Oroscopo di oggi 27 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 settembre.

Scena astrologica tranquilla in cui la vostra tendenza a mettere allegria tra le pareti domestiche potrà essere un tantino penalizzata, ma giusto per dare una colorazione più autentica e di maggiore spessore ai rapporti. Giove contrario può ritardare, per i nati nella seconda decade, la realizzazione di alcuni progetti d'amore che da tempo si stavano coltivando. Avete un atteggiamento ambivalente col denaro: o troppo prodighi o addirittura quasi avari. Oggi preferirete non darvi pensieri e abbandonarvi ad acquisti facili e spensierati.

In primo piano le conquiste passionali, i cospicui introiti economici e la serenità in famiglia e con gli amici. Nettuno ben disposto vi consente di comprendere profondamente le esigenze del vostro partner, specie se siete nati dal 9 al 12 del mese di maggio. I single con l’appoggio dell’intuito offerto da Plutone scoprono che qualcuno sta cercando di bussare alle porte del loro cuore. Una posizione contrastante della Luna nel segno dell’Acquario vi invita alla prudenza. Dovrete fare maggiore attenzione da questo momento a maneggiare il vostro denaro in modo più oculato.

Fate attenzione a non esporvi troppo nel manifestare le vostre idee, potreste incontrare qualcuno pronto a entrare in polemica con voi. Urano dal segno con cui condividete rapporti di buon vicinato, il Toro, vi rende ispirati creativamente e vi fa tentare romantici balli di coppia con la vostra dolce metà, come il tango. Chi è single incontra nuovi interessi sentimentali durante serate mondane. L’ottima posizione di Plutone, pur non in rapporto con i Gemelli, vi aiuta a essere equilibrati nelle spese e a non esagerare oggi in atteggiamenti troppo parsimoniosi.

Con amici, figli, fratelli o sorelle create quella particolare atmosfera, affettuosa e premurosa, che solo voi sapete nutrire. La vostra natura sentimentale ha modo di esprimersi sia in un rapporto fisso che se vivete in un incontro occasionale. Emozioni alle stelle in serata, specie se si tratta del primo appuntamento di coppia. Considerate il denaro un mezzo e non un fine. Per questo siete uno dei pochi segni a dargli l’importanza che merita. E non vi disperate se ne avete poco o tanto, quanto basta è sufficiente.

Il clima di allegria è reso ancora più vivace e divertente da una buona posizione di Venere che è ospitata nel vostro segno e vi rende simpatici e amabili con chi più vi piace. C’è un'aria di euforia, tutta da assaporare insieme alla persona amata. Se appartenete in particolare alla prima e alla seconda decade del vostro segno, avrete l’imbarazzo della scelta per partecipare a iniziative che nutrono l’armonia di coppia. Urano ancora contrario dal segno del Toro non vi consiglia bene negli acquisti che dovete realizzare, specie se appartenete alla prima decade: sappiate usare prudenza e oculatezza senza spingervi troppo oltre nelle manovre economiche.

Le passeggiate in riva al mare o negli spazi aperti di campagna: è in queste condizioni che sperimentate una vera condizione di benessere. Il vostro carattere generoso ed espansivo vi apre, se siete single, a essere corteggiati un po' in tutti gli ambienti in questo periodo. Attenti alle spese, oggi potreste essere decisamente prodighi, malgrado la fama di segno oculato, fin troppo in certe occasioni.

Psicologicamente in questa giornata sentite il bisogno di relax, di quelle vostre pause di silenzio e di quiete fondamentali per ricominciare a sentirvi in armonia con voi stessi. Di fronte ad alcuni "ostacoli del cuore" vi mostrate battaglieri e non farete fatica ad avvicinarvi alla meta che vi siete prefissata con chi vi ha conquistato. Nella gestione del denaro siete parsimoniosi, ma oggi trasgredirete da questa vostra attitudine: il Sole vi farà abbandonare ad un atteggiamento più libero nelle spese.

Riuscirete a mettere ordine, concordia e armonia in alcuni rapporti tra i familiari, che si erano un po' fatti tesi o addirittura incrinati negli ultimi tempi. Effervescenti e vitali, coinvolgenti e ricchi di senso dell’umorismo: così vi vogliono Mercurio, Sole, Saturno, Giove e Plutone, che adesso stanno transitando in posizione per voi favorevolissima. Sapete riempire l'esistenza della persona amata di brio e passione, ma non dimenticate di inserire pure la vostra proverbiale grinta, unita pure a quella dolcezza che tanto vi contraddistingue. La vostra condizione ideale è l'ozio assoluto e totale. Se siete in un momento di temporanea vacanza, Giove vi promette la soddisfazione di questo vostro desiderio, accompagnandolo col relax di sonni prolungati che racchiuderanno sogni rivelatori.

Se amate le grandi nuotate e siete alla temperatura e nel luogo ideale per poterle ancora fare, la situazione dei pianeti è per voi perfetta. Se siete single, contate sulla capacità di ascoltare il vostro prossimo, tale attitudine vi renderà più seducenti che mai con chi vorrete conquistare. Tralasciate invece di parlare di voi stessi e di dare consigli non richiesti. Non smentite purtroppo la vostra fama di segno spendaccione e oggi vi lasciate andare allo shopping selvaggio. Cercate di essere più prudenti.

Se siete nati nella terza decade del segno sfruttate le vostre caratteristiche con facilità e, nella maggioranza dei casi, in modo vincente. Non vi piace molto il chiasso festaiolo e la grande confusione di questo periodo post vacanziero e desiderate un'atmosfera più quieta da vivere col vostro partner. Grandi exploit amorosi invece per tutti i single nati in dicembre. Non vi frenate di fronte a un acquisto che vi tenta proprio oggi e scordate la vostra oculatezza economica che sempre vi condiziona e a volte vi limita.

Il pensiero di una situazione un po' stagnante dal punto di vista professionale vi invita per il momento alla cautela nelle scelte. Le esigenze del cuore, se siete single, diventano urgenti. Con la Luna che continua a guardarvi amorevolmente, potete scommettere sulla buona riuscita di conquiste a cui ambite da molto. Dopo gli impegni lavorativi stressanti dei giorni scorsi, avete la necessità di staccare del tutto la spina e di fare molto moto all’aria aperta se la stagione ancora lo consente.

Giornata di settembre in cui molti corpi celesti risplendono a vostro favore e quasi vi eleggono davvero a segno più fortunato del momento. Mercurio e Urano promettono atmosfere irripetibili con la persona amata, tanto da sfiorare la magia di momenti unici. Mai come adesso avreste bisogno di rilassarvi, di recuperare la spensieratezza. Se siete donne la Luna esalta la vostra eleganza e bellezza fisica. Se amate il mare, e le condizioni ambientali ancora lo permettono, potrete tuffarvi e immergervi nelle sue acque rigeneranti che vi doneranno ancor più fascino, freschezza e tonicità.