Luigi Berlusconi, presto le nozze con la fidanzata Federica Fumagalli

Iniziano i preparativi per le nozze dell’anno. Luigi Berlusconi, ultimogenito del Cavaliere , e la sua fidanzata storica Federica Fumagalli si sposeranno. La data è ancora top secret, si vocifera di una cerimonia blindata tra settembre e ottobre a Milano, dove sul sito del Comune sono comparse le pubblicazioni di matrimonio. Un amore nato all’università nove anni fa, quando entrambi frequentavano la Bocconi. La proposta era arrivata nel giorno Natale dell'anno scorso e probabilmente a causa del lockdown per l' emergenza coronavirus la coppia è stata costretta a posticipare l’evento.

I futuri sposi

Di Luigi è nota la riservatezza, ha quasi 32 anni, lavora nel mondo della finanza ed è presidente della Holding Quattordicesima, che detiene il 21,4% di Fininvest. Federica ha trent’anni, viene da Sirone, è figlia di un imprenditore noto di Lecco e lavora come Pr in una società di comunicazione che ha fondato con un amico. E mentre fervono i preparativi, Berlusconi Jr è già stato avvistato dal settimanale Chi un paio di settimane fa a Lampedusa con alcuni amici, sembra per iniziare un lungo addio al celibato.