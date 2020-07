Giochi con me? Leggiamo e componiamo...

L'estate è ormai arrivata e con lei le vacanze. La nostra rubrica non va però in vacanza. Rimarremo qui per proporvi letture per i vostri bimbi e anche qualche gioco scaccianoia.

IL RE DEL CASTELLO di Marica Bersan Ed. Gribaudo (Voce narrante Caterina 5 anni) ETA’ DA 5 ANNI Nel bosco è spuntato un gommone gonfiabile a forma di castello, portato dal vento. Tutti gli animali vogliono giocarci e si forma una lunga fila. Quando la lepre Leonilda ruba il posto al porcospino Orazio, gli animali iniziano ad azzuffarsi. Ciascuno vuole essere il re del castello... Possibile che non riescano proprio a mettersi d'accordo? Una storia buffa e divertente che parla di condivisione, amicizia e sostegno reciproco. https://www.hoepli.it/libro/il-re-del-castello/9788858026496.html

GIOCHI DA FARE IN AUTO-PICCOLI PASSATEMPI Ed. Usborne DA 6 ANNI Un pratico libretto pieno zeppo di giochi e attività divertenti per non annoiarsi durante i viaggi in macchina: trova le differenze tra macchine da rally, risolvi un crucipuzzle con i cognomi di piloti famosi, fai un quiz sulle macchine del cinema e tanto altro. I giochi e le attività comprendono elementi che si trovano all`interno di un veicolo o che si possono vedere dal finestrino durante un viaggio. https://www.cittadelsole.it/it/prodotto/ZR38408

LA RAGAZZA CHE IMPARO’ A VOLARE. STORIA DI SIMONE BILES di Viviana Mazza ed. Mondadori DA 8 ANNI Simone Biles è nata nel 1997 ed è alta un metro e quarantadue (anche se a volte bara e dice un metro e cinquanta). Ha sempre avuto le braccia muscolose. Per questo i compagni di scuola la chiamavano "la soldatina", anche se lei cercava di non prendersela troppo. Ha avuto un'infanzia complicata, Simone, e ha scoperto che è importante cercare di cadere sempre in piedi... nella vita come nella ginnastica artistica, il suo sport, dove non devi mai esitare, alla fine dell'esercizio, perché anche un piccolo errore può costarti una medaglia. E lei ne ha vinte tante, da sola e con le sue migliori amiche, le ragazze della nazionale statunitense. Le è toccato affrontare grandi difficoltà per arrivare sul gradino più alto del podio, ha dovuto sconfiggere incubi e paure, ma ce l'ha fatta, ha avuto la meglio, ha eseguito salti e piroette che nessuno aveva mai neppure provato e ha davvero imparato a volare, grazie alla sua arma segreta: un'inesauribile gioia di vivere. La storia vera di un'atleta eccezionale, raccontata dalla penna appassionata di Viviana Mazza e illustrata dalle immagini emozionanti di Elisa Macellari. https://www.mondadoristore.it/ragazza-che-imparo-volare-Viviana-Mazza/eai978880472836/

CONCERTO PER CARABATTOLE di Norma Jean Haynes, John Langstaff, Ann Sayre Wiseman Ed. Terre di Mezzo DA 7 ANNI La musica è dappertutto ed è di tutti. Con questo manuale si scoprono nuovi suoni e come riprodurli. Si impara a costruire strumenti a corda, percussioni e fiati con materiali semplici e di recupero. Si sperimentano cimbali fatti di coperchi, armoniche di bicchieri, chitarre nate da una scatola. Con questo manuale è possibile costruire ben 35 strumenti diversi. E, bacchette alla mano, scoprire i principi di ritmo e armonia. Basta un po’ di fantasia per comporre, suonare, dirigere la propria orchestra. E infine registrare il proprio capolavoro. https://www.terre.it/prodotto/concerto-per-carabattole/

L’APPARTAMENTO MISTERIOSO. VIA DEI TANTI di Federica Morrone (Gribaudo) da 5 anni Nel condominio di Via dei Tanti, in un appartamento al primo piano, vive Luna, di cinque anni, con la mamma. Poi c’è Toto, sette anni, che abita lì con la mamma e Mario, il suo compagno. La mamma di Alì arriva dai Balcani e suo papà dall’Iraq: entrambi sono fuggiti dalla guerra. Shanti e Lali sono state adottate, mentre Giacomo ha una sorellina che non può camminare. Sono bambini che giocano, litigano, fanno pace… A osservare le loro avventure c’è Mio, il gatto rosso della via, il gatto di tanti e non di uno soltanto. Una serie di libri dedicati al delicato tema delle famiglie non convenzionali: famiglie monogenitoriali, con bambini adottati, stranieri, famiglie allargate con fratelli di madre o padre diverso, o in cui un membro è portatore di handicap. Una “normalità” che troppo spesso i bambini affrontano in solitudine, senza specchi, esempi, racconti. Questi libri illustrati si propongono di affrontare tali argomenti senza pretese didattiche, ponendosi come strumento che possa semplicemente permettere al bambino di percepirsi, riconoscersi, sentirsi dentro una realtà di cui legittimamente fa parte. https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/lappartamento-misterioso/

MASHA E ORSO. FILASTROCCHE DELLE EMOZIONI AA.VV. Fabbri Editori DA 3 ANNI Gioia, tristezza, paura e rabbia… quante emozioni! Tutte diverse, ma tutte importanti! Impara a riconoscerle insieme a Masha e al suo inseparabile amico Orso e scopri tutti i trucchi per affrontarle con serenità e tanto divertimento. https://fabbrieditori.rizzolilibri.it/libri/masha-e-orso-filastrocche-delle-emozioni/

BLAKE FOLGOLDO – L’INVESTIGATORE CHE NON ESISTEVA di Fabrizio Altieri Ed. Piemme DA 10 ANNI Lucca, 1903. Manlio Molesti, caporeparto della Manifattura Tabacchi, è stato ucciso. Dell'omicidio viene ingiustamente accusata la sigaraia Nadia, madre della piccola Olga e di Claudio che, per distrarre la sorellina, passa il tempo a inventare storie: è dalla fantasia del ragazzo che nasce Blake Folgoldo, investigatore italoargentino armato di fucile e chitarra che gira solo a cavallo. Per uno strano scherzo del destino, proprio lui, l'investigatore che non esiste, dovrà salvare Nadia e stanare l'introvabile colpevole... https://www.edizpiemme.it/libri/blake-folgoldo-linvestigatore-che-non-esisteva