Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 agosto segno per segno

Orizzonte dei transiti planetari molto vivacizzato da varie presenze. C’è la necessità di contemperare la parte affettiva e sentimentale della relazione d’amore con quella passionale e erotica. Quale il testo classico che può farvi appassionare se ancora non lo avete ancora conosciuto o letto? Potrebbe essere il bellissimo “Un amore” del geniale Dino Buzzati.

Ciclo dei transiti decisamente buono in questo nuovo giorno d’agosto. Rapporti familiari e amichevoli rallegrati da una felice corrispondenza di intenti vi garantiscono una giornata d’estate serena. Non solo passione e eros, ma anche un’intesa intellettuale profonda e feconda vi riesce a legare alla vostra dolce metà. Quale il libro che per voi potrebbe stimolare la piacevolezza della lettura nella quiete estiva? Per restare ai classici, i transiti planetari odierni suggeriscono il bellissimo “Le braci” dell’Ariete Sandor Marai.

Sarete più affascinanti e seducenti del solito, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 22 di maggio al 2 di giugno. Mercurio, Marte e il Sole tra i segni amici di Ariete e Leone, vi riscaldano la vita di coppia inserendo scoppiettanti elementi di passionalità. Se siete in vacanza e volete leggere o riprendere un testo di un autore amato, eccovi il classico Francis Scott Fitzgerald con “Tenera è la notte”.

Cielo sereno – variabile per voi in questo giorno di inizio agosto: Luna e Marte in Ariete vi remano contro. Niente di preoccupante. Giornata che appare un po’ condizionata da alti e bassi sotto il profilo sentimentale. È possibile che senza volerlo si creino gelosie nella vostra dolce metà, magari senza che ne siate proprio consapevoli. Un’autrice capace di farvi vivere molte emozioni nella lettura è l’ungherese, Scorpione, Agota Kristof.

Nuovo cielo d’agosto in cui alcuni favori dei pianeti si alternano a contrasti. In famiglia in particolare, Urano avverso dal segno tecnicamente ostile nello Zodiaco il Toro (ma non nella vita), vi stimola a cercare un confronto dialettico con figlie e figli. Mercurio e il Sole, entrambi nel segno del Leone, vi aprono a bollenti passioni estive. Un consiglio di lettura nel relax e nelle potenzialità riflessive della vacanza estiva, può essere il bellissimo “Gita al faro” scritto della geniale e indimenticabile Virginia Woolf.

Gioco dei transiti discreto in questa giornata di agosto. In particolare sono in evidenza i rapporti tra figli e genitori e sorelle e fratelli. Dovete faticare un poco oggi a sintonizzarvi pienamente con la persona amata. Siete placidamente in vacanza sulle rive del Mediterraneo o nel verde della campagna? Potrà senz’altro interessarvi leggere un classico della letteratura universale come “Cecità” del geniale Josè de Sousa Saramago.

Prospetto dei passaggi planetari di questo nuovo giorno d’agosto che vi vede tra i segni più fortunati dello Zodiaco. Un magico influsso planetario che miscela sentimenti e eros, tenerezza e passionalità vi illumina la giornata da un punto di vista affettivo. Avrete modo di sperimentare emozioni tanto che vi troviate in una relazione di coppia stabile o Consiglio di lettura (o rilettura) per l’estate, il bellissimo “Orlando”, dell’Aquario Virginia Woolf.

Astri che volgono sempre più verso un cielo sereno per voi. Solo i rapporti con sorelle e fratelli, figlie e figli richiedono maggiore cura e attenzione da parte vostra. Momento decisamente favorevole per la dimensione emotiva e affettiva del rapporto di coppia, con Nettuno che continua a navigare nelle acque del segno amico dei Pesci. Un libro per l’estate? “Suite Francese” di Irène Némirovsky, il suo romanzo più famoso.

Firmamento astrale di quest’oggi abbastanza luminoso con diversi pianeti in angolo favorevole. Mercurio, Giove e il Sole collaborano a far sì che il vostro legame sentimentale vi dia la soddisfazione della serena stabilità e della fiducia. Quale il libro da leggere se siete sotto il solleone o nel placido ristoro di dimore fresche e arieggiate di campagna o montagna? Per la natura avventurosa del vostro segno, Venere nel segno creativo del Cancro, suggerisce lo stupendo Medicus di Noah Gordon.

Prospetto dei transiti odierni abbastanza promettente, l’unica negatività è rappresentata dal pianeta Marte nel segno nemico amatissimo dell’Ariete. Sono giochi che vi vedono spesso vincere partite sentimentali o erotiche complicate, ma estremamente stimolanti. Se avete una relazione d’amore stabile e siete nati nella seconda decade capricornina vi godete una fase di placido scorrere del ménage di coppia, senza che vi risulti monotono. Quale il romanzo che potrebbe toccare le vostre corde se siete già in vacanza? Potrebbe trattarsi del classico “Guerra e pace”.

Il segno dell’Aquario è oggi illuminato da transiti in maggioranza positivi. Solo la vita familiare può lamentare qualche mancanza e nel rapporto tra i figli o tra sorelle e fratelli. Nuovo giorno in cui l’amore si può scrivere con la A maiuscola. Un grande classico che la pigra aria estiva può farvi scoprire o riscoprire, è il colto e poetico Le memorie di Adriano, della Gemelli Marguerite Yourcenar.

Su tutti i settori quello familiare vi dona le migliori soddisfazioni, specie nel rapporto genitori figli. Plutone è il Dio che vi tiene per mano per tutto questo mese d’agosto, consentendovi di ottenere esperienze affettive (e in parte anche erotiche), indimenticabili. Per voi, segno sognatore per eccellenza il classico da proporre è uno dei tanti stupendi dello scrittore tedesco naturalizzato svizzero Hermann Hesse: si tratta del mitico Siddharta.