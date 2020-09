Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 settembre.

Gioco dei transiti celesti che conclude il mese in modo soddisfacente. I transiti vi danno l’occasione per ottenere quel che vi piace! Sappiate accogliere le loro proposte e non arretrate di fronte alla possibilità di giocarvi nuove chances, di provare a tentare nuovi incontri e contattare persone diverse. State sviluppando un ottimo accordo con i vostri capi grazie anche i risultati ottenuti sul campo di recente. Urano in angolo armonico vi rende facile relazionarvi con chi sta in alto, specie se siete nati nella prima decade arietina.

Delicati, teneri, sospirosi col vostro o la vostra partner, si fa quasi fatica oggi a riconoscervi. La Luna benevola rende la vostra anima ricettiva, capace di mettersi in ascolto di ogni piccolo mutamento, ogni minimo sussulto provenga dalla vostra dolce metà. Attendete una risposta importante e si tratta di risposte capaci di dare una svolta al vostro futuro professionale. Dovete però ancora pazientare. Nettuno vi dice per il momento di soprassedere, poiché non tutto è ancora pronto, non ci sono ancora le condizioni per cui, quello che desiderate si possa realizzare, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 all’11 di maggio.

È questa un’estate che per voi sembra non finire mai! Come mai, però, non riuscite a lanciarvi, come è vostro, verso un’operazione di seduzione appassionata che tanto vi piace e vi diverte? Sarà forse perché un severo Nettuno continua a porvi dubbi! Se siete nati dal 9 al 12 giugno non scommettete troppo su storie che vi sembrano uscite da una fiaba. Con il vostro savoir-faire riuscite ad aggiustare una situazione complicata. Dimostrate di essere dei fuoriclasse, non solo sotto il profilo eminentemente professionale, ma anche quello dei rapporti di lavoro che conducete con spirito di conciliazione.

La Luna è in angolo favorevole e vi predispone a incontri bollenti da un punto di vista erotico, anche se non siamo più in piena estate. Se siete nati tra il 12 e il 23 di luglio vi aspettano situazioni particolarmente piccanti, non fatevi tentare dal vostro tipico gusto per la drammatizzazione e piuttosto smitizzate con la vostra inimitabile ironia. Capaci e puntigliosi, vi imponete con fermezza con un collega che vorrebbe scavalcarvi nelle vostre competenze. Se festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 29 giugno Mercurio vi stimola a non lasciarvi passare neanche una mosca sotto il naso!

Continua il periodo strepitoso per tutti voi Leonesse e Leoni di ogni specie, tipo e decade. Corteggiatissimi, dovrete affrontare l’imbarazzante dilemma di non sapere a chi concedervi, tali e tanti sono i vostri attuali spasimanti. Se siete ancora cuori solitari è proprio arrivato il momento di lasciarvi andare! Riuscite a riprendere una situazione lasciata in sospeso e che era apparsa difficile ad altri vostri colleghi, portandola poi a una soluzione efficace e convincente. Incassate l’apprezzamento dei capi e vi prendete un’altra vittoria che si rivelerà significativa per la vostra carriera.

Venere vi rende appassionati e sicuri di voi stessi nel complicato mondo delle imprese sentimentali. Se siete cuori ancora solitari, potrete approfittare di una sensibilità medianica nell’avvicinarvi a chi vi guarda già facendovi gli occhi dolci. Atmosfere invece particolarmente intense accompagnano chi di voi ha una relazione di coppia stabile. Giove e Plutone premiano le gesta degli avventurieri che non vogliono impegni sentimentali definitivi. Efficienti e insieme brillanti nella vostra attività di ogni giorno: così vi vedono i vostri colleghi e vi restituiscono lo stesso ottimismo che voi sapete regalare loro nel contesto quotidiano.

Saturno vi disturba un pochetto se siete nati nella terza decade. Venere vi aiuta a trovare punti di incontro con la vostra dolce metà che non vi immaginavate, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 22 di ottobre. Chi di voi invece è ancora single può rallegrarsi nell’esperienza di diverse avventure che vivacizzano mente e corpo. Iniziate questa giornata con tutte le carte in regola e lasciando ogni incombenza al posto giusto. Se c’è qualcuno che ha qualcosa da dire, non vi preoccupate di non essere diplomatici (come spesso siete) e fate vedere con forza quel che avete realizzato.

Una giornata di fine settembre molto bella vi attende, preludio di un mese successivo ancora più ricco di emozioni. Tre pianeti in Capricorno vi rendono abbastanza sicuri di voi stessi nelle imprese del cuore che in questo inizio autunno vi accingete a compiere. Se siete ancora single infatti, Plutone, Saturno e Giove vi proiettano verso conquiste inaspettate che vi riempiono di soddisfazione. Plutone e Giove vi spianano facilmente la strada verso quelle mete che vi siete proposti in special modo se siete nati in novembre. Sappiate continuare a dimostrare il vostro impegno e a fare il vostro dovere.

Si conclude questo mese autunnale sotto ottimi auspici astrali. Venere vi rende vivaci, attraenti, brillanti in società. Chi è Sagittario della terza decade si spinge a godere di piccanti successi erotici e fugaci avventure che riescono a tenere alto il morale. I single sono stimolati a provare il gusto per l’avventura. Nettuno non vi dà la possibilità di sentirvi completamente soddisfatti a livello economico – professionale. Specie se appartenete alla seconda e alla terza decade non date eccessivo peso a quel che accade in questa giornata. Sospendete ogni forma di giudizio, tutto si chiarirà meglio in seguito.

Una romantica Luna migliora considerevolmente il vostro umore. È ancora la vostra proverbiale possessività a darvi filo da torcere in questo giorno fine mese! Chi invece ha una relazione di lungo periodo non dia eccessiva importanza a qualche silenzio che la persona amata può manifestare: sappiate comprendere questo suo momento e non vi preoccupate se, temporaneamente, non avete quella sintonia che sperimentate quotidianamente. Mettete in atto la vostra tendenza ad essere oculati e con una mossa molto azzeccata, vi liberate di un pensiero di carattere economico che vi aveva condizionato di recente.

Una bella configurazione astrologica accompagna questo giorno fine mese. È il team Luna - Nettuno a gratificare chi di voi è nato dal 9 al 12 di febbraio, promettendo spettacolari successi amorosi, premiando chi ha saputo farsi avanti con coraggio. Marte dà invece l’energia sessuale che ci vuole per tutti gli Aquario che, nati dal 13 al 17 di febbraio, vogliono provarsi in imprese sentimentali – erotiche difficili. Col senso di responsabilità che sempre vi caratterizza, riuscite a imporvi oggi in ufficio. Con garbo, non lo fate però pesare ai colleghi più sfaccendati e con un piede ancora nel clima di vacanza.

La Luna vi rallegra lo spirito. Chi di voi è un cuore solitario si può spingere oggi verso lidi inesplorati, sicuro di trovare spazi affettivi, dove poter saggiare l’intensità della propria estrosa personalità e il potenziale del fascino spesso notevole. Malgrado il vostro tipico sentimentalismo, siete comunque un segno avventuroso e non di rado infedele, la curiosità per nuove esperienze vi tenta e spesso vi conquista. Un investimento economico vantaggioso vi viene proposto, ma voi, dopo un’iniziale fase di entusiasmo vi lasciate vincere da una voce di prudenza e di oculatezza.