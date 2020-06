Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 giugno.

Risolvete una questione di carattere patrimoniale in famiglia guadagnandovi la stima dei parenti. Un nuovo interesse sentimentale vi accompagna e accende progetti di coppia. Vi dimostrate quanto siete capaci di essere costruttivi con il vostro slancio generoso. Se avete una occupazione per la quale dovete dirigere altre persone, le indirizzate verso le mansioni più adatte.

La vostra capacità di conciliare le opposte anime di un gruppo, risalta in modo lampante attraverso il successo che otterrete. Prestate aiuto alla persona che avete accanto in un problema che riguarda la sua famiglia, guadagnandovi ancor più la sua incondizionata fiducia e profonda dedizione. Avventure inebrianti per i single nati in aprile. Attivissimi e concreti, dimostrate la vostra indispensabile competenza in una situazione complicata che altri colleghi non riuscivano a sbrogliare.

In famiglia, un confronto sereno e sincero, specie nella dinamica genitori figli, vi aiuta a far diradare le nubi che si erano create. Tenete sempre in vista il cellulare se siete distanti per qualsiasi ragione dalla vostra dolce metà. Un buon affare vi viene presentato da amici che si occupano di investimenti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 23 al 29 di maggio. Avete una buona sommetta da impiegare e potrebbe trattarsi di un'occasione che dà ottimi frutti, sia pur diluiti nel tempo.

Un benefico Mercurio transita nel vostro segno e vi permette di organizzare, con tempi rapidissimi ed efficienti, molti aspetti del vostro quotidiano. La Luna vi apre a un momento di intesa con la persona che avete accanto e su più piani, dal fisico al mentale, allo spirituale. Serietà, determinazione e autocontrollo sono le qualità necessarie e sufficienti che vi possono inserire in un progetto professionale ambizioso, dove state per essere coinvolti.

Scoprite la tendenza a emozionarvi in una nuova storia d’amore che avete iniziato di recente. Il vostro carattere tenero e un po’ infantile salta fuori nell’intimità dello stare insieme con il vostro o la vostra partner, che vi guardano un po’ storditi, sorpresi, commossi da questa esplosione di genuino trasporto. Se avete scelto di abbracciare la libera professione, un’importante committenza vi viene assegnata quest'oggi.

Ottimismo e gioia di vivere vi caratterizzano, specie se appartenete alla prima decade. È necessario non fare piani e organizzazioni per il futuro se prima non vi siete assicurati il consenso definitivo della persona che è accanto a voi. Un nuovo arrivato in ufficio vi invita a dimostrare tutta la vostra cordialità e il senso dell’accoglienza di cui disponete.

Se l’accordo tra tutte le componenti della vostra famiglia non è completo, non è certo colpa vostra, non ve crucciate. Un nuovo interesse erotico vi sta facendo un po’ perdere il self control. Un lavoro in gruppo vi stimola e vi coinvolge. Sia che siate liberi professionisti sia che svolgiate un’attività dipendente, vi trovate a contatto con un’equipe con cui portare avanti un progetto abbastanza promettente.

Non abbiate timore di lasciarvi andare con una persona che avete conosciuto da poco. Vi affaccendate in un importante progetto di lavoro che vi prende completamente, rappresentando quasi una passione per voi. Se avete abbracciato un’attività autonoma e, soprattutto se siete liberi professionisti creativi, uno splendido Nettuno vi donerà le possibilità per esprimervi al meglio.

Trovate una via di dialogo aperta e di netta trasparenza con la vostra dolce metà. Se siete single e in fase di sperimentalismo erotico, godetevi un incontro che si profila intenso e molto piccante. È arrivato davvero il momento di osare, specie se appartenete alla prima e alla terza decade. Sappiate proporvi con intelligenza e fermezza e affermare le vostre prerogative a chi di dovere.

La vita familiare vi dona la soddisfazione di un sereno scorrere e fluire nella cornice di quella normalità da voi molto amata. Vi tuffate in un nuovo legame sentimentale con rinnovato slancio. Quasi non vi si riconosce che appartenete al segno più prudente, chiuso, cucito nelle sue solide riserve razionali. Siete immersi in un progetto di lavoro che vi sta dando molto da fare, ma questa situazione vi piace, anche perché questo progetto è interessante e stimola il vostro contributo.

Un sentimento corrisposto sta nascendo, non ci sono dubbi. Aprite finalmente il vostro cuore e lasciate da parte le diffidenze e i punti che non vi convincono. Sviluppate contatti tra colleghi che poi possono diventare vostri amici e aiutarvi nel caso di difficoltà e nel momento del bisogno. Un improvviso impegno privato vi obbliga oggi a ricorrere a un fido amico che vi sostiene in ufficio.

Non datevi pensiero più di tanto se non tutto va come vorreste, in particolare se il rapporto con i vostri conviventi non veleggia sul vento della condivisione di interessi comuni, come invece auspichereste. Periodo straordinario per una carica erotica ed energetica che vi anima. Qualche pettegolezzo in ufficio vi provoca piccole seccature. Non ci date peso più di tanto e dedicatevi esclusivamente alla vostra attività.