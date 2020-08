Giochi con me? Le buone maniere e i viaggi

Ormai le vacanze sono arrivate e sotto l'ombrellone o tra i sentieri di montagna, quale compagnia migliore di un buon libro? Ecco dunque bimbi alcune proposte da leggere, da gustare e da assaporare tutto d'un fiato!

C’è modo e modo di Margaret Wise Brown Ed. Mondadori Ragazzi (montaggio clip Cecilia Palmeri) Età consigliata: da 3 anni È meglio entrare in casa coi piedi puliti o fangosi? Masticare con la bocca aperta o chiusa? Condividere i giocattoli o tenerli tutti per sé? E ancora, qual è il modo giusto di usare le posate? O di avvicinarsi a un cagnolino? Grazie a parole semplici e situazioni contrapposte, diventa facile e divertente imparare le buone maniere e vivere in armonia con gli altri! https://www.ragazzimondadori.it/libri/ce-modo-e-modo-margaret-wise-brown-9788804713579/

Magnifica Jane Austen - Orgoglio e Pregiudizio di Katherine Woodfine e Emma di Katy Birchall Ed. Battello a vapore Età consigliata: da 9 anni

A più di 200 anni dalla sua morte, Jane Austen è ancora considerata una delle più grandi scrittrici di sempre. Questa nuova collana, riscritta e illustrata per un pubblico dai 9 anni in su, introduce le giovani lettrici al "fenomeno" Austen. I primi due titoli della serie, riccamente e delicatamente illustrata, sono affidati a due penne d'eccezione: la pluripremiata Katherine Woodfine e l'amatissima Katy Birchall. (in libreria dall’8 settembre)

Grande viaggio intorno al mondo di Geronimo Stilton Ed. Piemme Età consigliata: da 7 anni Pronti, partenza... via! A Topazia è iniziata una grande gara: la "Top Race. Topi intorno al Mondo". Sette le squadre che si sfideranno, e gli Stilton non potevano mancare! In 31 giorni, dovranno raggiungere dieci tappe misteriose dopo aver risolto enigmi e superato prove di ogni tipo, come in un'appassionante caccia al tesoro. Dall'Italia ai Paesi Bassi, dalla Gran Bretagna alla Francia, e poi ancora Spagna, Stati Uniti, Australia, Cina, India, Egitto e... una tappa finale a sorpresa! Sarà un'avventura intorno al mondo davvero stratopica! Ma chi riuscirà a vincere questa grande gara? https://www.ibs.it/grande-viaggio-intorno-al-mondo-libro-geronimo-stilton/

Iole la balena mangiaparole di Gioia Marchegiani Ed. Gribaudo Età consigliata: da 6 anni Iole è una balena molto speciale. Non si nutre di plancton, ma delle parole che un poeta solitario lascia cadere nel mare. Con quelle parole scartate dal poeta, Iole inventa bellissime storie per i suoi amici calamari, pesci e stelle marine. Un libro che celebra il potere dell'immaginazione e la ricchezza delle parole, custodi di infinite avventure possibili. https://www.ibs.it/iole-balena-mangiaparole-ediz-illustrata-libro-gioia-marchegiani/e/2000000038582

Pezzettino di Leo Lionni Ed. Babalibri Età consigliata: da 5 anni Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere un pezzetto di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello stupore e della felicità: "Io sono me stesso!". https://www.ibs.it/pezzettino-ediz-illustrata-libro-leo-lionni/e/9788883622908

Alla scoperta del pianeta Terra Ed. Usborne Età consigliata: da 7 anni Uno spettacolare libro con illustrazioni a tutta pagina sulle tante meraviglie del nostro pianeta, dalle cime delle montagne più alte alle profondità degli oceani, passando per ogni continente come in un viaggio virtuale. Pieno di curiosità e informazioni, dati e cartine che spiegano i segreti della Terra. https://www.usborne.it/consulta-e-acquista/il-catalogo/categoria/3/rpt/PlaT/pianeta-terra/