Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 luglio.

Si innalza il livello del vostro entusiasmo e si amplifica la vostra focosità di carattere, unita a una scintillante voglia di vivere. La vostra voce riempirà di echi tutto lo Zodiaco. In amore potrete infatti giocare il ruolo che più vi piace, facendo veramente la “parte del leone”. Avete la netta sensazione che nessun traguardo sia irraggiungibile, nessuna meta impossibile. Se festeggiate il vostro compleanno dal 22 al 27 di marzo potrete avere un’inaspettata, ma convenientissima proposta per cambiare attività e l’occasione sarà quella da cogliere al volo, senza esitare.

C’è una gran voglia di tenerezza e di romanticismo che serpeggia, con improvvisi attacchi di abbandono sentimentale, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di maggio. L’avanzamento nella carriera è ciò a cui voi tenete di più. Adesso, però, dovrete fare capo alla vostra pazienza e non pretendere risultati immediati. Occasioni propizie potranno esserci per coloro che occupano posizioni di potere o che lavorano in campo artistico.

Attendete passioni travolgenti e colpi di fulmine irresistibili? Con la posizione di Marte nel segno a voi molto congeniale dell’Ariete, tale ipotesi è, da questo momento, altamente probabile. Se invece siete Gemelli introversi, che, in armonia alla vostra natura più profonda, desiderate vivere in tranquillità, nel tepore degli affetti collaudati e sicuri, è anche possibile che gli astri assecondino in questo momento il vostro desiderio. La professione è per voi fonte di notevoli soddisfazioni quest’oggi grazie alla serietà dell’impegno e all’innata facilità di contatti umani (se il vostro è un lavoro col pubblico).

Alcuni problemi potrebbero manifestarsi in campo familiare, dove sarà necessario mettere al loro posto i rapporti con i figli, i fratelli e le sorelle. Per molti di voi ci potrà però essere la tentazione, fortissima, di dominare il partner con la forza della vostra personalità: dovrete fare attenzione a non esagerare e a valutare bene l’altro, per evitare passi falsi e situazioni che, con Saturno negativo, potrebbero portare a dissapori. Lo Zodiaco promette occasioni di successo per tutti voi che avete un’attività professionale molto creativa o legata a espressioni artistiche.

Se siete single si profilano all'orizzonte grandi novità. Se, invece, festeggiate il vostro compleanno tra il 14 e il 17 agosto, vi potrete accorgere che è giunta l’ora di mettere la testa a posto. Giornata molto proficua per voi che avete saputo giocare bene le vostre carte e non avete commesso errori di valutazione. Sapete che non è tempo di essere troppo fiduciosi, né approssimativi: il momento è fondamentale per muovervi con fermezza di giudizio, rigore logico, di fronte alle buone occasioni lavorative che avete sottomano.

Momento di placida routine e di tranquillità in amore. Volete vivere i sentimenti giorno per giorno, senza ansie né preoccupazioni, condizione molto apprezzata da tutti voi, pratici e concreti appartenenti al sesto segno dello Zodiaco. Non ci sono particolari difficoltà da superare quest’oggi, ma nemmeno grandi traguardi da conquistare. Plutone, specie se festeggiate il vostro compleanno in settembre, vi fa dedicare, con tenacia, al consolidamento delle vostre posizioni o al lavoro preliminare per preparare un avanzamento futuro.

Venere nel segno vostro fidato amico, i Gemelli, vi regala buoni auspici di allegria, di brio e scanzonata socievolezza. Chi di voi saprà agire da persona matura, rinunciando una volta tanto ad essere un eterno adolescente, potrà assaporare i frutti di un amore totale e di un’intesa perfetta. Il quadro lavorativo è discreto, specie per chi lavora in equipe o in società con altre persone. Ci saranno discrete facilitazioni nel trovare l’affiatamento necessario e un ottimo accordo indispensabili per il successo comune.

Urano contrario vi apre a un momento in cui è giusto affrontare la realtà, mettendo da parte sogni e illusioni. Specie se siete nati nella prima decade del segno, le fantasie non vi servono più. Alcuni di voi saranno costretti ad assumersi responsabilità e a prendere decisioni, che poi, in una visione di lungo respiro, si riveleranno azzeccate e positive. Mettete da parte le ambizioni e i traguardi prestigiosi: oggi è opportuno saper guardare con lungimiranza.

È un sabato in cui ritornano entusiasmi e gioia di vivere. Se siete nati tra il 25 e il 30 di novembre Marte in aspetto favorevole vi dà il desiderio di stabilizzarvi. Se invece siete nati giusto qualche giorno più avanti di dicembre, dal 10 al 14, tutto cambia. L’irrequieto Nettuno è ora il segreto ispiratore del vostro comportamento e sarete esposti al pericolo, per voi delizioso, di un colpo di fulmine che potrebbe cambiare tutta la vostra vita. Inizia un momento chiave per il vostro successo: arrivano occasioni propizie per un salto qualitativo nella carriera o per la conquista di posizioni di prestigio.

Se festeggiate il vostro compleanno tra il 9 e il 14 di gennaio state imparando la lezione di lasciarvi andare a vivere i sentimenti senza troppo esercitare l’autocontrollo cui siete abituati. Se, invece, siete nati tra il 22 e il 31 di dicembre, potreste avvertire un vago desiderio di ribellione verso legami troppo soffocanti. Vi aspettano piccoli, costruttivi traguardi nel diligente lavoro di tutti i giorni. Se appartenete alla seconda decade le prospettive sono molto buone, specie se vi occupate di attività artistiche.

Una configurazione fortemente rinnovata da alcuni pianeti che hanno mutato la loro posizione a vostro favore vi accompagna quest’oggi. Positive sono le indicazioni per i nati in febbraio. Più complesse le vicende dei nati nella prima decade del segno che, con Urano ancora contrario, possono trovarsi di fronte a un bivio e costretti a dover fare una scelta sentimentale. L’ottimo quadro planetario favorisce in questa giornata di luglio le attività commerciali e quelle che richiedono un contatto con il pubblico: è un settore dove non dovrebbero mancare le buone occasioni e neppure le soddisfazioni.

Una bella armonia in famiglia accompagna lo scorrere di questo sabato di luglio. La vostra tendenza all’amore romantico trova il terreno fertile per entusiasmanti colpi di fulmine che vi capitano senza neanche accorgervene, dall’effetto di stupore e sorpresa e con un’atmosfera quasi magica. Una particolare prudenza deve essere oggi osservata in tutti gli investimenti finanziari e nei movimenti che potrebbero dare risultati assai diversi da quelli sperati. Stesso discorso se fate un lavoro collegato col commercio e la vendita. È possibile che molti di voi si trovino ad affrontare in questa giornata spese impreviste che potrebbero essere motivo di lievi preoccupazioni. Fate particolare attenzione a come gestite le sostanze se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 9 di marzo.