Oroscopo di oggi 5 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 agosto.

Venere in splendido aspetto dal segno volitivo dei Gemelli vi apre a una giornata di scoppiettanti novità che vi rallegrano lo spirito. Accoglienza e generosità non vi fanno difetto nell’espressione dei vostri sentimenti. Venere, Sole e Marte, ben messi col vostro segno e specialmente se siete nati nella seconda e terza decade, elevano ancor più queste vostre attitudini speciali e con cui sapete circondare il vostro (o la vostra) partner. Il Sole riceve oggi un aspetto celeste benefico da Marte. È possibile ne risentiate indirettamente, con un’eccitazione notevole tra il desiderio di “spendere e spandere”.

È il benefico Saturno a guidare gli effetti positivi di quel che vi accade in questo bel mese di agosto. Nettuno vi guarda con gli occhi dolci e vi apre a un sentimento d’amore corrisposto cui non saprete dire di no. Se appartenete alla terza decade taurina preparatevi a un momento di intensa fusione emotiva con il vostro o, la vostra, partner attuale. Una configurazione astrale che coinvolge il pianeta del denaro, Giove, presente nel segno molto congeniale del Capricorno, vi aiuta a tenere ben stretti i cordoni della borsa, specie se appartenete alla seconda decade taurina.

Previsione dei transiti in linea di massima positiva. Sole e Venere vi aprono a svolte guidate dalla razionalità in campo affettivo e amoroso. In special modo se festeggiate il vostro compleanno in giugno. Se ancora non siete insieme in una casa comune, potrete avviare presto piani di convivenza, oppure ancora farvi attrarre dall’acquisto di una dimora di abitazione. È probabile non riusciate a gestire il vostro denaro con la consueta oculatezza. Tenete sempre in mano il timone della razionalità e difficilmente metterete in atto scelte sbagliate o inopportune.

Urano e Venere vi promettono una giornata dove la vostra affettività si potrà esprimere in modo felice e appagante. Specie se appartenete alla seconda e terza decade cancerina avrete modo di sentire pienamente la corrispondenza col vostro (o la vostra) partner. Successi strepitosi per i single delle tre decadi. Giove, corpo celeste eminentemente legato alle risorse economiche, forma un cattivo aspetto per il vostro segno: fate attenzione a tenere ben piantati i piedi per terra e non lasciarvi trascinare in acquisti futili, o troppo impegnativi per le vostre tasche.

È necessario avvicinarvi con più dedizione alla persona che avete accanto. Se siete single il vostro animo è predisposto in questo fine settimana completamente verso il gusto per l’avventura. Non è escluso, però, che, contrariamente alle aspettative, vi troviate alle prese con un incontro che va ben oltre le prospettive della fugacità e del possibile gioco. Un difficile aspetto di Urano non vi fa essere oculati nelle spese. Specie se siete nati dal 24 al 29 di luglio fate attenzione a non esagerare.

Saturno e Mercurio vi garantiscono una piena sintonia con la persona amata. Specie se appartenete alla terza decade verginea, potrete contare su una facilità di intendervi, che è tutta merito della combinazione che esiste oggi tra l’analisi concreta e la lucidità precisa e coerente della vostra mente logica. I single si godono un momento di felice evasione. State attenti a non esagerare negli atteggiamenti troppo tirati che vi facciano vedere come tirchi.

Saturno si mostra abbastanza imbronciato per voi nella sua posizione celeste in questa giornata di inizio agosto. È possibile che alcuni vostri atteggiamenti troppo rigidi incidano negativamente sul rapporto di coppia facendovi apparire prepotenti o dominatori con il vostro atteggiamento un po’ giudicante. Se festeggiate il compleanno dal 14 al 18 di ottobre una passione rara vi incendia invece i sensi. La vostra tipica tendenza a sminuzzare il denaro disperdendolo in tante piccole e frivole spese inutili, trova oggi una buona possibilità di espressione nel vostro comportamento.

Quadro astrale di inizio agosto gratificato dalla presenza della Luna che continua la sua benevolenza astrale per il vostro segno. Urano può accentuare i vostri difetti principali che sono appunto quelli di un temperamento viscerale, cervellotico, instabile, dominatore. Una dissonanza celeste di Sole, Mercurio e Urano che incrocia il vostro segno, in special modo se festeggiate il vostro compleanno in ottobre, può rendervi oggi un po’ tirati con il denaro.

Oggi è in evidenza la parte passionale ed erotica dell’amore che trionfa su quella più espressamente emotiva e sentimentale. Se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di novembre al 6 di dicembre godete di un apporto di esuberanza vitale tutta da spendere con la persona che avete accanto; sia che sia la compagna o il compagno di una vita, oppure se si tratti di una passioncella estiva. La tendenza a spendere il vostro denaro è in evidenza quest’oggi in modo deciso. Specie se siete nati in dicembre avete da tenere un po’ a freno i cordoni della borsa in questo momento!

Urano vi apre una nuova giornata di agosto che si manifesta sotto i migliori auspici. In amore, attenzione a non far venir fuori la vostra tipica possessività, che, Giove, sia pur in angolo positivo specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 17 di gennaio, potrebbe far saltare oggi fuori. Se avete a che fare con spese di qualsiasi genere, questa giornata mettete in funzione il radar della vostra impareggiabile oculatezza! Giove, pianeta del denaro, sempre in congiunzione nel vostro segno, potrebbe rendervi stranamente spreconi.

Moto dei transiti per questa nuova giornata di agosto un po’ altalenante. Luna, Venere e Giove si trovano ancora in angolo benefico. Vi risulta difficile coniugare la parte dell’impulso e del desiderio erotico con la continuità e la costanza degli affetti. Marte gratifica il vostro segno e dovrebbe aver collaborato a farvi rimpinguare le vostre tasche, specie se fate parte degli Aquario della seconda decade.

Venere in angolo disarmonico dal segno dei Gemelli vi rende meno esuberanti del solito da un punto di vista erotico, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 20 di marzo. Adesso, però, quel che più sembra importarvi è la corresponsione d’amorosi sensi, l’incastro emotivo che prende decisamente il sopravvento su quello passionale. La vostra generosità è in costante espansione, ne darete oggi prova con parenti, amici, conoscenti che si intratterranno con voi casualmente. Questo in special modo se appartenete alla pescina terza decade.