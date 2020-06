Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 giugno.

Una straordinaria Venere vi regala una giornata magnifica, sotto molti punti di vista. In amore, il vostro ottimismo vi incoraggia ad osare con il vostro pianeta d’elezione, il Sole, che vi sorride benefico dal segno amico dei Gemelli. Di contro, Saturno pone dei saggi limiti alla vostra esuberanza. Le vostre mire, se siete ancora in cerca dell’anima gemella, si rivolgono a persone che effettivamente possono ricambiare i vostri sentimenti. Di fronte a qualche illusione di troppo, che un ombroso Plutone potrebbe seminare sul vostro cammino, avete il coraggio e la forza d’animo, per dire di no, preventivamente, evitandovi così futuri insuccessi. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, se vi viene rimproverato di spendere tanto, non fateci troppo caso, per voi ne vale la pena.

La Luna ospitata oggi nel vostro segno vi aiuta a gestire il ménage di famiglia in modo disinvolto. In amore, Saturno è imbronciato se siete nati in aprile. Una fase non proprio al top con la persona che avete accanto vi porta a trovare distrazioni altrove. Plutone e Nettuno, in splendido aspetto, vi donano conferme del vostro fascino e dalla capacità di sedurre, ma questo non vi basta. Sentite invece il bisogno di trovare una via di dialogo che ristabilisca la luce della concordia con la persona amata, dissipando ogni ombra. Infine, in questi giorni, state ragionando su come poter far fruttare una somma di denaro risparmiata che desiderate investire. Rivolgetevi ad un amico fidato: vi saprà dare consigli preziosi.

Ospitate nel vostro segno la dea dell’amore, Venere, che fa arrivare su molti di voi un vento favorevole. In amore, sexy come Magic Mike, vi scoprite capaci di sedurre cuori indomiti. E con le vostre conquiste erotiche riuscite a sciogliere le emozioni più intricate, cogliendo debolezze che erano tenute nascoste in recessi profondi. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, se nell’ultimo periodo avete avuto buoni introiti, Venere vi invita a preservare i guadagni impiegandoli bene in operazioni di investimento.

Urano nel segno del Toro porta il desiderio di far entrare aria nuova. Si chiariscono per voi nuovi scenari, che un fertile Nettuno realizza per voi. In amore vi infiamma una nuova passione, promettendovi notti indimenticabili in cui la vostra fama di segno sensuale non si smentirà. Venere in angolatura armonica dal segno dei Gemelli buon vicino del Cancro, favorisce i vostri successi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di giugno al 6 di luglio. Infine, in questo periodo, le vostre risorse economiche sono discrete, anzi per alcuni di voi proprio cospicue. Una situazione che vi consente di aiutare una persona cara.

Soffia un vivace vento di rinnovamento in questa giornata, vento che vi porta a mutare tutto nella vostra vita, eliminando l’inutile e il superfluo. In amore, il luminare maschile, il Sole, vi inviterà a ricominciare da zero e vi infonderà le energie necessarie e sufficienti per scaldare i motori e partire con entusiasmo. Fuori i rami secchi, fuori le stampelle su cui si reggevano rapporti pericolanti: un’aria nuova, leggera, sbarazzina, vi rigenera il corpo e lo spirito. Sul lavoro, infine, se siete attivi nel commercio e nella vendita, oggi fate attenzione alla distrazione in agguato.

In questa giornata vedrete aumentare il vostro entusiasmo grazie a Mercurio in angolo benefico dal segno del Cancro. In amore, c’è una nuovo passione che ambisce ad “illuminarvi l’anima”, come canta Giorgia in “di sole e d’azzurro”. Per quanto riguarda il lavoro, siete il segno più oculato dello Zodiaco, capacità che viene confermata anche quest’oggi grazie ad un’ottima gestione delle risorse.

Cielo d’estate che vi vede in piena volontà di rinascita, grazie a Saturno e Venere in ottimo aspetto da Aquario e Gemelli. In amore, se avete dubbi sulla natura del vostro rapporto, cercate di non prendere decisioni avventate di cui potreste pentirvi. Venere, vostro nume tutelare, è un costante stimolo al rinnovamento per voi, specie se appartenete alla prima decade del vostro segno. Tuttavia la volontà di prendervi una pausa mentale è la decisione più saggia e vi aiuta a riflettere e a fare ordine. Sul lavoro, infine, se svolgete una professione che muove contatti e relazioni, quest’oggi avrete una strada in completa in discesa.

La Luna, luminare delle emozioni e degli stati d’animo, transita oggi in aspetto difficile per il vostro segno. Ma niente di grave, anche perché vi sorregge Plutone in Capricorno. In amore, non date peso a sensazioni, presagi, sogni, che vi sono capitati in questa nottata. Luna e Urano in angolo contrario possono non farvi sentire completamente sereni con la vostra vita emotiva e inserire dubbi sul vostro rapporto o ancora farvi immaginare “svolte del destino” poco piacevoli, specie se siete nati in ottobre. Fidatevi di come scorre la vostra vita insieme al partner e cercate di far tesoro di tutto quello che il legame vi regala. Infine, sul lavoro, se svolgete una professione che ha a che fare con lo sport e l’attività sportiva oggi sarete molto favoriti, anche grazie a Marte.

Una mobilità fisica e mentale vi investe: si tratta di pura gioia di vivere, di respirare appieno la nuova aria estiva. In amore, vi state preparando a un nuovo incontro con una persona conosciuta da poco. Sentite che questa possibilità potrebbe costituire qualcosa di serio dallo scambio dei messaggi che vi siete trasmessi sui social network. Venere e il Sole nel segno super comunicativo dei Gemelli vi favoriscono negli approcci, pur rendendovi lievemente nervosi. Infine, se lavorate in banca e nel settore finanziario, il vostro è uno dei segni governati dal pianeta del denaro, Giove, dunque siete perfettamente tagliati per questo genere di professione. E oggi lo dimostrerete ancora una volta.

Il luminare notturno, l’argenteo satellite, la fonte di tutte le emozioni favorisce il vostro segno: potete sentirvi in questa giornata decisamente più sollevati, anzi rimessi completamente a nuovo. In amore, i sentimenti antichi si rafforzano e quelli nuovi fioriscono, come per incanto. Il duo Marte - Nettuno vi sorride, ragione per la quale non lasciatevi frastornare dai dubbi o da impegni e, piuttosto, sappiate riconoscere, specie se siete ancora in cerca dell’anima gemella, che l’amore vero sta bussando alla vostra porta. Infine per quanto riguarda la gestione delle finanze, se avete da destinare un capitale, prendetevi il tempo necessario per riuscire a capire come impiegarlo e non ascoltate chi vi vuole mettere fretta.

Pur tecnicamente negativa la Luna oggi nel Toro vi prepara una giornata con alti e bassi nel tono e nell’umore, ma solo per darvi un po’ di vivacità. Un passaggio veloce che verrà ricompensato nei prossimi giorni, quando vi potrete considerare dei veri eletti della dea bendata. Per quanto riguarda l’amore, la programmazione di un viaggio vi allieta finalmente il cuore. E vi permette anche di superare una fase di scarsa comunicazione che si è verificata nella vostra coppia negli ultimi tempi. Sul lavoro, infine, avete l’animo più sereno in questa giornata, poiché sapete di esservi scrollati di dosso alcune gravose responsabilità. Veleggiate quindi verso lidi più tranquilli.

In questo periodo avete voglia di cambiare aria. Si fa strada dentro di voi un desiderio di rivoluzione che investe tutti i campi della vostra vita. In amore esplode l’ardore sensuale nella stagione più calda dell’anno. Urano, dal segno del Toro, vi fa venir voglia di riallacciare una vecchia relazione di coppia che mette in moto tutte le vostre energie fisiche, mentali e spirituali. Chi invece non ha ancora trovato ancora la sua dolce metà, avrà ottime possibilità di dire di essere arrivato a concludere la sua ricerca. Sul lavoro, infine, se svolgete una professione artistica potete contare su nuove ispirazioni, favorite dal piano astrale che vi accompagnerà quest’oggi.