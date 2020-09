Oroscopo di oggi 25 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 settembre.

Venere in Leone vi spalleggia aprendovi a nuove conoscenze e aggiustando anche alcuni rapporti familiari che avevano subito qualche lieve crisi. Giove vi stimola a usare la razionalità per ogni iniziativa, specie se festeggiate il compleanno dal 5 al 15 aprile. Non è da escludere che possiate, in questo momento, affidarvi a un personaggio molto autorevole che vi fornisca ottimi consigli. Sole e Mercurio contrari, vi invitano ad essere più altruisti valutando bene interessi e bisogni di chi avete accanto. Con Venere nel generoso Leone e se siete nati nella terza decade non vi sarà difficile. Il vostro quadro astrologico lavorativo è in piena fase di espansione e di conferme sulla bontà dei risultati ottenuti. Sono in arrivo moderati guadagni che aspettavate da tempo. E Marte, specie se appartenete alla terza decade, lavora per voi con l'intento di farvi arrivare a posizioni di rilievo.

Prospetto astrale abbastanza fortunato: pianeti rapidi danno manforte ai lenti, già da tempo a vostro favore. Il pianeta della razionalità, Saturno si accompagna positivamente anche a quello che rappresenta l'estro artistico, Nettuno. Mettete in gioco la vostra creatività in ogni campo, in contesti piccoli e grandi. E vi godete i vostri successi, con un pizzico di leggerezza. Nettuno e Luna fanno di tutto per addolcire il vostro cuore. Se siete in coppia vi piacerà farvi cullare dalle note di un sentimento contraccambiato. Se siete cuori liberi, vi lascerete tentare da un legame intenso e profondo. La Luna nel segno amico del Capricorno vi aiuta a intuire che un progetto di lavoro, apparentemente fruttuoso, non è poi così conveniente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di aprile al 3 di maggio.

Fine settembre in pieno vigore con Sole e Mercurio in felice aspetto. Chi è avanti con l'età, può vivere quasi una nuova giovinezza, specie se festeggia il compleanno nella prima e nella terza decade. Chi svolge attività fisica è soddisfatto da ottime performance: siete al massimo dello sprint, vivaci e pimpanti. Il Sole, specie se festeggiate il vostro compleanno in maggio, vi fornisce energia vitale da vendere. Venere in Leone coinvolge positivamente il vostro segno regalandogli sensibilità e intuito nei sentimenti. Questo aspetto astrologico esalta inoltre il vostro romanticismo e promette unioni intense, specie se appartenete alla terza decade. Fate solo attenzione a lasciar scorrere in libertà le emozioni e a non forzare nulla. Se siete al lavoro, l'impegno quotidiano non vi stanca. Un fausto Mercurio vi dona efficienza e serietà, specie se appartenete alla terza decade.

Una grande energia vitale vi giunge da felici aspetti celesti di Venere e Urano. Sentite il bisogno di affermare voi stessi in ogni campo della vostra esistenza. Giove, imbronciato, vi invita a fare un bilancio e a soppesare quanto siete riusciti a conquistare e quante mete ancora vorrete raggiungere. Sarà Nettuno a mostrarvi la strada e a indirizzarvi verso quelli che sono i vostri veri obiettivi. Venere nel segno amico buon vicino del Leone, vi regala poi una buona disposizione d'animo per vivere amori recenti o antichi con tutta la vostra intensa passionalità, ma senza mancare di tenere fermo il baricentro della vostra razionalità. Il momento di stallo nella vostra professione è denunciato dal Sole, da Saturno e Mercurio, tutti e tre in posizione dissonante verso il vostro segno. È opportuno non forzare la mano e non avanzare pretese.

Scena astrale contraddistinta da qualche contrarietà planetaria ma superabile grazie al vostro temperamento fiero e ardito. Un gruppo di pianeti vi porta un po' di stanchezza e di nervosismo, ma dalla vostra ci sono il Sole e Mercurio. Dimostrerete forza di volontà di fronte a qualche piccola prepotenza subita in famiglia. In questo ultimo weekend del mese di settembre la vostra voglia di staccare da tutto si fa ancora più intensa. Controllate l'aggressività, che potrebbe turbare il vostro equilibrio. Venere porta bisogno di privacy con il vostro amore, che tuttavia, ora non vi può accompagnare in questo vostro desiderio. Sappiate accontentarvi per il momento di quel che vi può dare, specie se siete nati in luglio. Esplosione di passione con Marte in Ariete per i single della terza decade. I lavoratori di primordine come voi sono una merce rara e preziosa. Mercurio mette in luce l'impegno appassionato che donate nell'attività svolta.

Quadro astrale di fine settembre piuttosto gioioso con passaggi planetari molto positivi. Urano, il vostro pianeta governatore, colora di tinte vivaci le vostre giornate. Ottimismo, voglia di conoscere gente nuova, facilità nel risolvere le piccole e anche le grandi incombenze quotidiane: tutto questo è opera del vostro grande benefattore, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto. Una dissonanza celeste può complicarvi un poco la vita sentimentale. C'è la necessità di recuperare gli spazi di intimità nella coppia: sappiate trovarne il modo, con il vostro equilibrio e la sapiente capacità di coinvolgere la persona amata. Vi aiuta oggi la Luna nel comprendere le emozioni chi vi è accanto. Non vi lasciate trascinare in qualche sfida con i colleghi, in cui si voglia mettere alla prova la vostra abilità professionale. Con Plutone amico, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade, andate avanti per la vostra strada.

Una strepitosa Venere nel segno amico del Leone vi stimola a sviluppare concretamente alcuni vostri progetti cominciati in precedenza. Mercurio vi promette fortuna e successo, specie nelle iniziative che coinvolgono associazioni, società e contratti stabili. Non manca la presenza di un razionale Sole, che vi sosterrà apportandovi buon senso e ottime capacità di programmazione. Il tutto se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 12 del mese di ottobre. Gli astri assecondano la rapidità delle vostre azioni in campo amoroso, specie se si tratta di nuove relazioni in cui dare mosse spiazzanti e contro corrente. Con Venere al vostro fianco il successo è assicurato. Risolvete, con il tipico piglio volitivo, le complicazioni che intralciavano il procedere spedito di un progetto cui tenevate molto. Incassate quel che avete realizzato e trovate anche il tempo di proporre, a chi di dovere, altre vostre idee, in special modo se siete nati in ottobre.

Il satellite delle emozioni, la Luna, nell’amico segno del Capricorno contribuisce a schiarirvi l’orizzonte e il cielo si presenta finalmente sereno. Giove, Nettuno, Plutone e Saturno lavorano per la vostra affermazione personale e per alcuni di voi preparano straordinarie e inaspettate rivincite in ogni campo. Sorridenti e pieni di vita, affrontate anche le eventuali difficoltà con prontezza di spirito e senso dell'umorismo. Non vedete l'ora di ritemprarvi in questo ultimo fine settimana di settembre, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 30 di ottobre. Plutone vi favorisce rendendo la vita amorosa particolarmente intensa. Chi vuole colmare il suo cuore si dia da fare e salti sul treno delle buone occasioni. Sul lavoro, Venere contraria vi toglie un po' d'intuito nel capire i colleghi e i superiori. Fermatevi a riflettere e, nei giorni seguenti, riuscirete a recuperare una visione d'insieme più aderente alla realtà.

Nettuno vi intralcia un po’ il cammino dei nati in dicembre. Tuttavia, con un po’ di impegno questo potrà rappresentare per voi lo stimolo per darvi da fare e raccogliere i frutti di quanto avete seminato in precedenza. Vi giungono conferme di come, nel recente passato, avete ben operato in casa, in ufficio, nella cerchia delle vostre amicizie e questo vi darà una mano per continuare lungo la strada intrapresa. Non abusate delle vostre energie: dedicatevi, con lo slancio di cui disponete, alle imprese sportive che sempre vi appassionano, ma vedete anche di non stancarvi troppo. Veri e propri colpi di fulmine: è Marte, da tempo benefico per il vostro segno, a farli scoccare, specie se appartenete alla terza decade. Non ve ne pentirete, specie se siete in cerca dell’anima gemella. Serietà, intelligenza, capacità di prodigarsi per gli altri sono le qualità che sapete giocare nel campo del lavoro. Sarà Marte ora a metterle maggiormente in luce.

Venerdì di fine settembre che fa risplendere un cielo limpido. Giove e Saturno vi infonderanno sicurezza in voi stessi. La Luna sarà benevola, sempre nel vostro segno, e vi farà stare attenti a non prendere abbagli, aiutandovi a scegliere con cura i vostri alleati e procedere con fermezza nelle decisioni importanti. Agili e svelti, nell’imminenza del fine settimana, potrete scegliere l'attività che più vi aggrada. Anche se lo stato attuale della salute è molto buono, con Marte e Mercurio ostili, gli astri vi invitano a controllare il benessere delle ossa e della pelle. Il Sole continua a essere imbronciato. C’è la necessità di ascoltare col cuore le esigenze della persona amata oggi: non vi tirate indietro! Usate tutta la vostra capacità di comprendere e dare ascolto. La Luna vi favorisce con sensibilità e tenerezza. Non ve ne pentirete. Riaperto questo nuovo ciclo lavorativo, vi avviate verso ambiziosi percorsi professionali.

Si annunciano alti e bassi, con qualche pianeta che vi rema contro, ma voi siete incrollabili come una roccia. Non a caso il vostro segno riesce, con leggerezza, ilarità, senso dell’umorismo, a governare tempeste complicate. Forse siete stati un po' distanti dalla vostra famiglia nell'ultimo periodo e ora verificate gli effetti di questa assenza. Rimboccatevi le maniche e agite: l'azione combinata di Sole e Mercurio in Bilancia vi fornisce la grinta necessaria per risollevare la situazione. Per il vostro tempo libero, può però bastarvi poco: vi fanno stare bene la lettura o il gusto per le passeggiate solitarie all'aria aperta. State portando avanti una bella storia cominciata durante l’estate, ma scoprite quanto impegno e applicazione costante costi. Niente vi verrà regalato, ma se ci saprete fare la meta di un legame serio e durevole si avvicinerà. Nel lavoro non riuscite a esprimere con la solita efficacia il vostro pensiero.

Può essere messo in luce, oggi dai moti planetari, il vostro lato più inafferrabile. Urano e Plutone vi rendono ambiziosi e, sotto sotto, un pochino prepotenti. Se sommiamo a questo quadro anche la presenza di Marte nel buon vicino Ariete scopriamo che, in questo momento, è urgente per voi ritrovare la dolcezza e la tenerezza. Sappiate allontanare la tentazione di mostrarvi “tenebrosi”. È un momento in cui avete bisogno di svaghi e distrazioni, oltre che di esercizio e movimento fisico. Con un bel Nettuno a favore potete organizzare una gita o un viaggio che diventerà per voi un vero farmaco. In amore create una complicità che non ha pari. Il pianeta dell’eros e del desiderio, Plutone, vi è accanto oggi insieme a un passionale Giove e produce momenti di sintonia profonda sul piano fisico e passionale. Saturno benefico, se nati in marzo, vi rende più organizzati e dinamici del solito sul lavoro.