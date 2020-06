Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 giugno.

Una solare Venere nel segno dei Gemelli, vi permette di vivere questa domenica in bellezza. La sintonia con la persona che avete accanto è il risultato del vostro equilibrio, della discrezione e capacità di ascolto. Lavorate anche oggi di domenica, magari in un’attività di tipo commerciale e legata al mondo del turismo? Se maneggiate denaro liquido, avete buone possibilità di farlo circolare e scambiarlo in modo equilibrato o fruttuoso, a seconda della competenza e dello scopo di attività.

Arrivate alla domenica di fine mese con un po’ di fiatone. Alcune problematiche familiari vi hanno dato da fare, non poco. La dea dell’amore Venere, insieme a Mercurio, vi sorridono. Fate attenzione, tuttavia a non essere possessivi, ma approcciatevi alla persona amata con il vostro senso di accoglienza, di amabilità un po’ paterna (o materna, a seconda dei casi). Siete al lavoro anche oggi? Non sempre si riesce a realizzare quella completa sinergia tra tutte le competenze. Sappiate tenerne conto e non vi seccate più di tanto, se siete responsabili del rendimento di altre persone.

Nell’ultima domenica di giugno potete contare su una combinazione di pianeti piuttosto stimolante per voi. Un bisogno di sintonia che sia esclusivo all’interno del legame a due, vi anima. Non vi si richiede una prova d’amore, ma volete, in questa giornata, vedere una piccola conferma in più del vostro accordo di coppia, a tutti livelli, fisico, mentale, spirituale. Se siete Gemellini nati tra il giorno 2 e il 12 del mese di giugno è molto probabile la possiate ottenere. Precisione, competenza, grandissima professionalità: questo esibite oggi se dovete lavorare in un giorno di festa, portandovi a casa una notevole soddisfazione per quel che avete fatto.

La nuova configurazione odierna dà modo ai pianeti che sono già in angolo favorevole di potenziare i loro effetti benefici su voi. Equilibrio di passione e di sentimento, inserimento di eros e trasporto emotivo: con queste caratteristiche vi affacciate a una nuova storia d’amore che vi prende completamente. Se festeggiate il compleanno nella prima e terza decade sia Nettuno che Urano operano vere e proprie rivoluzioni nel vostro cammino. Lavorate anche oggi? Chiudete il mese rispettando perfettamente le scadenze e programmando già il lavoro futuro.

Una domenica in cui programmate tutto con la vostra consueta facilità di esecuzione, ma anche con un certo esigente perfezionismo. C’è bisogno di recuperare un contatto più esclusivo con la persona amata, forse vi siete circondati recentemente di troppe persone, sia pure amiche, che hanno lievemente distolto l’affiatamento che esiste nella coppia. Riprendetevi gli spazi che sono solo vostri. Chi di voi è single si lancia verso esaltanti avventure e se è nato nella terza decade ha buone opportunità di divertimento e di appassionanti esperienze. Rispettate le competenze che vi sono state assegnate oggi se lavorate di domenica e vi liberate, con abile diplomazia, da un impegno gravoso che vi poteva portare via tempo e fatica.

Scena domenicale che vi vede corteggiati da tanti pianeti positivi: dalla Luna a Mercurio, da Giove a Plutone, da Urano al Sole, solo per citarne alcuni. Il Sole continua a favorire la stabilità delle relazioni solide e a promuovere progetti che danno svolte capitali alla vostra vita, sia pure programmate con tempi molto lenti e ponderati. È possibile un ritorno di fiamma per chi aveva il cuore solitario. Siete liberi professionisti? Un ottimo aspetto di Plutone vi infonde le energie creative per pensare a nuove possibilità espressive nella vostra attività. Specie se festeggiate il compleanno tra il 13 e il 16 settembre, potrete contare oggi su idee geniali che vi danno spunti allettanti.

Un quadro estivo sereno e luminoso vi apre a questo bel giorno di festa di fine mese. Il rispetto della libertà, degli spazi, dei tempi del vostro compagno o della vostra compagna di vita, è la migliore qualità che il vostro segno possiede e che mette in pratica nell’ambito dei rapporti di coppia. La dimostrate tutta, proprio in questa domenica, guadagnandovi la dedizione più completa della vostra dolce metà. Attenti, scrupolosi, diligenti, chiudete il mese con il vostro consueto senso del dovere.

Il prospetto dei transiti di questa domenica di fine mese è discreto. Urano vi stimola a volere un rapporto più ravvicinato con la vostra dolce metà. Provate ad ascoltare le ragioni del vostro o della vostra partner e muovetevi con tutta la delicatezza che ci sapete mettere. Valutate, oggi che è domenica, una proposta di lavoro molto prestigiosa e remunerativa prospettata nei giorni scorsi. Nettuno e Giove, in angolo benefico, vi aiutano a guardare gli effetti a breve e a lunga scadenza di un possibile grosso cambiamento professionale. Questa previsione è più riscontrabile se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 di novembre.

Con questa domenica d’estate vi affacciate al punto culminante della stagione con tutto il vostro entusiasmo. Impegnatevi di più, se siete in una relazione di lunga durata e non date per scontato il rapporto di coppia. La vostra proverbiale generosità, l’altruismo, il calore umano, vi aiutano a minimizzare eventuali possibilità di contrasto. Lavorate anche di domenica? Senso del dovere e rispetto assoluto dei vostri colleghi, dei collaboratori, dei capi, questo è il tratto dominante del vostro comportamento sul posto di lavoro. Ne raccogliete i frutti in questa giornata, guadagnandovi stima, fiducia e un grande rispetto.

Profilo dei transiti di questa ultima domenica di giugno abbastanza buono. Plutone, astro dell’eros, vi dona una grande capacità di conquista se siete single. Nettuno, nel segno romantico dei Pesci, vi aiuta a modificare i vostri atteggiamenti specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di gennaio. Svolgete il vostro lavoro con particolare cura e non vi date pena se faticate più di altri. Se anche oggi che è domenica lavorate, però, il vostro livello di pazienza potrebbe aver raggiunto il limite e può portarvi ad avere reazioni, che comunque saranno sempre beneducate e rispettose da parte vostra.

Si rasserena il vostro cielo con l’arrivo di Marte nell’alleato Ariete mentre Venere è nel segno amico dei Gemelli: insieme vi illuminano il cammino. Bellezza, equilibrio, quiete: questo chiedete (e ottenete) nella relazione d’amore. L’autorevolezza che vi contraddistingue è frutto della vostra acuta mente logica. Saturno ospitato nel vostro segno ne è il paladino e, in modo molto efficace in questa domenica di fine mese, se anche oggi lavorate. Questa ipotesi previsionale è più riscontrabile, se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 24 di gennaio.

Sole, Urano, Mercurio e Plutone vi consentono di muovervi su terreni a voi meno congeniali. Potreste incontrare qualche piccolo “ostacolo del cuore” nel rapporto con la vostra dolce metà. Per fortuna Nettuno è in angolo super positivo in congiunzione nel vostro segno e vi offre la possibilità di variare i vostri interessi e piaceri erotici. In special modo se siete nati nella terza decade. Attivissimi se anche oggi che è domenica lavorate, chiudete il mese con risultati di primordine. Chi di voi è in fase di avanzamento di carriera e attende una risposta dai “piani alti”, si prepari: novità positive da questo punto di vista sono in arrivo.