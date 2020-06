Oroscopo di oggi 29 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 giugno.

Rimbomba nelle orecchie un nuovo squillo di fanfara grazie al vostro nume tutelare, Marte, ritornato a sorridervi. In amore, cresce in voi il livello di affettività con chi avete conosciuto da poco. La vostra natura infuocata vi rende eccessivi e forse totalizzanti. Venere in angolo armonico, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 12 aprile, vi suggerisce di non esagerare. Sul lavoro, infine, una promozione aleggia per voi nell’aria. Marte estremamente positivo crea le condizioni giuste: tenetevi pronti.

Si apre una giornata di positive novità che vi alleggeriranno alcune normali incombenze quotidiane. In amore, non vi abbandona un fluido Nettuno e vi regala una giornata di intensa corresponsione amorosa con la vostra dolce metà, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 12 di maggio. Non scordiamo inoltre Giove, che collabora ad incendiare passioni indimenticabili. Sul lavoro, infine, potrete contare su una grinta vitale e una capacità di difendere le vostre prerogative. Quest’oggi la vostra timidezza sembra essere scomparsa del tutto.

Profilo giornaliero dei transiti che vi trova in perfetta forma. In amore, se siete alla ricerca dell’anima gemella, quest’oggi il vostro cuore ritorna ad essere decisamente affamato, per via di un Marte ritornato a sorridervi. Venere in aggiunta vi infonde una nota poetica di desiderio che vi anima e vi spinge a volervi misurare con sfide importanti. Accettate la corte di una persona cui non avevate assegnato troppo importanza: potrebbe rivelarsi quella giusta. Infine, efficienti, brillanti, ma anche equilibrati, mostrate di essere i migliori in ufficio: ma per questo non vi montate la testa, cercate di conservare la vostra classica sobrietà.

Quadro dei corpi celesti discreto in questa giornata di giugno. Mercurio e il Sole transitano ancora nel vostro segno e vi forniscono l’intelligenza e calore umano da vendere. Anche in amore continua il vento della positività. Venere transita in angolo benevolo per voi, dai vicini Gemelli, specie se festeggiate il vostro compleanno in questo mese di giugno. Sia che siate in coppie consolidate oppure che abbiate da poco avviato un legame amoroso, il vostro spirito affettivo è alle stelle: letteralmente benedetto dal cielo. Novità di grande peso si annunciano per chi di voi è nato nella seconda decade cancerina. Gli splendidi transiti planetari promettono, infatti, lieti eventi, come: avvento di cicogne, matrimoni e acquisti di case. Sul lavoro, infine, la vostra capacità di mettere pace tra i colleghi è quel di cui in ufficio non si può fare proprio a meno. Il vostro carattere conciliante è quel che ci vuole per essere presi come “punto di riferimento” e modello.

Scenario odierno del tutto mutato: Marte da ieri è nel segno dell’Ariete. Si sciolgono molte tensioni dei giorni scorsi in ambito familiare e vi permettono di avere il cuore e la testa più leggeri. Non tutto però è ancora come vorreste. In amore, la dissonanza simultanea di Saturno e Urano può creare qualche piccola divergenza di opinione tra voi e la persona che avete accanto, in special modo se siete nati tra il 23 e il 30 di luglio. Fate passare qualche giorno e, preferibilmente, per un po’, non toccate l’argomento. A breve Saturno non vi disturberà più e avrete Marte a sostenervi. Per quanto riguarda il lavoro, infine, non vi fate scalfire da qualche scaramuccia esterna che si verifica tra colleghi nervosi.

Si allontano, in parte alcune negatività, e, psicologicamente, anche alcuni alti e bassi del tono e dell’umore che vi avevano caratterizzato. In amore si prospetta una giornata positiva, specie se siete nati dal 14 al 18 di settembre. Gli influssi di Giove e Plutone molto positivi in Capricorno continuano infatti a illuminarvi il cammino, sia che siate in una coppia stabile sia che viviate una relazione più libera e disimpegnata. Ci sono per voi momenti di intensa complicità che toccano oltre alla sfera fisica anche quella mentale. Sul lavoro, infine, non vi adombrate troppo se vi sembra di aver subito una scorrettezza e andate avanti col vostro cammino responsabile. Il tempo vi ripagherà e con gli interessi dovuti.

Prospetto dei transiti completamente benefico in cui si inserisce solo qualche negatività astrale che potrebbe far innescare alcune micce. Non cedete alle provocazioni e da bravo segno d’Aria muovetevi con serena leggerezza. In amore, Marte vi è tornato a dare qualche contrattempo dal segno per voi tecnicamente ostile dell’Ariete. Riuscite a reggere benissimo ugualmente grazie al vostro fascino. Fate però attenzione a non creare inutili gelosie nel vostro partner. Infine, per quanto riguarda il lavoro, oggi dovrete fare buon viso a cattivo gioco per stemperare eventuali tensioni ed evitare il crearsi di ulteriori problemi.

Attenti e intuitivi: così vi vuole Mercurio, vostro nume tutelare, che transita nel segno amico del Cancro e amplifica il raggio delle percezioni. In amore, vi fa compagnia un bel Giove che regala grandi successi, specie se siete nella folta schiera dei cuori solitari e se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 di novembre. Anche perché un incontro su cui non avevate riposto alcuna speranza si rivela estremamente positivo. In ambito lavorativo, infine, vi sentite ritemprati dall’ultimo weekend trascorso e riprendete la vostra attività in ufficio con dinamico senso di concretezza e saggio realismo. Il tutto vi consente di macinare una discreta quantità di lavoro.

Ben visti dal portentoso Marte, potete contare oggi sui suoi favori più preziosi. Fra tutti questi doni, l’estro e la fantasia che vi permette di scommettere sulla possibilità di dare un impulso rinnovatore e geniale ad ogni situazione. In amore, avete voglia di calore e intimità con la persona che avete accanto. Con la Luna armonica, finalmente, si diradano alcune nubi passeggere. In particolare, siete fortunati voi Sagittari che festeggiate il compleanno dal 23 novembre al 2 dicembre. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, in ufficio dovete fare i conti con un superiore un po’ troppo ostinato. Per fortuna il vostro buon carattere e la sicurezza in voi stessi vi permettono di non seguire troppo le intemperanze del capo.

Un cielo che vi fa ritornare un po’ con i piedi per terra dopo una lunga fase contrassegnata da eventi piacevoli. Ciononostante in amore, se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 13 di gennaio, c’è aria di novità. Abbracciate con entusiasmo tutto ciò che la vita che vi propone con la certezza di avere accanto la persona giusta. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, in questa giornata sappiate agire con la vostra consueta oculatezza e quel pizzico di diffidenza popolare per le manovre azzardate.

Si apre un nuovo ciclo che vi vede in ottimo stato fisico e mentale. Marte è ospitato oggi nel segno amico dell’Ariete e vi carica di entusiasmi, non facendovi pesare più di tanto la routine. In amore, Venere continua la sua lunga e benevola azione. Se siete nati nella seconda decade, avrete la possibilità di esprimere con vigore le emozioni che vi legano alla persona che adesso vi fa battere il cuore. In particolar modo se vivete una relazione giovane, o una bella passione da poco fiorita. Sul lavoro, infine, seguite con scrupolo i vostri doveri e non vi curate di un pettegolezzo serpeggiante oggi tra colleghi: hanno la meglio il silenzio e la sobrietà.

La previsione dei transiti quest’oggi è ancora abbastanza positiva. Il Sole e Mercurio, dal segno buon amico del Cancro, vi infondono un ottimo tono vitale e una corroborante iniezione di energie mentali. In amore, è possibile che dopo i successi e gli entusiasmi prorompenti dei giorni scorsi ci sia una fase naturale di calo, di riposo del guerriero, di necessità di riprendersi spazi di autonomia. Ma non vi isolate troppo e tenete sempre ben stretto il filo di un’intesa che si è creata tra voi e il vostro, o la vostra, partner. Sul lavoro, infine, un bel Plutone vi guarda di buon occhio e vi aiuta a non farvi ingannare tanto facilmente. Vi farete rispettare con risposte pronte e molto esplicite.