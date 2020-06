Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 giugno.

Il Sole vi risolve problemi di comunicazione con la vostra dolce metà, in particolare se siete nati in aprile. La forza del vostro calore umano, l’impegno concreto che dimostrate, il tutto unito alla vostra sempre vincente passionalità vi permettono di contrastare efficacemente ogni dissapore. La razionalità non vi manca e vi consente di arrivare a posizioni di primo piano; purché accettiate di fare qualche rinuncia anche di carattere edonistico e qualche limitazione che coinvolge la vostra vita mondana e sociale.

Se siete ancora in cerca dell’anima gemella avrete la possibilità di interagire quest’oggi con persone nuove che vi permetteranno di esprimervi al meglio. Sappiate soltanto calibrare bene le vostre mosse o aspettare che siano gli altri a darvi dei segnali. Una tattica di assalto potrebbe essere interpretata come invadenza e troncare sul nascere le buone indicazioni che si erano verificate all’inizio. Non raccogliete le sfide che qualcuno vi lancia in campo professionale. Se avete scelto un’attività autonoma, camminate invece su una strada consolidata, che non vi nasconde pericolosi e imprevedibili salti nel buio.

Vi attendono piccole prove per rafforzare il vostro sentimento. Avvicinatevi, con tutto il vostro garbo e la capacità che avete di comunicare con dolcezza, alla persona che avete scelto di avere accanto, per dare retta a quel che sono le sue esigenze. Non vi lasciate tentare da un investimento che potreste scoprire essere un parziale bluff. Chiedete consiglio a un esperto.

È possibile abbiate qualche dissapore in famiglia, soprattutto se siete genitori e vi troviate a gestire situazioni e problematiche collegate con figli adolescenti. Dotati del vostro slancio e della tipica dolcezza, risultate particolarmente suadenti e capaci di incantare personalità "tutte d’un pezzo". Vi prefiggete mete ambiziose, ma le vostre armi della seduzione sono potenti e consentono di espugnare cuori di pietra durissimi. Se svolgete una professione di tipo artistico o creativo, il momento è propizio per cambiamenti di rotta e di stile che si riveleranno, in seguito, opportuni e senz’altro azzeccati.

Una nuova persona per voi molto stimolante, che amici cari vi hanno presentato, vi apre il cuore alla possibilità di un legame sentimentale. Se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 17 agosto un’aria di novità aleggia in campo amoroso e il vostro cuore può inaspettatamente cominciare a battere con intensità. Nella vostra attività professionale vi evolvete con corsi di aggiornamento e possibilità di sviluppo. La vostra professione trova formidabili strumenti di avanzamento nella volontà di andare avanti, non fermarsi anche di fronte ai buoni risultati acquisiti finora.



In questa giornata finalmente la situazione si schiarisce definitivamente in famiglia portandovi a una fase di conciliazione. L’amore per voi è da intendersi soprattutto come stabilità affettiva, condivisione pratica delle necessità e delle incombenze che si vivono quotidianamente e volontà di prosperare materialmente e spiritualmente nella dimensione di coppia. Il vostro o la vostra partner corrispondono questa giornata con particolare intensità a queste caratteristiche e posizioni di fondo. Mostrate la vostra risolutezza in una questione difficile che in ufficio si è venuta a creare.



Se avete accanto un partner stabile, in questa giornata cercate di non entrare in conflitto con lui o con lei. Se, invece, siete ancora in cerca dell’anima gemella, vi godete relazioni che soddisfano il vostro ego ma che potrebbero risultare un po' effimere. Se avete una professione indipendente, avrete la possibilità di volare più in alto. Alcuni vostri brillanti progetti che avevate tenuto da tanto nel cassetto, possono trovare in questa giornata soddisfazione e realizzazione.

Un’intesa affettiva notevole vi attende oggi grazie alla presenza del pianeta del romanticismo, Nettuno, in uno dei punti zodiacali a lui più congeniali e a voi favorevolissimo: i Pesci. La vostra dolcezza è controbilanciata dalla capacità di favorire concretamente il vostro partner. Dimostrate una capacità di lavoro in questa giornata da fare invidia sia ai vostri colleghi più pigri che agli stakanovisti.



Sappiate curare il vostro legame sentimentale, avendo attenzione a non mostrarvi superficiali e distratti da altri elementi e da fattori condizionanti esterni. Un colloquio aperto con la persona che avete accanto vi aiuta a dissipare ogni nube di incertezza. Grande successi oggi per i single in cerca di avventure. Se siete nati nel mese di dicembre potrete fare passi avanti in campo professionale che vi porteranno a saltare traguardi fino a poco tempo fa impensabili.



È conveniente in questa giornata non prendere decisioni definitive e tenere comportamenti sempre impeccabili da un punto di vista formale, sia in famiglia che nella dimensione del vostro sociale più allargato e occasionale. Marte vi apre alla possibilità di appassionarvi a una relazione amorosa con il tipico vostro atteggiamento prudente. Il vostro temperamento fattivo, molto naturale e spontaneo piace molto alla persona che avete deciso di conquistare. Non vi lasciate frastornare da esitazioni e da dubbi che non vi aiutano. Risolvete una questione burocratica con piglio risoluto e evitate di tirar fuori soldi in più. L’intuito vi aiuta a capire a chi rivolgervi.

La vostra tipica attitudine a cercare un punto di incontro, un raccordo tra due estremi, è in questo nuovo giorno particolarmente in evidenza. C’è qualche piccolo contrattempo di carattere pratico che può turbare oggi il ménage di coppia. Sappiate sciogliere ogni tensione con la vostra tipica dolcezza. Con calma e capacità di attutire i contrasti, riuscite a placare alcune tensioni che si verificano in ufficio.

Si verificano due diverse possibilità di ipotesi previsionale. Alcuni di voi si lanciano in flirt che servono ad avere la conferma delle proprie potenzialità di seduzione, ma che non generano particolare soddisfazione. Altri si ritrovano in legami che in questo momento possono non risultare del tutto appaganti. Ci vuole in certi momenti il tocco del capo perché alcune regole vengano capite. Se fate un lavoro che si occupa del personale, riuscite a gestire perfettamente il vostro ruolo.