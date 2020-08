Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 agosto.

Se siete nati dal 5 al 15 di aprile avrete modo di dichiararvi con chi vi ha rubato il cuore e di trovare un’ottima disposizione d’animo. Le coppie stabili vivono un rinnovamento dell’ardore erotico, specie se festeggiano il compleanno dal 7 al 20 di aprile. Se rientrate nella routine lavorativa scoprite che avete di fronte un ventaglio di possibilità in cui poter far crescere la vostra attività. Sappiate programmarvi e anche consigliarvi con i colleghi o gli amici fidati che ne sappiano più di voi, per approfittare dei giri di boa che si stanno decidendo nella vostra azienda.

Firmamento sereno – variabile per voi. Momento moderatamente positivo per i sentimenti, grazie alla buona posizione di Venere Cancro e della Luna, che dalla Vergine vi inviano buoni influssi. Se siete alla ricerca della vostra “metà ideale della mela” con cui unirvi, Nettuno vi può indirizzare efficacemente verso la direzione giusta, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 13 di maggio. Non date però oggi peso a una polemica di un collega che attraversa momenti di suo nervosismo.

Marte è in angolo positivo nell’Ariete e voi vi sentite indubbiamente sollevati e vivificati in famiglia e nel gruppo di amici che frequentate abitualmente. I pianeti vi stimolano a sortite audaci in campo erotico. Se siete single, la tentazione di spostarvi su più tavoli da gioco è abbastanza elevata! Se fate una professione che a che fare con la comunicazione, Nettuno imbronciato se appartenete alla terza decade, vi provoca qualche difficoltà di ripresa.

La Luna nel segno amico della Vergine vi aiuta a contrastare qualche piccolo inciampo. Alcune situazioni amorose diventano per voi “dolcemente complicate” e questo vi eccita e vi stimola ancora di più. Vi prende una certa stanchezza al rientro dalle ferie e forse vi si aggiunge anche un cumulo di impegni in più, che non vi aspettavate. È arrivato per voi il momento di chiedere l’aiuto a chi molte altre volte voi avevate sostenuto e appoggiato, quando ne aveva bisogno.

Una bella combinazione planetaria vi sorregge, senza porsi troppi problemi di parteggiare spudoratamente ed esclusivamente per voi! La vostra dolce metà vi dimostra dedizione e tenerezza: apprezzate tutta la sua manifestazione d’affetto e ricambiate di buon grado, specie se appartenete alla terza decade leonina. Chi di voi è ancora single ha la possibilità di salire su una giostra di incontri e di conoscenze nuove che hanno tutta l’aria di diventare rapporti profondi. Una bella Luna in Vergine, specie se siete nati dal 30 di luglio al 7 di agosto, vi dona l’ottimismo e la leggerezza di spirito per non stancarvi.

Cielo che si presenta punteggiato da astri a voi sempre più benevoli quest’oggi. È Plutone a firmare i vostri successi erotico – amatori di questo periodo. Se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 16 di settembre, anche se siete avanti negli anni, vi potreste stupire di voi stessi e raccogliere vittorie insperate tra le lenzuola. Da serio segno di Terra infaticabile quale voi siete, il lavoro non vi stanca, se raccoglie la vostra approvazione.

Qualche baruffa amorosa l’annunciano la posizione di Luna e Saturno che vi creano inciampi nella comunicazione con la vostra dolce metà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 21 di ottobre. La voglia di trovare la concordia è fortissima, dunque risolverete con prontezza in serata qualsiasi fraintendimento. Rientrate in ufficio col vostro smagliante sorriso, ma trovate intorno a voi qualche lamentela e insofferenza. Fate buon viso a cattivo gioco e non vi curate di chi si vuol sempre lagnare.

Se avete da poco aperto una relazione a due, questa è destinata a rafforzarsi e a prendere sempre più il volo. Chi di voi è un cuore solitario, non disdegni i contatti con i nuovi social media in circolazione, pur con i dovuti filtri, potrà ottenere incontri esaltanti e, al limite, amicizie che sono destinate a rafforzarsi. Urano nel segno vostro dirimpettaio astrologico del Toro vi pone qualche situazione di noia e di apatia, se ritornate già al tavolo del pc in ufficio e specie se siete Scorpioni di ottobre.

Con la nuova settimana molti Sagittario hanno ripreso l’attività consueta. Giove, il vostro paladino ideale, si dispone in aspetto magnifico specie se siete nati nella seconda decade nel segno buon vicino del Capricorno. Chi invece ha una relazione fissa, si gode un momento di corrispondenza di amorosi sensi, specie se festeggia il compleanno nella prima e nella seconda decade del vostro segno. Il Sole e Marte vi donano saldezza di equilibrio, ma anche l’energia vitale necessaria per ripartire da dove eravate rimasti.

La positività della Luna, ancora un altro giorno nel segno amico della Vergine, vi accompagna, aiutandovi a sciogliere alcuni dubbi sentimentali che vi avevano attraversato negli ultimi giorni. Se siete invece single, sarete oggi nella condizione di dover scegliere. Se riprendete la vostra normale attività consueta, da bravo segno di Terra, non vi sentite gravati da fatiche. La quotidianità è per voi il segnale del sereno scorrere dell’esistenza che voi accettate molto tranquillamente.

Ottimi auspici astrologici vi aprono a una giornata in cui, via via, tutte le negatività passate saranno definitivamente fugate. Voi esponenti di questo gruppo di gradi zodiacali dovrete far attenzione a non spingervi troppo in là in certe richieste sentimentali eccessive, da fare alla persona che avete accanto. Inversamente, se siete single, dovete essere più intraprendenti e sapervi proporre con chi fa battere il loro cuore. Se siete ritornati in ufficio e di fronte al vostro pc, avrete la determinazione e l’intelligenza per raggiungere oggi il massimo risultato con il minimo sforzo possibile.

Il Sole resta ancora in Leone ma per poco e un nuovo ciclo sembra chiudere la pienezza della stagione estiva. È vero che il pianeta deputato al sentimento, Venere, è benefico per il vostro segno, ma non pensate che la strada sia così in discesa. È bene che siate prudenti, specialmente voi che siete nati in marzo: spingervi troppo in là significherebbe automaticamente andare in battaglia. Se siete ritornati in ufficio, inutile dirlo, vi prende uno stato di apatia e di noia che difficilmente potrete cancellare. Per adesso farete, di necessità virtù.