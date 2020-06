Oroscopo del giorno, le previsioni di 20 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 giugno.

Solstizio d’estate in nottata, in compagnia dei pianeti che favoriscono un’evoluzione serenamente razionale e costruttiva della vostra vita. Non vi fate mancare la tenerezza. Anche se non dovete scalare vette particolarmente ardite, giungete oggi, più speditamente degli altri, a risolvere questioni pratiche (piccole e grandi), con l’apporto di una logica ferrea.

Date prova della vostra saggezza confrontandovi con un problema in famiglia, probabilmente con un figlio, una figlia o un nipotino. Mai come adesso vale per voi il motto “non giova fortezza senza giustizia e temperanza”. Dopo qualche piccolo colpo di testa amoroso dei giorni scorsi, insolito per il vostro abituale temperamento pacato, vi predisponete a vivere una fase di soddisfazione sentimentale mediamente buona. Compaiono nuove alleanze lavorative che ribadiscono la nuova fase della vostra attività professionale.

Vivete questo solstizio d’estate in allegria. La notte più corta dell’anno (avviene intorno alla mezzanotte di oggi) farà in modo per voi di svegliarvi completamente riposati e rilassati. La vostra sete di libertà risplende in campo sentimentale! Forse un po’ troppo se siete accasati felicemente o intrattenete una relazione fissa! Se maneggiate il denaro nella vostra professione una situazione economica vi favorisce nelle transazioni e negli scambi.

Volteggiate come novelli Batman su questo nuovo solstizio d’estate che fa pulsare tutte le vostre energie fisiche e mentali, pronte a offrirvi il loro potenziale migliore. Un tenero e delicato scambio amichevole sta per trasformarsi in qualcosa di più serio e coinvolgente. Per voi ogni traguardo costituisce la base per una nuova ripartenza: seminate e lavorate sodo, in vista di nuove promettenti iniziative!

Evento astrologico è il crearsi del solstizio d’estate in nottata e, come di consueto, nel segno, cardinale, femminile, d’Acqua del Cancro. La vostra dolce metà vi chiede maggiore sensibilità nel rapporto d’amore. Siete in attività anche oggi? Un appuntamento di lavoro può saltare, ma non ve ne preoccupate! È meglio, potrete pensare di più a come gestirlo nella prossima occasione.

Astri del solstizio d’estate che vi ritrovano in un contesto planetario molto propizio alle novità, anzi alle rivoluzioni! Che addirittura toccano un segno schivo, sobrio, misurato come il vostro. Se è vero che nel nome è contenuto il senso profondo (nomen omen), bisognerebbe tramutare il vostro nome, come segno pacifico e impassibile, in quello più confacente di “libertino”. In ufficio se anche oggi lavorate dimostrate la vostra solita infaticabilità.

Iniziate la giornata sotto discreti influssi positivi che danno impulso a una voglia di rinascita, avvertita da voi come necessità vitale. Vi esalta una nuova storia d’amore che vi è capitata, quasi per caso, in occasione di una gita tra amici. Uno scenario nuovo si delinea oggi nel vostro ambito di attività e vi apre alla necessità di decisioni importanti da prendere.

Comprendete subito che questa sarà una giornata da non dimenticare: vibrante di tanti stimoli diversi, appassionante nelle sfide che lancia, scoppiettante di vari colpi di scena. Il vostro sex-appeal è oggi alle stelle. Un geniale Nettuno vi apre la strada di un abile maneggio del denaro.

Vi godete il solstizio d’estate che vi vede fare un bilancio di quel che avete realizzato a metà anno. Plutone e Giove dal vicino Capricorno continuano a suggerirvi tattiche che vi convincono abbastanza per conquistare chi desiderate. Costruire con serena sicurezza una base di benessere: questo chiedete al destino.

Le luci del solstizio d’estate vi aprono a una giornata particolarmente felice e fortunata dove quasi tutti i pianeti dell’olimpo planetario transitano a vostro favore. Si direbbe che gli astri vogliano farvi “cogliere la prima mela” oggi, quella di un desiderio corrisposto o, inversamente, della volontà di impegnarvi definitivamente con chi ha conquistato il vostro cuore. Operosi e vitalmente costruttivi in ogni momento della vostra attività, vi distinguete anche per non trascurare i rapporti umani.

Evento del solstizio estivo in cui sarete ancora in compagnia della Luna in transito favorevole poiché negli amici Gemelli. Venere benevola vi fa trascorrere la serata con la vostra dolce metà in un tripudio di tenerezze e di sospiri. Un bel Plutone nel segno buon vicino del Capricorno vi dona la grinta per farvi valere.

Il cielo vi sorride, ancora provvido di doni in questo nuovo solstizio d’estate 2020 e, prima di tutto, fa aumentare la preveggenza di cui siete naturalmente dotati. Vi assale “un’insostenibile leggerezza dell’essere”, proprio quel che vi ci vuole se siete col cuore ancora libero e disimpegnato. Siete lavoratori che si mettono alla prova in un contesto artistico o creativo? Il momento è molto propizio per dare modo a chi desiderate di venire a conoscenza di quel che realizzate.