Al via la decima edizione del Cortona On The Move con mostre e eventi

Pronta per la ripartenza, la decima edizione del festival internazionale Cortona On The Move, impegnata nella valorizzazione della fotografia documentaristica che compie una svolta verso il visual narrative.

Il programma

In programma eventi e mostre concepite con un forte spirito costruttivo che è alla base della ricerca della nuova normalità, sempre nel rispetto delle normative previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Ed è proprio questo il tema centrale del primo festival italiano che riparte nell’era post-coronavirus. “The COVID-19 Visual Project” è la piattaforma online nata dal team di Cortona On The Move in collaborazione con Intesa Sanpaolo - main partner del festival - con l’obiettivo di creare un archivio e una memoria storica collettiva sulla pandemia.

Mostre ed eventi

Sarà esposta una selezione dei lavori che sono stati commissionati dal festival per formare l’archivio: il racconto del dolore di questi mesi sia cattraverso le immagini di importanti fotografi che attraverso quelle satellitari dell’Esa – Agenzia Spaziale Europea, che ritraggono scenari mai visti come l'assenza di vaporetti a Venezia, la riduzione del biossido d'azoto, le flotte di aerei rimasti in parcheggio.

Incontri con i fotografi

Dall’11 luglio al 27 settembre, con una possibile proroga per il mese di ottobre, saranno 21 le mostre esposte a Cortona, in varie location, a Palazzo Capannelli, all’aperto nel centro storico del borgo toscano e nella Fortezza del Girifalco. Sono previsti anche incontri con i fotografi dal 24 al 27 settembre.g Un grande evento che ha un obiettivo importante, condurre turisti e residenti in un viaggio unico nella magia del borgo di Cortona attraverso la narrazione delle storie del nostro fragile e meraviglioso mondo.