Oroscopo di oggi 27 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Corpi celesti schierati a vostro favore vi schiudono una giornata di sabato fortunata. Siete ancora single in questo periodo? Attenzione perché Cupido sta per scagliare le sue fatali frecce per colpirvi! Accettate in questo periodo gli inviti che vi verranno fatti, siate disponibili alle nuove conoscenze e nel mettervi in gioco, lasciando da parte quel vostro piglio un po’ altero che spesso vi caratterizza: avrete la possibilità di entrare in una nuova relazione che vi rigenererà nell’anima e nel fisico. Svolgete le vostre mansioni con serenità senza farvi turbare dalle chiacchiere, consapevoli che il silenzio è spesso d’oro.

Luna e Plutone, Urano e Marte, Nettuno e anche Giove, sono in ottimo aspetto per il vostro segno. Ultima e non meno importante la posizione del Sole, dall’amico Cancro, vi promette scintille! Appassionati e comprensivi, generosi e dedicati al benessere della vostra dolce metà. Così vi vogliono le due anime del sentimento amoroso: Luna e Venere, sia che abbiate un legame di coppia stabile sia che viviate una relazione aperta e libera. Vi tocca sopportare un impegno di responsabilità un po’ gravoso, sebbene sia anche prestigioso, specie se avete una libera professione.

Un sabato di tranquillo scorrimento degli avvenimenti vi attende, senza particolari scosse. In amore c’è la necessità di dare più spazio alle ragioni del cuore in questo momento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 21 di giugno, la parte sentimentale di voi stessi. Se siete single prendetevi il tempo che ci vuole per fare pulizia, disintossicarvi da relazioni precedenti, ma non lasciate passarne troppo, di tempo. I risultati professionali che ottenete, sia che facciate un lavoro autonomo sia che ne svolgiate uno dipendente sono di eccellente livello.

Parterre planetario che vi offre una grande soddisfazione questo sabato di fine giugno. Nonostante qualche lieve divergenza, condividerete in modo pacato il quotidiano con la vostra dolce metà. Specialmente se il vostro compleanno cade tra il 27 giugno e il 4 luglio avrete modo di sperimentare assoluta tranquillità e assenza di preoccupazioni con la persona che avete scelto di avere accanto. Il discorso cambia per voi Cancerini che siete nati tra il 14 e il 19 di luglio: fronteggiate ancora la negatività di Giove e Plutone, e siete obbligati a tirar fuori la parte emotiva, per riuscire a conquistare una persona che vi sta a cuore. Un collega vi sta antipatico in ufficio? Con la vostra capacità di eludere, lo tenete debitamente a distanza.

Profilo dei transiti planetari di questo sabato di fine giugno contraddistinto da mutamenti perlopiù positivi. Scoprite, con una persona che vi sta facendo battere il cuore, come la dimensione emotiva e amorosa sia sempre sorprendente, specie se nati dal 3 al 10 agosto. C’è da risolvere una questione tecnica legata all’informatica e ai sistemi di comunicazione oggi se siete pure di sabato al pc. Vi servite delle persone competenti, quelle che vi potranno dare una mano concreta e risolvete molto rapidamente le noie che si erano create e vi avevano tenuto un attimo in fibrillazione.

La presenza di Giove in buon aspetto dall’amico Capricorno vi dona fascino e salute. Si realizza una speciale sintonia tra di voi e la persona che avete scelto di avere accanto. La buona sorte arride chi è oggi single e vuole smettere questa condizione sentimentale. Seri, responsabili, poco propensi alle chiacchiere vuote, vi guadagnate la fama di essere musoni, ma la vostra affidabilità, il vostro senso del lavoro e la tenacia con cui conducete le vostre funzioni, vi restituiscono l’approvazione di tutti.

Nel pieno weekend gli astri vi stanno preparando un momento di maggiore relax, quiete, armonia, proprio come più piace al vostro segno. Una nuova conoscenza vi ha aperto di recente il cuore e vi ha molto incuriosito. Vi muovete con tutto il vostro garbo, ma anche con quella organizzazione razionale che il vostro segno vi dona. Alcune persone vicine al vostro ambiente di lavoro vi spingono a proporvi e ad affermarvi di più in ufficio? Prendete per il momento tempo e pianificate meglio i vostri programmi futuri.

State per concludere questa settimana e non vedete l’ora di smettere le vostre consuete e ripetitive attività. Nettuno vi consente di donarvi in maniera incondizionata a chi avete accanto, comprendendo le sue inclinazioni, i desideri e intuendone gli stati d’animo. Vi disponete a completare un incarico che avete ricevuto nei giorni scorsi con tutta la vostra buona volontà. Plutone e il Sole, dai segni amici di Capricorno e Cancro, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e terza decade, vi assicurano energia da vendere, per arrivare alle scadenze prestabilite senza troppo faticare.

Vi preparate materialmente e psicologicamente a vivere questo periodo dell’anno con tutte le sue speranze, esibendo l’entusiasmo che vi è consueto. Saturno e Giove sono i vostri alleati di primordine in campo sentimentale e vi portano fortuna nella costruzione di relazioni solide. Questa ipotesi vale soprattutto se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade del Sagittario. Chiudete i vostri impegni oggi in bellezza, con la rapidità di esecuzione che stupisce i vostri colleghi, che proveranno a imitarvi, ma senza riuscirci.

La combinazione Giove-Plutone nel vostro segno è fautrice di serenità emotiva e capacità di armonizzare l’ambiente familiare in questo sabato di fine giugno. Fedeltà e costanza sono le vostre migliori qualità in ambito affettivo, che esibite con moderazione e senza grandi trionfalismi, come è solito del vostro carattere, specie se appartenete alla prima e alla terza decade. Si tratta tuttavia di qualità impareggiabili, che sono rarissime a trovarsi nella realtà! Risolvete, con una mossa dinamica una questione che era rimasta ad attendere da tempo in ufficio. La combinazione favorevole di Urano e Plutone, vi consente un vero e proprio “blitz” quest’oggi, che stupisce i colleghi e vi fa apprezzare dai capi.

Saturno, se siete nati in gennaio, vi suggerisce senso del dovere e di responsabilità. Situazioni esterne, di ordine pratico, lavorativo, vi tengono temporaneamente allontanati dalla vostra dolce metà quest’oggi. Chi di voi è invece single, si avventura in un incontro molto promettente per gli sviluppi futuri che potrebbe riservare. La vostra curiosità è una molla formidabile per stanarvi dalla monotonia. Una persona in campo lavorativo vi fa un po’ seccare con il suo comportamento petulante e poco gentile. Non vi piace molto mostrarvi contrariati, ma in questa occasione forse è opportuno mettere a posto chi si mostra troppo invadente esibendo la vostra forza di carattere.

Costellazione astrale discreta che porta avanti le indicazioni cominciate per voi al momento del solstizio estivo. L’intesa con la vostra metà si presenta serena quest’oggi e fa sì che sperimentiate una dimensione di autentica completezza, specie se appartenete alla seconda decade pescina. Nel caso il vostro cuore sia solitario invece, non dite no a un corteggiamento che arriva da uno o una conoscente. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 2 e il 9 di marzo avete Venere dissonante dal segno dei Gemelli, che vi provoca scelte fondamentali da compiere in ambito lavorativo, specie se avete deciso di abbracciare la libera professione.