo definitivamente e ritrovarlo poi nel prossimo anno. Siete nati dal 24 al 26 di settembre? Grazie una splendida Venere, vostra attuale “madrina” astrologica, i legami sentimentali si dotano di una reciproca stima tra i partner, diventando durevoli nel tempo. Per chi stesse accarezzando questo progetto di durata, si possono prevedere matrimoni e un approfondimento dell’intesa di coppia. Allegria e letizia inondano gli scenari dell’amore, anche in chi ha da poco cominciato un legame affettivo. Per i single ciò che era solo abbozzato o vagheggiato, può diventare adesso una meta raggiungibile. Impegno, dedizione, senso di responsabilità sono le parole chiave che vi apriranno molte porte in campo professionale quest’oggi. Riuscite a gestire molto bene i tempi e i modi di lavoro, incassando l’apprezzamento di chi vi sta attorno.

Previsione astrale in cui i pianeti in sintonia col vostro segno si trovano in angolo favorevole. Si tratta di Plutone e dell’arguto Mercurio a regalarvi un intuito di primordine e la capacità di entrare in empatia con le persone. La magica Venere si trova nel segno della Vergine, favorendo le fortune sentimentali dei nati della prima e terza decade. È possibile che anche le follie amorose più trasgressive siano praticabili e da assaporare con tutto il trasporto sentimentale di cui il vostro segno è capace. In particolare i nati tra il 9 e il 13 di novembre, con il potentissimo transito di Nettuno, in felicissimo aspetto per il segno, possono vivere amori sublimi, ma anche altrettanto liriche illusioni: sarà necessario tenere gli occhi ben aperti, anche perché Urano e Luna oggi ostacolano il vostro segno. Con grande percettività riuscite a comprendere l’evolversi di una situazione lavorativa che appariva particolarmente complicata e a dare precise indicazioni di come venirne facilmente a capo, specie se siete nati nella prima decade.

Nuovo giorno d’ottobre benefico e positivo, anche se Nettuno può disturbare lievemente la vostra quiete mettendovi nelle condizioni di intervenire per ristabilire alcuni equilibri. Ci riuscite con tutto il vostro buon senso. Venere in Vergine scuote le acque per alcuni di voi esponenti del segno più avventuroso dello Zodiaco. In particolare i nati dal 23 al 27 novembre avvertiranno un’insistente irrequietezza che condizionerà i loro rapporti sentimentali sottoponendoli a delle vere e proprie “scosse”. Coloro invece che sono in cerca dell’anima gemella, vivranno una girandola di incontri quest’oggi per una fase giocosa e senz’altro stimolante, ma un po’ frenetica e inquieta. Se siete nati dal 13 al 21 dicembre sarete i più fortunati dal momento che potrete contare sui potenti appoggi celesti, che consolideranno i legami affettivi rendendoli fondati su basi di stima reciproca. Qualche piccolo incidente diplomatico non disturba il clima positivo di fiducia e collaborazione che si respira in ufficio. Il vostro buon senso, la capacità di mettere una buona parola per tutti vi aprono molte porte e vi portano lontano.

Moto dei transiti molto positivo per voi, con quasi tutti i pianeti in splendido aspetto, in special modo Luna e Venere. Non sprecate questi transiti fortunatissimi! Se siete della seconda decade potrete aprire i vostri cuori solitari all’amore o godere a piene mani delle conquiste ottenute. Le storie sbocciate negli ultimi tempi, invece, possono rafforzarsi e regalare anche sorprese impreviste, come la nascita di un figlio. Sempre Nettuno, coadiuvato da Giove, se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 14 di gennaio, dona un fluido speciale nel saper condurre le relazioni con un pizzico di fantasia. I nati tra il 24 di dicembre e il 4 di gennaio, vivificati da ottimi transiti di Venere e Luna, sono in magica sintonia con la persona amata o, se ancora sono soli, hanno ottime possibilità di incontrare l’uomo o la donna giusti per formare una splendida coppia. Con il vostro garbo riuscite a risolvere una questione intricata e complicata che è sorta tra un vostro collega e il datore di lavoro. E alla fine incassate la stima dell’uno e dell’altro.

Orizzonte zodiacale segnato da aspetti dissonanti: Mercurio, Luna e Urano vi remano contro, ma per fortuna c’è l’appoggio consistente di Marte e del Sole. I nati nella seconda decade sperimentano la rifioritura di antichi amori e avvertono aria di freschezza e rinnovamento dei sentimenti. I nati dal 24 al 31 di gennaio sono sottoposti invece alla severa posizione di Urano che chiede impone prove da superare anche negli amori più consolidati; un vero e proprio “bagno di realtà” sarà imposto alle relazioni. Fuori dai giochi rischiosi i nati in febbraio, che godono di un cielo quasi sgombro da nubi; il luminoso Nettuno, nume tutelare del segno dell’Aquario, adesso rischiarerà le menti e permetterà di fare le scelte affettive più in linea con le loro corde. I colleghi creano piccole turbolenze? Mantenete il vostro self-control di fronte a una situazione un po’ complicata che si viene a creare oggi nel vostro ambiente di lavoro.

Profilo giornaliero di inizio mese tutto sommato soddisfacente. Molti pianeti sono a voi favorevoli e vi permettono di arrivare dove vi siete prefissati. E con poco sforzo. Luna, Giove e Saturno sono vostri alleati fermi e fidati, mettendo tutti voi Pesci in situazioni sentimentali e passionali “speciali”, ma soprattutto stimolanti. Favoritissimi per le storie d’amore in cui aleggino romanticismo e una speciale compatibilità delle anime. I nati dal 5 al 15 di marzo, specie se single, avranno una giornata colorata da nuovi incontri. Nettuno e Marte abitano beneficamente in segni congeniali e vi aprono a successi gratificanti e inaspettati. Plutone, accompagnato da un’ottima posizione di Saturno e del vostro nume tutelare, Giove, vi dona l’intuizione per capire come si svolgerà una situazione complicata nel vostro ambiente di lavoro.